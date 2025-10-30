Kardashianka prináša lízatká, ktoré by mali podporovať ženské zdravie. Majú bojovať proti infekciám a nadúvaniu.
Podnikateľka a hviezda reality show The Kardashians predstavila novú líniu lízatiek Lemme Purr, ktoré budú dostupné exkluzívne v predajniach Target za 5,99 dolára za balenie.
Podobne ako doplnkové želé Lemme Purr, ktoré podporujú vaginálne zdravie a rovnováhu pH, aj verzia vo forme lízatiek obsahuje probiotickú baktériu Bacillus coagulans. Táto baktéria napomáha tráveniu a zmierňuje príznaky nadúvania, syndrómu dráždivého čreva (IBS) či hnačky.
Probiotiká tiež pomáhajú udržiavať zdravú vaginálnu mikroflóru, čím znižujú riziko kvasinkových infekcií a bakteriálnej vaginózy.
„Naša komunita si zamilovala naše prvé lízatká, takže som sa nevedela dočkať, kedy ich prinesieme späť v novej podobe,“ uviedla Kourtney. „Lemme Purr Lollipops sú zábavným rozšírením jedného z našich najpredávanejších produktov – Lemme Purr – a teším sa, že premenia každodennú starostlivosť o seba na niečo sladké a jednoduché.“
Lemme Purr sú druhým tvrdým cukríkom značky – po verzii Lemme Glow, ktorá podporuje rast vlasov, zdravie pokožky a nechtov. Pre chuťový zážitok obsahujú aj extrakt z ananásu, ako aj vitamín C, pro-kolagén a antioxidanty, ktoré prinášajú dodatočné zdravotné výhody.