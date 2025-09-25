Brat Billie Eilish sa zasnúbil. Finneas požiadal o ruku svoju partnerku Claudiu Sulewski pri západe slnka

Po siedmich rokoch sa Finneas odhodlal požiadať svoju múzu Claudiu o ruku.
Finneas O'Connell, známy najmä ako brat a producent hudby Billie Eilish a pod menom FINNEAS aj ako sólový umelec, požiadal po siedmich rokoch vzťahu o ruku svoju priateľku Claudiu Sulewski.
V ich príspevku na Instagrame zdieľali útržky z romantických zásnub z 22. septembra, ktoré sa konali pri západe slnka s nádherným výhľadom.
Finneas sa s Claudiou, YouTuberkou a herečkou, spoznal v roku 2018 cez zoznamku, a rýchlo sa stali nerozlučnou dvojkou.
O'Connell v roku 2019 pre BuzzFeed povedal, že pieseň „Claudia“ napísal len pár hodín po tom, čo sa stretol so svojou snúbenicou — a ešte v ten večer jej poslal niektoré časti skladby.
I think you're gonna change my plans
With those emerald eyes
But you don't even understand
How much they're on my mind