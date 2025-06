Wavee, víťaz Red Bull Dance Your Style, mieri do LA: „Hudbu tlmočím pohybom.“ (Rozhovor)

Wavee si svojím citom pre tanec podmanil nielen Slovensko, ale aj zahraničie. Teraz nás bude reprezentovať „za veľkou mlákou“.

Mladý Košičan Wavee má len 18 rokov, no už po druhýkrát vyhral súťaž Red Bull Dance Your Style a tento rok postupuje na finále do Los Angeles. V rozhovore sme sa porozprávali o jeho začiatkoch, čo všetko už v tanečnom svete zažil a vyhral, ale aj o tom, čo plánuje na leto.

Aké boli tvoje tanečné začiatky?

Tancoval som už, keď som bol úplne malinký. Mamka si všimla, že sa rád hýbem, a keď som mal asi osem rokov, prihlásila ma na camp Laciho Strikea v Košiciach. Tam sa to začalo viac rozvíjať. Postupne som sa do toho začal ponárať viac a viac, trénoval som častejšie.



Pamätám si, že som raz videl film Step Up 3 a povedal som si: „Toto fakt musím robiť.“ A od toho momentu som na tom začal stavať, viac som skúmal štýly, techniky. Až som sa dostal tam, kde som teraz.

Freestyle ma baví, choreografie až tak nemusím.

Chodil si aj na tanečnú školu po Laci Strikeovi?Fúha, už si to úplne presne nepamätám, lebo sa mi to trochu zlieva. Ale viem, že na začiatku som chodil do Moldavy nad Bodvou, do skupiny CVrČek. Tam som dokonca chodil aj na break – to boli fakt úplné začiatky.



Potom sme cítili, že je čas posunúť sa ďalej, tak ma rodičia dali do Outbreaku v Košiciach, a odtiaľ som prešiel rovno do Grimmy.

Tancom ľuďom ukazujem svoju osobnosť.

Ako by si popísal svoj štýl?Tancujem poppin, ale myslím si, že každý tanečník má svoj vlastný pohľad na štýl. Každý inak vnímame tanec, hudbu aj okolie. Je to celé o osobnosti.

Si momentálne v nejakej tanečnej skupine?Áno, reprezentujem Grimmy a Widlax. V rámci Widlax je Mishena, Alladin, Kitta-T, OuMagát a ja.

Čo ťa inšpiruje pri tanci?Určite okolie. Máme tu veľmi šikovných ľudí a tanečníkov, ktorí ma inšpirujú. Baví ma, že každý má iný pohľad na tanec – a práve to ma posúva. Ale za mňa je tanec hlavne o vnútornom pocite. Keď počujem hudbu, snažím sa ten pocit z nej vyjadriť pohybom. Akoby prehovoriť pesničku cez pohyb.

A na akú hudbu sa ti najlepšie tancuje?To sa mení podľa obdobia. Keďže tancujem poppin, najradšej mám funkové pesničky, prípadne breakbeat. Niekedy si zafreestylujem aj na new school hip-hop. Keď si len tak vibeujem doma, tak mám rád Justina Timberlakea, Michaela Jacksona… takéto veci ma bavia.



Máš aj nejakého slovenského interpreta, na ktorého rád tancuješ?Teraz nedávno som tancoval na Igora Kmeťa. Strašne ma baví jeho pesnička „Ja som Funky“. (smiech)

Som si istý svojím pohybom.

Mal si niekedy pochybnosti o tanci?O tanci ani nie. Vždy som vedel, že chcem tancovať. Ale pochybnosti o sebe? Jasné, tie mám stále – ako väčšina tanečníkov. Som veľký perfekcionista, dosť tvrdý na seba. Niekedy si poviem: „Toto si mohol spraviť lepšie.“ Ale predtým to bolo horšie – bol som nervózny, že mi to nejde tak, ako by som chcel. Ale teraz, keď už som viac „vytancovaný“, tak si to viac užívam. Už si viac verím. Nechcem, aby to znelo namyslene, ale som si istý svojím pohybom.

Čo všetko si už vyhral?

Fúha, je toho naozaj veľa… Čo si spomínam, tento rok som vyhral The Next Step ako majster Slovenska, World of Dance Slovakia a Wirujaca Battle. V roku 2024 som sa stal IDO majstrom sveta v kategórii Popping Adults a IDO vicemajstrom sveta v kategórii Hip Hop Adults. Taktiež som vyhral na battloch ako Intensify, DCrelease, BeatTheBest (Experimental), SweatYourPants, Future Pace, Hip Hop Music (All Style), CDO Hip Hop, Cypher Town ale aj TancBuda Challenge, kde som získal ocenenie za najlepšieho tanečníka roka 2024.

Zo skorších rokov si spomínam napríklad na tituly IDO majster sveta v kategóriách Popping a Hip Hop v roku 2022, víťazstvo na Breaking Slovakia 2022, a tiež úspechy na súťažiach United Movement 2020, Feel It Battle (Hip Hop) 2019 a The Legits Blast (Popping) 2019.

Ako sa tanečník dostane na Red Bull?Mňa už rovno pozvali do finále aj v roku 2023 aj teraz. V tom ročníku sa nerobili cyphre pre všetkých, vyberali si tanečníkov priamo. Minulý rok bola kvalifikácia na Grape festivale, kde vyhrala Mishena. Viem, že v Česku je to iné – tam môže prísť každý a výber sa robí tajne, počas cyphrov.

Aké to bolo na finále RedBullu 2023 vo Frankfurte?Super! Bola tam úplne iná atmosféra – svetoví tanečníci, vysoký level. V prvom kole som dostal fakt silnú tanečníčku, ktorá sa nakoniec dostala do finálovej osmičky, takže to nebolo jednoduché. Ale spoznal som kopu skvelých ľudí. Napríklad jedného kamoša z Kene, s ktorým sme doteraz v kontakte – taký soulmate na diaľku. Som veľmi vďačný, že som tam mohol byť.

A máš nejaké očakávania od tohto ročného finále v LA?Nechcem si hovoriť dopredu, že postúpim, ale nechcem si ani hovoriť, že vypadnem. Robím všetko preto, aby som podal svoj najlepší výkon. Nespolieham sa na výsledok, sústredím sa na prácu a tréning.

Máš tanečné vzory?Určite moji kamaráti – inšpirujú ma tým, ako inak vnímajú pohyb a tanec. Ale z medzinárodných mien by som spomenul Walida, je hrozne uvoľnený, keď tancuje a je vidno na ňom, že si to užíva, zároveň má dokonale zvládnutý pohyb. Potom Slimboogie, to je asi najviac kreatívny tanečník, akého poznám, Paris je tiež veľmi svojská a originálna tanečníčka. Ešte by som asi dodal mená ako Menno a Delanotché.



Koľko hodín týždenne trénuješ?Záleží od toho, koľko mám času, ale snažím sa trénovať každý deň, minimálne dve hodiny denne. Keď sa dá, tak aj viac. Väčšinou trénujem doma, ale chodím aj do sály v Grimmy, kde aj učím. Niekedy tam zostávam po tréningoch a trénujem ešte sám seba.

Aké je to učiť druhých?Na začiatku som sa trochu bál, či ma budú počúvať. Ale mám so zverencami veľmi dobrý vzťah. Sú šikovní, počúvajú, makajú, zlepšujú sa – a to ma teší najviac.

Máš nejaké rituály pred vystúpením?Asi len to, že sa poriadne vystrečujem a dám sa do pohody.

A mávaš ešte trému pred tancom?Kedysi som mával, ale časom, ako som začal chodiť na battly, to zo mňa opadlo. Už to neberiem tak vážne.

Vedel by si si predstaviť mať kariéru z tanca?Jasné, ja dúfam! Bolo by super, keby som sa tým mohol živiť. Mojím snom je dostať sa do Red Bull Dance tímu. Keď sa tam niekto dostane, otvárajú sa mu dvere k ponukám, cestovaniu a ďalším projektom. To by bolo extrémne.

Ako plánuješ stráviť leto?Hneď teraz idem do Poľska na Future Pace battle, ktorý som vyhral minulý rok – a tento rok ma tam pozvali ako hosťa. Potom idem do Londýna. Okrem toho budem učiť na viacerých tanečných kempoch, takže doma veľmi nebudem. Teším sa, ale ten život v kufri ma trošku desí.