Herec Elijah Wood novomanželom aj osobne zagratuloval.
Milovníci Pána prsteňov majú jedinečnú možnosť povedať si svoje „áno“ priamo na filmovom pľaci zo sveta hobitov. Nedávno tam jeden pár zažil naozaj nezabudnuteľný moment – počas ich svadobného obradu sa k nim pridal samotný Elijah Wood, známy ako Frodo Baggins (v slovenskom preklade Bublík).
Frodo sa na takejto tematickej svadbe objavil vôbec po prvýkrát. Generálny manažér cestovného ruchu v Hobitíne – Shayne Forrest potvrdil, že išlo o historický okamih. „Ešte nikdy predtým sa žiadny člen hereckého obsadenia Pána prsteňov nezúčastnil svadby priamo na filmovej scéne,“ povedal.
@hobbitontours An unforgettable wedding in The Shire... #hobbiton ♬ original sound - Hobbiton Movie Set
Podľa oficiálnych údajov sa malá svadba do 11 hostí na filmovom sete pohybuje v cene približne 4 000 až 5 000 novozélandských dolárov, čo je v prepočte asi 1 000 až 2 500 eur. Tieto informácie platia pre roky 2024 až 2026 a pochádzajú z oficiálneho dokumentu.
Novomanželia sú podľa portálu Mellow momentálne na svadobnej ceste na Južnom ostrove, kde navštevujú známe filmové lokality. Do budúcna plánujú každoročné výročné výlety, počas ktorých chcú objavovať ďalšie miesta Stredozeme.