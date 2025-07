Adriana a Martin vyrábajú prírodnú starostlivosť o bradu a fúzy: Značku sme rozbiehali v noci popri full time joboch (ROZHOVOR)

Slovenská značka BeardedTales funguje od roku 2016.

Adriana a Martin. Mladá dvojica, ktorá stojí za vznikom BeardedTales, slovenskej značky prírodných produktov určených na starostlivosť o bradu a fúzy. Keď v roku 2016 začínali, netušili, do čoho idú. Značku rozbiehali popri vlastných full time prácach, keď mali práve voľno. Často to bolo v noci či počas víkendov. Napriek tomu sa nevzdali a dnes patrí ich brand medzi stálice na slovenskom trhu.

„Všetko, čo sa týka značky ako takej – jej hlasu, štýlu, estetiky – sme si postavili sami. A práve v tom je BeardedTales iný. Nie je to produkt z katalógu. Je to značka, ktorá má jasný charakter, vlastný štýl a bradatý zmysel pre humor.“

Čo ich viedlo k založeniu vlastnej značky, aké výzvy museli v začiatku podnikania prekonať, prečo sa rozhodli pre prírodné zloženie a ako sa zmenil prístup Slovákov k starostlivosti o bradu? Aj na to sme sa opýtali Adriany a Martina.

Diera na trhu

Prvotným impulzom pre založenie vlastnej značky produktov určených na starostlivosť o bradu boli vlastné Martinove skúsenosti. Slovenský trh mu totiž neponúkal žiadne produkty, ktoré by ho oslovili svojím zložením ani dizajnom.

„Brady boli na vzostupe, ale na trhu nebolo prakticky nič, čo by spĺňalo naše predstavy o kvalitnej, prírodnej a zároveň vizuálne príťažlivej kozmetike pre mužov. Všetko pôsobilo buď lacno, alebo príliš sterilne,“ zaspomínal si Martin, ktorého táto skutočnosť prinútila položiť si otázku, prečo by starostlivosť o bradu nemohla byť príjemná, štýlová a funkčná zároveň?

Celé to vznikalo popri našich full-time joboch, takže sme do noci riešili branding, packaging, logo, storytelling, vizuálnu identitu aj umiestňovanie produktov v concept stores.

Toho sa okamžite chytila Adriana, ktorá mala podľa Martina odjakživa podnikateľského ducha a skvelé nápady. „V BeardedTales našla ideálny priestor, kde mohla túto energiu naplno využiť. Budovanie značky ‚from scratch‘ jej umožnilo ponoriť sa do všetkého od úplného začiatku, od tvorby vizuálnej identity a balenia cez nastavovanie tone of voice až po kreslenie úplne prvých troch bradatých hrdinov,“ priblížil Martin.

Zdroj: BeardedTales

Podľa Martina boli najnáročnejšie samotné začiatky, kedy dvojica musela preniknúť do pre ňu doposiaľ neznámeho sveta.

„Potrebovali sme si detailne naštudovať, čo naozaj pomáha pri starostlivosti o bradu – aké zložky majú zmysel, ako zabezpečiť príjemnú vôňu a zároveň zachovať jednoduché a prírodné zloženie. Na základe toho sme hľadali dodávateľa, ktorý by dokázal splniť naše predstavy,“ uviedol zakladateľ značky, pre ktorého bolo prírodné zloženie alfa a omega značky.

Funkčné a minimalistické zloženie

„Nechceme, aby si si na tvár dával niečo, čo ani nevieš vysloviť. Naše produkty sme od začiatku nastavili tak, aby boli zrozumiteľné, funkčné a hlavne príjemné na každodenné používanie,“ vysvetľujú zakladatelia dôvod, prečo sa rozhodli staviť na prírodné zloženie.

Oleje, ktoré nájdeš v zložení, sú ľahké, výživné a pokožka ich má rada. Vďaka kombinácii jojobového, hroznového, arganového, mandľového a ricínového oleja s vitamínom E si brada drží tvar, zjemní sa a neškriabe.

„Naše mydlá nie sú len o tom ‚očistiť‘, ale aj o tom nechať niečo, čo zostane. Vôňu, ktorú si zapamätáš. Vďaka obsahu olivového, mandľového a kokosového oleja, kakaového a mangového masla a aktívneho uhlia sú jemné, ale účinné. A keď ich používaš pravidelne, cítiš rozdiel,“ približuje Martin.

Pre nás je úspech a zároveň obrovská radosť to, keď naša kozmetika dopomôže mužovi k vysnívanej brade, väčšiemu sebavedomiu a lepšiemu pocitu zo seba samého. A ak to celé toleruje aj jeho ženská polovička, tak máme pocit, že sme naozaj vyhrali.

Skater, Designer a Viking

Od samotného vzniku sú nezameniteľnou súčasťou značky traja bradatí hrdinovia. V ponuke značky BeardedTales nájdeš tri produktové línie – Skater, Designer a Viking. Každá z nich obsahuje mydlo a olej na bradu. Všetky tri produktové línie si môžeš zakúpiť aj ako praktický balíček, ktorým potešíš každého bradatého muža.

„Tieto postavy sa časom menili – vyvíjali sa ich vône, vizuál aj charakter. Vnímame to ako prirodzený refresher produktového portfólia, ktorý nám umožňuje udržať veci živé, relevantné a zaujímavé,“ priblížil Martin.

Každý z trojice Skater, Designer a Viking reprezentuje nielen jednu produktovú líniu, ale aj životný štýl zákazníka, ktorému je produkt určený.



Skater je ten, čo má Spotify prepojené s dušou. Žije medzi grafitmi a momentmi, ktoré netreba fotiť. Po nociach krúži mestom a počas rána dobieha MHD s vetrom vo fúzoch. Je to sloboda a rytmus v jednom. Jeho vôňa pripomína obľúbenú kaviareň na rohu – so škoricovými hniezdami a mestským šumom v pozadí.



Designer si potrpí na detaily. Vie, čo je kerning a že svetlo má teplotu v Kelvinoch. Ráno si ladí ponožky s náladou a večer ide spať s myšlienkami na najbližší moodboard. Je to typ, čo si všíma, čo ostatní prehliadnu. Vonia ako dizajnové štúdio v lete – svieža mäta s kvapkou citrónu.



Viking nemusí hovoriť veľa, ale keď to spraví, počúvaš. Netreba mu plášť z medveďa, no aj tak z neho ide rešpekt. Je pokojný, silný, stabilný. Jeho vôňa je ako ranné objatie od severskej prírody – borovica, dym a mach, ktoré ťa pripravia na deň, aj keď začína zápchou na obchvate.

Martin a Adriana si všimli, že medzi zákazníkmi je najobľúbenejší práve Viking. „Ťažko povedať, či za to môže jeho vôňa borovice, alebo to, že reprezentuje silu, pokoj a severský charakter, s ktorým sa mnohí muži stotožňujú. Možno práve kombinácia všetkého – výrazná vôňa, prepracovaný vizuál a jasne čitateľný charakter postavy z neho robí hrdinu, po ktorom zákazníci najčastejšie siahnu a s ktorým sa chcú do istej miery stotožniť.“

Prístup Slovákov sa mení

Keď značka BeardedTales vznikala, brada bola v slovenskej spoločnosti vnímaná skôr ako hipsterský trend. „V obchodoch bolo minimum produktov určených špeciálne na jej starostlivosť, o prírodných alternatívach ani nehovoriac. V tom čase bradu nosila úzka skupina mužov – a často ju vnímalo okolie ako módny výstrelok, ktorý možno čoskoro odíde,“ spomína si Martin.

Brada nemusí byť symbolom sily alebo štýlu, môže byť jednoducho súčasťou toho, ako si vytváraš vzťah k sebe. A keď sa to premení na rutinu, ktorá ti robí dobre, tak vieš, že to má zmysel.

Dnes je podľa neho prístup slovenských mužov k starostlivosti o seba iný. Brada sa súčasťou mužskej každodennosti bez ohľadu na profesiu, štýl či vek. Nosia ju businessmani, športovci, architekti, učitelia. Jednoducho ktokoľvek, pre koho je brada prirodzenou súčasťou identity.

„S tým prišli aj zmeny v prístupe, od výrazných strihov a prehnaného stylingu sa muži presúvajú k prirodzenejšiemu vzhľadu a jednoduchšej, ale kvalitnej starostlivosti. Trendom bude podľa nás návrat k autenticite. Menej lesku, viac charakteru. Brada, ktorá síce nie je dokonalo zarovnaná, ale pôsobí upravene a zdravo,“ zamýšľajú sa Martin s Adrianou.

Podľa zakladateľov značky BeardedTales tým pádom došlo aj k prirodzenej zmene samotného trhu. „Dnes je dostupných omnoho viac produktov, aj tých prírodných, no zároveň sa zvýšili nároky na kvalitu, zloženie aj vizuál,“ hovorí Martin a dodáva, že spoločne s Adrianou chcú značku neustále posúvať vpred a odpovedať tak na stále prísnejšie nároky trhu.

„Pohrávame sa aj s myšlienkou vytvoriť nových hrdinov inšpirovaných reálnymi zákazníkmi. Pretože pre nás je hrdina nielen Skater, Designer či Viking, ale pokojne aj údržbár, programátor, záhradník, lyžiar. Jednoducho ktokoľvek, kto má svoj bradatý príbeh,“ uzatvára Martin.