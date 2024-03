„Sme iní a je to úplne v poriadku.“ Noro a Jakub sú otcami 4-ročnej Emy

Česko-slovenský pár Norbert a Jakub sa rozhodol splniť si svoj spoločný sen o rodine. Nebolo to vôbec ľahké, ale nakoniec sa to dvojici podarilo. Spoločne teraz vychovávajú 4-ročnú dcérku Emku a porozprávali nám o spoločnom živote.

Pred pol rokom sa presťahovali na Cyprus, no zo začiatku žili v malom meste neďaleko Prahy. Ich cesta za šťastím nebola jednoduchá. Trvalo tri roky, kým sa im podarilo nájsť náhradnú matku, ktorá im porodila dcérku Emu.

Keď sa Norbert s Jakubom rozhodli zrealizovať ich sen, zvážili všetky možné cesty, aby sa im to podarilo. „S Emičkou nám pomohla náhradná matka, čo je úplne iný princíp ako adopcia. Na internete sme hľadali, akým spôsobom je to reálne, a boli sme prekvapení, že téma náhradného materstva je v Česku aj na Slovensku tak veľmi rozšírená a paradoxne nie u gay párov, ale práve u tých heterosexuálnych.“

Zistili, že v spoločnosti je veľmi veľa žien, ktoré sa chcú stať náhradnými matkami a chcú pomôcť párom, ktoré nemôžu mať deti prirodzene. „Mali sme to šťastie, že sme našli jednu slečnu, ktorá má s partnerom svoje dve deti, miluje pocit tehotenstva a je typ človeka, ktorý žije pre rodinu.“ Otcovia dodávajú, že to bol dôvod, prečo chcela tento pocit dopriať aj niekomu, u koho by to za prirodzených podmienok nebolo možné, takže napríklad gay páru.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Norbert Peticky (@ema_ma_taty)

Na začiatku si mysleli, že hľadanie bude veľmi jednoduché, no neskôr sa zhodli, že chcú mať s biologickou matkou bližší vzťah. „Išla na umelé oplodnenie a pomocou biologickej stopy jedného z nás otehotnela.“ Otcovia takisto dodávajú, že zákon náhradné materstvo nijako nerieši. „Takže bolo treba nájsť kliniky, ktoré s našou situáciou skôr nemali osobný etický problém.“

Zákonný zástupca môže byť len jeden z otcov

Ema má iba jedného zákonného zástupcu a to, kto ním je, si rodina necháva pre seba. „Tieto príbehy sú v takej nevýhode, že nemajú základ v zákone, takže to znamená, že iba jeden z nás je právoplatný rodič a ten druhý je v podstate cudzia osoba. To, kto má u Emičky biologickú stopu, zatiaľ vieme len my.“

Dodávajú, že túto informáciu, ktorá rozpráva o všetkom, má Ema schovanú v malej truhličke, a keď bude staršia, sama sa rozhodne, či sa bude chcieť o ňu podeliť. „Rozhodli sme sa, že to bude také rodinné tajomstvo aj na základe toho, aby nedodala jednej z rodín pocit, že sú ,viac‘, aj keď si nemyslíme, že by sa to naozaj stalo, ale predsa len sme ľudia.“

Rodiny môžu byť rôzne

S Emou sa jej otcovia rozprávajú aj o tom, že rodiny môžu byť rôzne. „Keďže nežijeme v sociálnej bubline, stretávame sa primárne s hetero rodinami, takže ona vidí, že sú aj iné rodiny ako my.“ Opisujú, že keď sa hrajú s hračkami, bábiky majú väčšinou mamu a otca. Eme však nerobí problém hrať sa aj tak, že má bábika dve mamy alebo dvoch otcov.

„Snažíme sa jej vysvetliť, že existujú aj rodiny, kde rodičia nie sú vôbec a deti vychovávajú iní členovia rodiny či detské domovy, alebo že sú rodiny, kde je len otec a opačne.“ Hovoria, že sa to snažia vysvetľovať tak, aby to dieťa zvládlo pochopiť. „Myslíme si, že to zatiaľ vníma veľmi prirodzene a vôbec sa nad tým nepozastavuje.“