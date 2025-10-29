Tvorcovia zverejnili najnovší trailer k seriálu Last Samurai Standing, ktorý je inšpirovaný rovnomennou knižnou sériou japonského spisovateľa Šóga Imamuru.
Predlohu nového seriálu môžeš poznať aj pod originálnym názvom Ikusagami a kniha taktiež inšpirovala mangu s ilustráciami Katsumiho Tacuzawy, ktorá začala vychádzať v roku 2022. Príbeh je zasadený na koniec 19. storočia, počas obdobia Meiji, keď sa Japonsko mení a éra samurajov pomaly končí.
Celkom 292 bojovníkov sa vydáva do Kjóta, kde v chráme Tenrjúdži stretnú muža, ktorý im dá jednoduchú ponuku. Majú možnosť zúčastniť sa hry, v ktorej víťaz získa obrovské bohatstvo (100 miliárd jenov), ale každý porazený zaplatí životom. Hra sa tak zmení na krvavý boj, kde prežije len ten, kto dokáže byť rýchlejší, chladnokrvnejší a krutejší než ostatní.
Ak ti tento popis príde trochu povedomý, nie si ďaleko od pravdy. Podobný námet totiž nájdeme napríklad v sériách Hunger Games či Squid Games. Vzhľadom na to, aký úspech tieto formáty zažili, nie je divu, že sa filmoví tvorcovia a tvorkyne vydávajú podobným smerom.
Originálny pohľad na japonskú históriu
Producent a hlavný herec Junichi Okada uviedol, že sa spolu so scenáristom a režisérom Michihitom Fujiiom rozhodli „prepracovať“ typické historické dielo. „Mojím skrytým cieľom bolo vytvoriť nový druh historickej drámy, ktorá by bola zároveň akčná. Niečo, čo by bolo úplne vyrobené v Japonsku, ale určené pre celý svet,“ povedal. „Seriál je založený na vážnych témach, ale postavy sú ostro vykreslené a príbeh je naozaj zábavný,“ dodal.
Okrem Okadu sa v seriáli objavia napríklad Riho Yoshioka, Yumia Fujisaki, Kaya Kiyohara, Masahiro Higashide alebo Hiroshi Tamaki. Na streamovaciu platformu dorazí už 13. novembra 2025.