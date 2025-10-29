Rosalía sa predviedla v iných farbách. Jej nový singel predstavuje bolesť, ktorá nepozná hranice
Po tom, ako Rosalía po dvoch rokoch teasovala svoj nový singel cez krátke video, na ktorom čierno odetý orchester za ňou kráča po ulici, konečne zverejnila skladbu „Berghain“ – hlavný singel z jej pripravovaného nového albumu Lux, ktorý má vyjsť 7. novembra.
Skladba je naspievaná v troch jazykoch. Obsahuje texty v nemčine, ktoré spieva zbor: „Seine Angst ist meine Angst, Seine Wut ist meine Wut, Seine Liebe ist meine Liebe, Sein Blut ist mein Blut,“ čo v preklade znamená: „Jeho strach je môj strach, jeho hnev je môj hnev, jeho láska je moja láska, jeho krv je moja krv.“
Na feate je aj islandská speváčka Björk, ktorá spieva po anglicky: “This is divine intervention / The only way to save us is through divine intervention / The only way I will be saved is through divine intervention.” V preklade: „Toto je božský zásah / Jediný spôsob, ako nás zachrániť, je prostredníctvom božského zásahu / Jediný spôsob, ako budem zachránená, je prostredníctvom božského zásahu.“
„Veľmi dobre viem, kto som
Neha do kávy
Som len kocka cukru
Viem, že ma roztápa teplo
Viem zmiznúť
Keď ty prichádzaš, vtedy ja odchádzam“
- spieva po španielsky Rosalía.
Pieseň vznikla v spolupráci s legendárnou islandskou speváčkou Björk a americkým hudobníkom Yves Tumorom. Sprevádza ju videoklip, natáčaný vo Varšave a v réžii Nicolása Méndeza, v ktorom orchester prenasleduje Rosalíu a robí jej spoločnosť pri tom, ako sa snaží poskladať dokopy jej srdce, rozlámané na kúsky.
Rosalía svoj štvrtý štúdiový album nahrala spolu s londýnskym symfonickým orchestrom pod vedením Daníela Bjarnasona a sama ho produkovala ako výkonná producentka.
Lux je rozdelený na štyri časti (movements) a okrem Björk a Yves Tumora sa na albume objavia aj portugalská speváčka fado Carminho, španielska flamenco umelkyňa Estrella Morente, španielska speváčka Silvia Pérez Cruz, washingtonské trio Yahritza a chlapčenský zbor Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.