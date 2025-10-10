Zahraniční influenceri šalejú z Kofoly. Japonec točí videá o tom, ako si ju mieša sám doma

Yama je content creator, ktorý sa doslova zamiloval do Kofoly. Bohužiaľ, v Japonsku je dosť predražená.
„Keď ju miluješ, nie je čo riešiť.“ Tohto sloganu sa drží aj japonský tvorca Yama. Ten sa totiž úplne zamiloval do Kofoly. Snaží sa ju za každú cenu nájsť alebo namiešať v Japonsku. O svojej „posadnutosti“ natočil reelko, ktoré spôsobil poprask skôr v Česku než v Japonsku.
Yama už skúšal namiešať Kofolu z Coca Coly a japonského drinku od A&W, podľa neho to ale vôbec nechutí dobre. Potom skúšal Kofolu dohľadať online, no v Japonsku stojí neskutočných 1400 korún. Na to reaguje slovami: „Prečo je Kofola drahá?“
Influencer sa kvôli Kofole (a úspechu na sieťach) učí aj po česky. Zaujíma sa dokonca o českú hudbu a v aute si spieva pieseň od Karla Gotta Stále mlád.
V komentároch sa mu pochopiteľne zišlo veľa českých reakcií. „Čoskoro sa staneš najslávnejšou osobou v Českej republike, pretože Česi tajne milujú, keď sa o našu malú krajinu zaujímajú cudzinci, najmä Japonci, ktorí sú, ako sa domnievam, pre nás veľmi zaujímaví a exotickí,“ píše jeden z užívateľov. Mnohí ďalší označujú profil Kofoly v komentároch a upozorňujú firmu na to, že tento muž ich drink naozaj potrebuje.
Hľadanie Kofoly ako trend?
Yama ale nie je úplne sám. Zistili sme, že hľadanie Kofoly v zahraničí sa stalo možno novým trendom. Objavili sme aj tvorcu z Malajzie, ktorý sa považuje za „Kofoholika“. Vo svojom videu sa prechádza supermarketom, kde sa zúfalo snaží nájsť Kofolu. Keď sa mu to nepodarí, zosmutnie. „What am I gonna drink? Coca Cola? Fuj,“ reaguje.