Režisér James Cameron pripravuje fanúšikov na ďalšiu epickú kapitolu, ktorá dorazí do kín už 18. decembra.
Premiéra nového Avatara sa nezadržateľne blíži, a tak sa jeho tvorcovia rozhodli v čerstvom traileri priblížiť, čo všetko nás v ňom čaká. V novinke s názvom Avatar: Fire and Ash znova uvidíme Jakea Sullyho, ktorý sa tentoraz stretne s hrozbou v podobe nového kmeňa.
Podľa všetkých indícií sa môžeme tešiť na predstavenie kmeňa ohňa. Ten je zobrazený ako skupina poháňaná nenávisťou, čo vytvára ostrý kontrast s vodným kmeňom Na’vi z predchádzajúcich dielov.
Okrem pôvodných postáv, ktoré stvárnia Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Bailey Bass či Britain Dalton, sa vo filme objavia aj nové tváre. Medzi nimi nechýbajú herci, ako Michelle Yeoh, Oona Chaplin a David Thewlis.
Do kín sa snímka dostane už 18. decembra, keď je naplánovaná jej premiéra. Prvý film Avatar mal premiéru v roku 2009 a stal sa celosvetovo najziskovejším filmom všetkých čias. Úspešne si viedlo aj pokračovanie Cesta vody, a práve preto sú očakávania od novinky Jamesa Camerona mimoriadne vysoké.