Vedci z Thajska nedávno objavili nový druh pavúka, ktorý žije v lesoch západnej časti krajiny – Damarchus inazuma.
Najzaujímavejší je však jeden konkrétny exemplár, ktorý vykazoval mimoriadnu genetickú anomáliu – gynandromorfizmus. Tento jedinec bol naraz napoly samec a napoly samica, pričom každá polovica tela mala odlišné znaky a sfarbenie: samčiu sivú a samičiu oranžovú.
Podľa vedeckého časopisu Zootaxa ide o veľmi vzácny jav. Zatiaľ čo hermafroditizmus je u niektorých živočíšnych druhov bežný, gynandromorfizmus je v prírode oveľa raritnejší a doteraz nebol pozorovaný v čeľadi Bemmeridae, informuje Phys.org.
Vedci predpokladajú, že tento jav môže byť spôsobený chybou pri delení pohlavných chromozómov po oplodnení a potenciálne ho mohli ovplyvniť aj prírodné faktory, napríklad infekcia nematódami.
Druh dostal svoje meno podľa postavy Inazuma z japonskej mangy One Piece, známej schopnosťou meniť pohlavie. Podobne ako u tejto postavy, aj u pavúka je viditeľná bilaterálna asymetria, kde každá polovica tela nesie znaky odlišného pohlavia.
Objav tohto druhu a najmä prítomnosť gynandromorfu predstavuje vzácny a významný príspevok k pochopeniu genetických anomálií u pavúkov a rozšíreniu znalostí o biodiverzite v juhovýchodnej Ázii.