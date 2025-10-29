Jeho manželka, Alba Baptista, nedávno priviedla na svet ich prvé dieťa.
Chris Evans a Alba Baptista sa stali rodičmi, informoval o tom portál TMZ. Hercova manželka nedávno porodila v nemocnici v štáte Massachusetts. Chrisovi a Albe sa narodilo dievčatko, ktoré pomenovali Alma Grace. Takisto dostala priezviská po oboch rodičoch – Baptista Evans – a narodila sa o 13:27.
OdporúčanéCaptain America: Prekrásny nový svet – škaredý starý Marvel, ktorý by nezachránil ani Chris Evans (RECENZIA) 13. februára 2025 o 12:43
44-ročný Evans, známy najmä vďaka jeho roli Captain America, a jeho 28-ročná manželka sú manželmi od septembra 2023, po tom, čo si povedali svoje „áno“ na súkromnom obrade.
OdporúčanéKauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca 29. októbra 2025 o 12:21
OdporúčanéNový samurajský seriál v štýle Hunger Games a Squid Game mieri na Netflix. Prežije v ňom len ten najchladnokrvnejší 29. októbra 2025 o 10:36