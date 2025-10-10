Premiéra je naplánovaná na 18. januára 2026 a séria bude mať šesť epizód.
Spoločnosť HBO odhalila trailer na nový spin-off k známemu seriálu Game of Thrones. Hlavnými postavami budú tentoraz Ser Duncan the Tall a mladý princ Aegon „Egg” Targaryen, ktorí spoločne putujú po Westerose.
Spin-off s názvom A Knight of the Seven Kingdoms ukáže začiatky ich priateľstva a cestu, na ktorej sa z obyčajných dobrodruhov stávajú dôležití hráči vo svete Hry o tróny.
Fanúšikovia sa novinky dočkajú už začiatkom budúceho roka – premiéra je naplánovaná na 18. januára 2026. Očakávaná séria bude mať až šesť epizód.
The Verg infomuje, že dej bude založený na novelách Tales of Dunk and Egg, ktoré sa odohrávajú desaťročia pred udalosťami Piesne ľadu a ohňa, teda dlho pred samotnou Hrou o tróny.