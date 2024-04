Vilda Šír: Som tanečník s podnikateľským duchom. Na moje kurzy chodia právničky aj lekárky, tancom sa dá živiť (Rozhovor)

„Ponuky začali chodiť po Love Islande. Už asi viem, čo má moje publikum rado a čo nie. Ani to možno nie je vidieť, ale áno, mám veľa spoluprác a ďakujem za ne,“ hovorí Vilda pre Refresher.

Viliam Šír, známy ako Vilda, je profesionálny tanečník, ktorý sa dostal do povedomia verejnosti ako účastník Love Islandu a profesionálny tanečník v Let’s Dance. „Prepáč, že som prišiel v mikine a teplákoch, ale odbehol som z tréningu. Makáme každý deň od rána do večera,“ vyhlásil po príchode do redakcie Refresheru. Aktuálne ho môžeme už tretiu sezónu vidieť na obrazovkách televízie Markíza v tanečnej súťaži. V minulosti bol tanečným partnerom herečky Zuzky Šebovej či Jany Kovalčíkovej, s ktorou súťaž aj vyhral. Momentálne tancuje so speváčkou Tinou, s ktorou má skvelý vzťah. „O čom bude náš rozhovor?“ usmieva sa tanečník. „O všeličom, aj o tvojom veku. Nikto ti určite neverí, že máš 24 rokov,“ vtipkujeme.

Pochádza z Olomouca, Slovensko je jeho druhý domov a stal sa z neho miláčik (najmä ženského) publika. Po účinkovaní v Love Islande sa jeho meno viackrát vyskytlo v bulvári práve v spojitosti s jeho vzťahmi. Vilda randil aj so slovenskou miss Sylviou Šulíkovou.

Jeho tvár sa pomaly, ale isto stáva súčasťou šoubiznisu. Dá sa tancom uživiť? Prečo mu učarovalo Slovensko aj to, koľko stoja jeho tanečné kurzy a kto ich najčastejšie navštevuje, sa dočítaš v rozhovore.

Zdroj: Refresher/Martin Mendel

Vilda, musím sa ťa opýtať na tvoj vek. Máš 24 rokov, ale popravde, vyzeráš staršie. S akými reakciami sa stretávaš? Zaskočíš vždy ženy na rande?Haha. Je to tak. Keď som bol v Love Islande, mal som 21 rokov. Nikto tomu nemohol uveriť. So ženami sa mi to nestáva, moja bývalá priateľka Sylvia bola odo mňa staršia, boli sme spolu krátko.

Sylvia dnes tvorí pár s Andrejom Dankom.Áno, viem o tom.