Výraz „6-7“ v online svete symbolizuje neurčitosť a istú miernu irónie.
Americký online slovník Dictionary.com každý rok predstavuje „slovo roka“. Tento rok titul získal virálny výraz 6-7, ktorý sa posledné obdobie preslávil na sociálnych sieťach, predovšetkým na Tiktoku. Význam tohto „slova“ sa dá prirovnať k neurčitosti alebo ľahkej irónii.
6-7 sa používa sa ako vtipná, nejasná odpoveď – niečo ako „tak-tak“, „možno áno, možno nie“ či „nič špeciálne“. Dôležitá je aj výslovnosť – nikdy by sa 67 nemalo vyslovovať ako „sixty-seven“, ale ako „six-seven.“
Podľa odborníkov z Dictionary.com sa používanie tohto výrazu začalo výrazne šíriť od leta 2025 a jeho rýchly vzostup dokazuje, ako dynamicky sa jazyk mení – najmä pod vplyvom internetu a sociálnych sietí.
Slová, ktoré sa stávajú „slovami roka“, nie sú vyberané náhodne. Majú odrážať spoločenské trendy a kultúrnu atmosféru daného obdobia – nie len frekvenciu používania. Pre porovnanie, v roku 2024 bolo slovom roka demure, v 2023 výraz hallucinate a v 2022 slovo woman.