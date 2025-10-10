Štatistiky sa zhoršujú.
Deň duševného zdravia sa koná každoročne 10. októbra od roku 1991, kedy bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o otázkach duševného zdravia a odstrániť stigmu s nimi spojenú.
Odborníci dnes upozorňujú, že budúcnosť, ktorá ešte pred pár rokmi pôsobila ako priestor možností, sa dnes pre mnohých stala zdrojom napätia. Podľa najnovšieho prieskumu platformy ksebe.sk a terapio.cz až 87 % Slovákov a Čechov priznáva, že ich úzkosť z budúcnosti narastá. Za obavami stoja najmä vojnový konflikt na Ukrajine, klimatická kríza, ekonomická neistota a napätá politická situácia – najmä na Slovensku.
● 87 % respondentov uviedlo, že ich úzkosť z budúcnosti narastá
● 59 % opýtaných desí ekonomická a finančná situácia
● ⅓ respondentov má strach, že si v krátkom čase nenájde uplatnenie na trhu práce
● 49 % opýtaných z Česka priznáva, že vojnový konflikt na Ukrajine ovplyvňuje ich psychickú pohodu viac, než očakávali.
„Čoraz častejšie sa stretávame s úzkosťou z budúcnosti. To, čo sa deje za našimi hranicami, je nám oveľa bližšie, než si myslíme,“ vysvetľuje Karol Kleinmann, psychológ a spoluzakladateľ ksebe.sk. Podľa neho sa téma neistoty netýka len veľkých globálnych otázok, ale zasahuje aj každodenné rozhodnutia od plánovania rodiny až po kariéru či finančné záväzky.
Jeho kolegyňa Magdaléna Kajan, spoluzakladateľka a CMO ksebe.sk, dopĺňa, že výsledky sú jasným varovaním: „Viac ako dve tretiny ľudí cítia neistotu z budúcnosti. Je to jasný signál, že téma duševného zdravia musí byť súčasťou verejného diskurzu. Namiesto eskalácie napätia a populizmu potrebujeme od lídrov transparentnosť a empatiu.“
Pomoc, ktorá má byť blízko každému
Pri príležitosti Medzinárodného dňa duševného zdravia (10. októbra) pripravila platforma ksebe.sk špeciálnu iniciatívu – bezplatné konzultácie s odborníkmi na duševnú pohodu. Cieľom je povzbudiť ľudí, aby sa nebáli hovoriť o svojich pocitoch a zistili, aké je to získať prvú odbornú spätnú väzbu.
– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566
– Online poradňa Ligy za duševné zdravie
– Online poradňa pre mladých IPčko
– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie a pre ľudí, ktorí im chcú pomôcť: 0800 212 212
– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, Adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj
– V prípade ohrozenia volaj 158 alebo 112, na číslo 112 môžeš poslať aj sms správu.