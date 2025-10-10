Kategórie
dnes 10. októbra 2025 o 11:06
Čas čítania 0:48
Zdenka Hvolková

Koniec „vegánskych burgrov“: Europarlament podporil zákaz mäsových názvov pre rastlinné produkty

Koniec „vegánskych burgrov“: Europarlament podporil zákaz mäsových názvov pre rastlinné produkty
Zdroj: Unsplash.com
ZAUJÍMAVOSTI VEGÁNSTVO VEGETARIÁNSKY BURGER VEGETARIÁNSTVO
Európsky parlament v utorok podporil zákaz používania názvov ako „burger“, „klobása“, „steak“ či „rezeň“ pre produkty, ktoré neobsahujú žiadne mäso.

V Európe sa schyľuje k veľkej zmene v tom, ako sa budú označovať rastlinné alternatívy mäsa. Podľa podporovateľov má táto zmena zabrániť „mätúcemu označovaniu“ potravín, informuje iDnes.cz.

Francúzska europoslankyňa Céline Imartová z Európskej ľudovej strany (EPP) počas rozpravy vo Štrasburgu zdôraznila: „Steak, rezeň alebo klobása sú produkty z našich chovov hospodárskych zvierat, bodka. Žiadne laboratórne náhradky, žiadne rastlinné produkty.“

burger
Zdroj: Unsplash / Prudence Earl
Jej pozmeňovací návrh, ktorý napokon prešiel, stanovuje, že sedem výrazov - steak, rezeň, klobása, burger, hamburger, žĺtok a bielok - možno používať len pre živočíšne produkty.

Téma rozdelila europoslancov naprieč politickým spektrom. Časť zákonodarcov varovala, že ide o zbytočný kultúrny spor, ktorý nemá nič spoločné so skutočnými problémami, ktorým čelí európske poľnohospodárstvo. Za návrh hlasovalo 355 europoslancov, proti bolo 247 a 30 sa zdržalo.

vegánsky burger
Zdroj: Wiki Commons/Raysonho

Česká europoslankyňa Markéta Gregorová zdôraznila, že neexistujú dôkazy o tom, že by spotrebitelia boli z názvov ako „veggie burger“ alebo „vegan rezeň“ zmätení. Naopak, zákaz by mohol spôsobiť zbytočnú byrokraciu a vysoké náklady pre výrobcov rastlinných produktov vrátane tých, ktorí spolupracujú s tradičnými producentmi mäsa.

Ak by tak zákaz prešiel v plnom rozsahu, z regálov a jedálnych lístkov by zmizli výrazy ako „sójová klobása“ či „rastlinný burger“, ktoré by museli nahradiť neutrálnejšie názvy typu „rastlinná pochúťka“ alebo „proteínový plátok“.

Anketa:
Myslíš si, že by sa mali rastlinné produkty premenovať?
Určite nie, veggie burger je v pohode názov.
Mohli by, bez mäsa to burger nie je.
Je mi to jedno.
Určite nie, veggie burger je v pohode názov.
0 %
Mohli by, bez mäsa to burger nie je.
50 %
Je mi to jedno.
50 %
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Náhľadový obrázok: Unsplash.com
Prezident Pellegrini chce zo Slovenska gigafabriku pre umelú inteligenciu. Prezradil svoje plány
pred 23 minútami
V meste na severe Slovenska videli medveďa. Okamžite vydali bezpečnostné opatrenia
pred hodinou
Na Slovensku udrie extrémny vietor až 160 km/h. V týchto oblastiach hrozí nebezpečenstvo
pred hodinou

