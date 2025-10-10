Kategórie
dnes 10. októbra 2025 o 15:16
Čas čítania 0:48
Hana Divišová

Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA

Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA
Zdroj: Nio Kešeľ
ŠPORT RED BULL TANEC
Prebojoval sa medzi najlepších streetdancerov planéty a zabojuje o titul v jednej z najprestížnejších freestyle súťaží na svete.

Red Bull Dance Your Style je tanečná súťaž, v ktorej sa stretávajú tí najlepší streetdanceri z celého sveta. Predvádzajú sa v strhujúcich freestyle dueloch, kde o víťazovi rozhoduje publikum. Tento rok má naša krajina opäť svojho zástupcu – Patrika Lukácsa, známeho pod umeleckým menom Wavee, ktorý už v sobotu zabojuje o titul v Los Angeles.

19-ročný Wavee si svoje miesto vo svetovom finále vybojoval na domácej scéne, keď sa stal víťazom slovenského Red Bull Dance Your Style. V americkom Los Angeles sa mu už podarilo predviesť skvelý výkon – porazil tanečníkov z Írska aj Južnej Afriky a postúpil medzi absolútnu elitu tohto ročníka.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Vo veľkom finále sa v sobotu predstaví osem najlepších tanečníkov z kvalifikácií, ktorí sa postavia proti osmičke „wild cards” – špičkovým tanečníkom z celého sveta vybraným odbornou porotou. 

Slovensko bude mať vo svetovom finále silné zastúpenie už druhý rok po sebe. Vlani nás reprezentovala Mishena, ktorá sa v Indii prebojovala až medzi najlepšiu osmičku. Tento rok na jej úspech nadväzuje práve Wavee – nezabudni sledovať jeho cestu vo finále a aj náš content priamo z Los Angeles.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

RED BULL TANEC
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Zdroj: Nio Kešeľ
Dannyho parťáci sa vracajú. V akcii opäť uvidíme Georgea Clooneyho, Brada Pitta, Juliu Roberts aj Matta Damona pred 27 minútami
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi pred hodinou
Úspešný film Minecraft ovládol kiná a teraz sa vracia. Druhý diel už má stanovený dátum premiéry pred hodinou
Zahraniční influenceri šalejú z Kofoly. Japonec točí videá o tom, ako si ju mieša sám doma pred 2 hodinami
Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA pred 2 hodinami
Zayn Malik a Jisoo z BLACKPINK vydali spoločnú skladbu. Fanúšikovia si ich duet okamžite zamilovali pred 3 hodinami
V Thajsku objavili obojpohlavného pavúka. Telo má rozpolené na samčiu a samičiu časť dnes o 13:37
