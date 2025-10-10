Kategórie
dnes 10. októbra 2025 o 13:37
Čas čítania 0:38
Zdenka Hvolková

V Thajsku objavili obojpohlavného pavúka. Telo má rozpolené na samčiu a samičiu časť

V Thajsku objavili obojpohlavného pavúka. Telo má rozpolené na samčiu a samičiu časť
Zdroj: Zootaxa
ZAUJÍMAVOSTI PAVÚK THAJSKO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vedci z Thajska nedávno objavili nový druh pavúka, ktorý žije v lesoch západnej časti krajiny – Damarchus inazuma.

Najzaujímavejší je však jeden konkrétny exemplár, ktorý vykazoval mimoriadnu genetickú anomáliu – gynandromorfizmus. Tento jedinec bol naraz napoly samec a napoly samica, pričom každá polovica tela mala odlišné znaky a sfarbenie: samčiu sivú a samičiu oranžovú.

Podľa vedeckého časopisu Zootaxa ide o veľmi vzácny jav. Zatiaľ čo hermafroditizmus je u niektorých živočíšnych druhov bežný, gynandromorfizmus je v prírode oveľa raritnejší a doteraz nebol pozorovaný v čeľadi Bemmeridae, informuje Phys.org.

pavúkthajsko
Zdroj: Zootaxa
Vedci predpokladajú, že tento jav môže byť spôsobený chybou pri delení pohlavných chromozómov po oplodnení a potenciálne ho mohli ovplyvniť aj prírodné faktory, napríklad infekcia nematódami.

Druh dostal svoje meno podľa postavy Inazuma z japonskej mangy One Piece, známej schopnosťou meniť pohlavie. Podobne ako u tejto postavy, aj u pavúka je viditeľná bilaterálna asymetria, kde každá polovica tela nesie znaky odlišného pohlavia.

zootaxapavúkthajsko
Zdroj: Zootaxa
Objav tohto druhu a najmä prítomnosť gynandromorfu predstavuje vzácny a významný príspevok k pochopeniu genetických anomálií u pavúkov a rozšíreniu znalostí o biodiverzite v juhovýchodnej Ázii.

Súvisiace témy
PAVÚK THAJSKO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Náhľadový obrázok: Zootaxa
