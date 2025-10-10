Novinka Eyes Closed spája silnú emóciu lásky a jedinečné hlasy dvoch svetových hviezd.
Zayn Malik, ktorý sa preslávil pôsobením v skupine One Direction, vydal spoločnú skladbu so speváčkou Jisoo z K-popovej skupiny BLACKPINK. Fanúšikovia sú z ich novinky Eyes Closed nadšení.
Dvojici dnes ku skladbe vyšiel aj videoklip, ktorý sa nesie v intímnej vesmírnej atmosfére. Text totiž rozpráva príbeh o novej láske a o tom, ako sa dvaja ľudia do seba pomaly zamilúvajú.
Jisoo svojich fanúšikov na novinku lákala už dlhšie a reakcie na ich spojenie sú mimoriadne pozitívne. „Zaynov hlas a Jisooin hlas sa k sebe perfektne hodia“ alebo „Zdvihnite ruku, ak ste toto duo nečakali, ale teraz ho neviete prestať počúvať,“ píšu ľudia v komentároch.
Ako informuje Variety, Jisoo aktuálne vystupuje na turné so skupinou BLACKPINK. Jej spolupráca so Zaynom však jasne naznačuje rozširovanie jej sólovej dráhy. Zayna na druhej strane v súčasnosti čaká veľký projekt, a tým je séria vystúpení v Las Vegas.