dnes 10. októbra 2025 o 7:00
Čas čítania 7:57
Adriana Královičová

Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)

ZDRAVIE ZDRAVIE
V detstve jej diagnostikovali aj vážne zakrivenie chrbtice, ktoré si vyžiadalo náročnú operáciu. Mnohí lekári ju najskôr odmietali operovať, no ona sa nevzdala.

22-ročná Kristína sa narodila s Goldenharovým syndrómom, chýba jej oko aj ucho. Prežila desiatky náročných operácií a napriek tomu, že sa v škole aj v práci stretla so šikanou a odmietaním, nikdy sa necítila byť iná.

„Niekedy sa totiž rodičia k hendikepovanému dieťaťu správajú príliš ochranársky, až mu tým vlastne dávajú najavo, že je iné. Chápem, že je to zo snahy dieťa chrániť, ale v konečnom dôsledku to môže spôsobiť, že ono samo seba začne vnímať odlišne,“ hovorí v rozhovore pre Refresher Kristína. 

Dnes otvorene zdieľa svoj život s Goldenharovým syndrómom na sociálnych sieťach, kde jej prichádzajú správy plné podpory, ale aj príbehy ľudí s podobným osudom. S úsmevom spomína aj na prvé rande s priateľom, keď sa jej pokúsil odhaliť tvár, aby jej dal pusu. „Ušla som z auta,“ smeje sa. Kristína si jednu časť tváre dodnes zakrýva vlasmi. Priznáva, že ešte nie je pripravená chodiť s odkrytou tvárou.

zdravie, Goldenharov syndróm, tiktok zdravie, Goldenharov syndróm, tiktok zdravie, Goldenharov syndróm, tiktok zdravie, Goldenharov syndróm, tiktok
Zobraziť galériu
(7)

Goldenharov syndróm je zriedkavé vrodené ochorenie, ktoré ovplyvňuje vývin tváre, či jej časti. Ako sa tento syndróm prejavil u teba?

Deti s týmto syndrómom sa rodia s asymetriou tváre, môžu im chýbať oči, uši alebo oboje. Ja nemám ani oko, ani ucho na jednej strane. Keď som sa narodila, chýbala mi aj časť kosti v sánke a mala som spánkové apnoe (porucha dýchania počas spánku - pozn. red.), tak mi museli chýbajúcu časť kosti nahradiť kosťou z rebra. Boli len dve možnosti. Buď to prerastie, alebo neporastie. Stalo sa to, čo lekári ani nepredpokladali, prerástla. 

Pokúšali sa mi nahradiť aj oko umelým, ale vypadávalo, takže to nebolo riešenie. Okrem tváre má tento syndróm aj ďalšie zdravotné komplikácie. Problémy so srdcom alebo chrbticou. Ja som mala zakrivenie chrbtice. Väčšinou sa operuje pri 40 stupňoch, ale ja som mala až 96.

Lekár mi vtedy povedal, že keby som bola jeho dcéra, na operáciu by ma neposlal. Mala som 12 alebo 13 rokov a nerozumela som ešte celkom rizikám, ale mama cítila, že musíme hľadať riešenie.

Ako to dopadlo?

Súvisiace témy
ZDRAVIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Reporter
Všetky články
V Refresheri sa venujem lifestylovým témam v rubrike umenie/dizajn. Občas píšem aj témy zo sveta módy, ktorá ma veľmi baví. Tipy na článok posielaj na [email protected]
Náhľadový obrázok: archív Kristíny
Viac z Zdravie

Všetko
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
26. 9. 2025 8:00
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
refresher+
Odporúčané
Tetovania si odstraňujú influenceri aj uchádzači o prácu v polícii. Niektorým sa zdá bolesť 10-krát horšia ako pri tetovaní
1. 10. 2025 17:00
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
26. 9. 2025 10:33
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu
3. 10. 2025 18:36
