Streamovací gigant sa zaujíma o vysielacie práva na Ligu majstrov, pričom UEFA mení svoj systém tak, aby prilákala nové platformy.
Ligu majstrov sledujú milióny futbalových fanúšikov po celom svete. Podľa najnovších informácií sa o vysielacie práva tejto prestížnej súťaže plánuje uchádzať aj Netflix.
The Times píše, že UEFA mení proces udeľovania vysielacích práv tak, aby bol atraktívnejší pre streamovacie platformy. Oslovila preto aj Netflix, aby zistila jeho záujem. Nový model by zahŕňal jeden zápas týždenne z utorkových duelov.
V súčasnosti si na Netflixe futbal naživo pozrieť nemôžeš, no od sezóny 2027/2028 by sa to mohlo zmeniť. Okrem toho má Netflix už teraz práva na vysielanie ženských majstrovstiev sveta vo futbale v USA v rokoch 2027 a 2031.
Streamovacia služba má so živým športovým obsahom aj prvé skúsenosti – minulý rok počas Vianoc vysielala zápasy NFL a medzi programom nechýbal ani živý boxerský duel medzi Jakeom Paulom a Mikeom Tysonom.