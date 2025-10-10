Koniec „vegánskych burgrov“: Europarlament podporil zákaz mäsových názvov pre rastlinné produkty

Európsky parlament v utorok podporil zákaz používania názvov ako „burger“, „klobása“, „steak“ či „rezeň“ pre produkty, ktoré neobsahujú žiadne mäso.
V Európe sa schyľuje k veľkej zmene v tom, ako sa budú označovať rastlinné alternatívy mäsa. Podľa podporovateľov má táto zmena zabrániť „mätúcemu označovaniu“ potravín, informuje iDnes.cz.
Francúzska europoslankyňa Céline Imartová z Európskej ľudovej strany (EPP) počas rozpravy vo Štrasburgu zdôraznila: „Steak, rezeň alebo klobása sú produkty z našich chovov hospodárskych zvierat, bodka. Žiadne laboratórne náhradky, žiadne rastlinné produkty.“
Jej pozmeňovací návrh, ktorý napokon prešiel, stanovuje, že sedem výrazov - steak, rezeň, klobása, burger, hamburger, žĺtok a bielok - možno používať len pre živočíšne produkty.
Téma rozdelila europoslancov naprieč politickým spektrom. Časť zákonodarcov varovala, že ide o zbytočný kultúrny spor, ktorý nemá nič spoločné so skutočnými problémami, ktorým čelí európske poľnohospodárstvo. Za návrh hlasovalo 355 europoslancov, proti bolo 247 a 30 sa zdržalo.
Česká europoslankyňa Markéta Gregorová zdôraznila, že neexistujú dôkazy o tom, že by spotrebitelia boli z názvov ako „veggie burger“ alebo „vegan rezeň“ zmätení. Naopak, zákaz by mohol spôsobiť zbytočnú byrokraciu a vysoké náklady pre výrobcov rastlinných produktov vrátane tých, ktorí spolupracujú s tradičnými producentmi mäsa.
Ak by tak zákaz prešiel v plnom rozsahu, z regálov a jedálnych lístkov by zmizli výrazy ako „sójová klobása“ či „rastlinný burger“, ktoré by museli nahradiť neutrálnejšie názvy typu „rastlinná pochúťka“ alebo „proteínový plátok“.