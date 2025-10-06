Budúce mamičky veria, že ich dieťa vyrastie v láske a urobia všetko pre to, aby sa cítilo prijaté a šťastné.
Slovenky Carmen a Luja sú snúbenice, ktoré si spoločný život vybudovali v Prahe. Práve tu našli väčšiu slobodu aj priestor na to, aby si splnili sen o rodine. Teraz je Luja v ôsmom mesiaci tehotenstva a spolu s Carmen sa pripravujú na príchod bábätka.
Ich cesta však nebola jednoduchá. Museli si hľadať vlastné možnosti, zisťovať, čo všetko treba na umelé oplodnenie, a zároveň čeliť právnym prekážkam, ktoré na Slovensku stále neumožňujú, aby boli v rodnom liste zapísané ako dve mamy.
Rozprávali sme sa s nimi o tom, ako funguje celý proces, čo ich rozhodnutie znamenalo pre rodinu, s akými predsudkami či obavami sa stretávajú a prečo sa rozhodli zdieľať svoj príbeh aj na sociálnych sieťach.
Ak ťa téma dúhových rodín zaujíma, odporúčame prečítať si aj náš rozhovor s Norom a Jakubom, ktorí spolu vychovávajú štvorročnú dcéru Emu. Otvorene hovoria o tom, čo znamená byť dvoma otcami jednej rodiny na Slovensku, s čím sa stretávajú v bežnom živote a prečo sa rozhodli ísť s pravdou von.
Podobné príbehy ukazujú, že rodina môže mať mnoho podôb. Ak chceš čítať viac rozhovorov, reportáží a hlbokých príbehov, ktoré sa inde nedočítaš, pridaj sa do Refresher+. Predplatné nám umožňuje prinášať autentické svedectvá ľudí, ktorí by možno inak neprehovorili a tebe dáva prístup k celým článkom bez obmedzení.
Ako prišlo rozhodnutie, že chcete mať dieťa? Predpokladám, že to nebolo zo dňa na deň.Carmen: Najprv to bola skôr nesmelá téma. Nevedeli sme, aké sú možnosti, či je to vôbec reálne. Ale keď sa náš vzťah postupne upevňoval, začali sme si predstavovať, že by bolo krásne mať pri sebe dieťa. Aj my dve dokážeme vytvoriť domov, kde bude bezpečie a láska.
