Kofola prosí o pomoc s hľadaním stratených sudov. Povodne ich odplavili až na „Balaton“

Kofola hľadá odplavené sudy a ďakuje ľuďom, ktorí ich nachádzajú.

Ničivé povodne za posledné dva týždne prudko zasiahli Slovensko i Česko a doplácajú na to aj mnohé firmy. Obľúbená značka sladkého nápoju Kofola tiež čelí stratám, kvôli zatopeniu ich skladu v českom Krnove. Fotky odplavených sudov sa rýchlo rozšírili po internete a preto Kofola v oficiálnom stanovisku na svojom webe vyjadrila prosbu o pomoc.

„Ak by chcel niekto pomôcť aj nám, má šancu. V Krnove bol vyplavený sklad obalov. Silná povodňová vlna nám odniesla vratné nerezové sudy, tzv. KEG-y, ktoré využívame pre naše čapované nápoje. Za ich vrátenie do Kofoly budeme nálezcom veľmi vďační. Vďaka našim obchodným tímom sme schopní si ich vyzdvihnúť kdekoľvek v Česku. Mrzelo by nás, keby pre povodeň zostali tam, kde nepatria – teda v prírode,“ uviedol Jannis Samaras, jeden zo zakladateľov Kofoly.

Zdroj: Facebook (Kofola)

Vďaka dobrej príprave sa Kofole podarilo minimalizovať škody vo väčšine výrobných miest. Hladina vody v Krnove však dosiahla vyššiu hranicu ako v roku 1997 a mesto utrpelo aj stratu prúdu. Firma sa napriek tomu snaží postaviť na nohy a začať s upratovaním škôd.

Niektoré sudy odplavilo dokonca až na český Balaton – neďaleký rybník, ktorý miestni nazvali po maďarskom jazere.

Krnov 15.9.2024

Sudy společnosti Kofola pic.twitter.com/1gZUuidAtS — Adam Šimůnek (@kecupKa) September 16, 2024