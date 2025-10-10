Prebojoval sa medzi najlepších streetdancerov planéty a zabojuje o titul v jednej z najprestížnejších freestyle súťaží na svete.
Red Bull Dance Your Style je tanečná súťaž, v ktorej sa stretávajú tí najlepší streetdanceri z celého sveta. Predvádzajú sa v strhujúcich freestyle dueloch, kde o víťazovi rozhoduje publikum. Tento rok má naša krajina opäť svojho zástupcu – Patrika Lukácsa, známeho pod umeleckým menom Wavee, ktorý už v sobotu zabojuje o titul v Los Angeles.
19-ročný Wavee si svoje miesto vo svetovom finále vybojoval na domácej scéne, keď sa stal víťazom slovenského Red Bull Dance Your Style. V americkom Los Angeles sa mu už podarilo predviesť skvelý výkon – porazil tanečníkov z Írska aj Južnej Afriky a postúpil medzi absolútnu elitu tohto ročníka.
Vo veľkom finále sa v sobotu predstaví osem najlepších tanečníkov z kvalifikácií, ktorí sa postavia proti osmičke „wild cards” – špičkovým tanečníkom z celého sveta vybraným odbornou porotou.
Slovensko bude mať vo svetovom finále silné zastúpenie už druhý rok po sebe. Vlani nás reprezentovala Mishena, ktorá sa v Indii prebojovala až medzi najlepšiu osmičku. Tento rok na jej úspech nadväzuje práve Wavee – nezabudni sledovať jeho cestu vo finále a aj náš content priamo z Los Angeles.