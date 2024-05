Simon Šinka tancoval pre Lil Kim a tvoril choreografie do Let’s Dance: Miňo Kereš mi dôveruje, to je veľká vec (Rozhovor)

Hýbal sa vraj odmalička, no keď ako 9-ročný začal tancovať street dance, pochopil, že sa už ničomu inému nechce venovať. Uznávaného slovenského tanečníka a choreografa sme zastihli v Berlíne, kde práve porotcoval v najväčšej tanečnej súťaži na svete.

V momente, ako sme si prescrollovali Instagram 21-ročného Slováka Simona Šinku, pred očami sa nám zhmotnila myšlienka toho, čo to znamená mať talent od Boha.

Tanečník, choreograf, lektor, no najmä umelec telom a dušou. Simon uchváti neprehliadnuteľným štýlom, ktorý láme hranice streetdanceovej a hiphopovej scény. V zákulisí miestnych tanečných kruhov sa o ňom dokonca šepká ako o najlepšom slovenskom tanečníkovi.

„Tanec bol pre mňa vždy niečím prirodzeným a nikdy som si nepredstavoval, že sa budem venovať choreografii. Prichádzam však na to, že sa v pozícii choreografa cítim prirodzene, prináša mi to veľa odvahy a hrozne ma to baví.

V podstate tým pretavujem svoje myšlienky a vízie do reality a zároveň tvorím veci, ktoré sú väčšie ako ja, a to je na tom to silné. Ale prirodzenému tancu a pohybu sa nevyrovná nič. Keď prídem domov po celom dni, či už je dobrý, alebo zlý, dlhý alebo krátky, pustím si skrátka hudbu a hýbem sa, tak je to pre mňa ten najlepší pocit na svete,“ hovorí pre Refresher.

„Zatiaľ nemám cieľovú stanicu a všetko beriem ako také check pointy, po ktorých postupne idem a posúvajú ma. Ono sa to podľa mňa nikdy neskončí, nikdy si nepoviem, že mám dosť a že som spokojný.“ Zdroj: Archív respondenta/Simon Šinka, Foto: Radka Honzova

Jeho tanec je sexi a nespútaný, choreografie odvážne a brutálne premyslené. Simona tak netreba predstavovať ani za veľkou mlákou, kde sa o jeho tanečné lekcie idú potrhať. Na konte má však aj spoluprácu s raperkou Lil Kim, kasting pre Daddy Yankeeho a skúsenosť v americkom L. A., ktorá pripomína pokračovanie filmu Step Up. Mladý tanečník nedávno vytvoril choreografiu aj niekoľko tanečných čísel do Let’s Dance pod záštitou KRS Movement.

„Tie veci, o ktorých som sníval a ktoré som chcel, už dávno prišli, ale zároveň sa mi do života priplietlo mnoho vecí, ktoré som si ani len nepredstavoval, že budem robiť. Napríklad nikdy by mi nebolo napadlo, že budem v Berlíne porotcovať najprestížnejšiu svetovú súťaž World of Dance.

Možno som rozmýšľal, že raz by bolo skvelé vyhrať takúto súťaž, ale že raz budem súčasťou tímu a vyberú si ma do poroty, by mi vážne nebolo napadlo. Myslím, že ak niečo robíš prirodzene a miluješ to, všetka tá láska a rešpekt sa ti jedného dňa od ostatných vrátia a najmä vtedy, keď to najmenej čakáš.“

Slovensko ešte stále pociťuje eufóriu z Let’s Dance. Ty si bol tento rok súčasťou projektu a nemálo si prispel do tvorenia tanečných choreografií šou. Ako to vyzeralo v praxi?

Čo sa týka Let’s Dance, figuroval som tam pod KRS Movement, ktorý má pod palcom náš veľký boss Miňo Kereš. Celá táto spoločnosť funguje na otvorenej báze, Miňo je hlavným choreografom, pri sebe má vybraných ľudí, ktorí mu asistujú, ale zároveň si dovolím povedať, že každý z nás tam má trochu slovo. Miňo je veľmi otvorený novým myšlienkam a nápadom a som veľmi vďačný, že som sa s ním mohol spojiť aj pri otváracích číslach do Let’s Dance.

Ak sa nemýlim, ty konkrétne si mal pod palcom jedno z najvýraznejších čísel tohto ročníka šou. Robil si totiž choreografiu Petre Dubayovej a Matyášovi Adamcovi.

Presne tak, išlo o contemporary číslo s Peťkou a Matyášom, tam som bol ako hlavný choreograf spolu s Lus Juklovou. Miňo si ma postavil a povedal, toto budeš robiť ty, dávam ti to na starosť.

Mali sme spoločnú myšlienku a nápad, potom sme to prebrali aj s Matyášom, ale áno, pri tomto čísle som mal voľnejšiu ruku, a teda aj o to väčšiu zodpovednosť. Toto sú tie chvíle, keď ma to najviac napĺňa a baví.

Čo sa týka samotného čísla, chceli sme sa pohrať s emóciou hnevu, ktorá možno nie je taká častá a prvoplánová, ale naším cieľom bolo dokázať, že ten hnev tu je, je prítomný a treba ho odfiltrovať. Na základe kompozície hudby, ktorá bola trochu silnejšia a agresívnejšia, ale aj figúry a emócie sa to pekne podarilo dotiahnuť do finálneho vizuálu, ktorý sme chceli.

S Miňom Kerešom si spolupracoval aj v rámci koncertu Dary Rolins či tanečného čísla na Miss Slovensko 2023. Aký je to pocit, že má v teba práve takáto veľká osobnosť dôveru?

Je to určite obrovská zodpovednosť, ale na druhej strane si niekedy možno neuvedomujem, aké je to veľké, pretože v našom KRS Movement to funguje neskutočne prirodzene a za krátky čas sa stali mojou druhou rodinou.



Miňo, náš veľký boss, ako ho voláme, je pre mňa obrovská inšpirácia, práve čo sa týka zvládania choreografií, celého toho manažmentu. Strašne dobre spolu fungujeme a cítim, že sme spolu na rovnakej vlne, to, čo spolu vyprodukujeme, dáva vždy zmysel, takže nad tým, aké je to veľké, mnohokrát nerozmýšľam. Ale keď o tom teraz hovoríme, zrejme by som sa mal zastaviť a spraviť si reality check, lebo to, že Miňo dáva šancu nejakej umeleckej duši, ktorá nemá ani zďaleka toľko skúseností a vecí za sebou ako on, je veľká vec a ešte väčšia vec je to, že si vypočuje môj názor. Pritom by vôbec nemusel. Strašne si to vážim a som za to naozaj vďačný.

Jedným z najväčších míľnikov tvojej kariéry je, že si minulý rok tancoval pre raperku Lil Kim. Každého určite zaujíma, ako sa ti naskytla takáto veľká príležitosť.