Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 29. októbra 2025 o 10:36
Čas čítania 0:58
Anna-Marie Vondráková

Nový samurajský seriál v štýle Hunger Games a Squid Game mieri na Netflix. Prežije v ňom len ten najchladnokrvnejší

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tvorcovia zverejnili najnovší trailer k seriálu Last Samurai Standing, ktorý je inšpirovaný rovnomennou knižnou sériou japonského spisovateľa Šóga Imamuru.

Predlohu nového seriálu môžeš poznať aj pod originálnym názvom Ikusagami a kniha taktiež inšpirovala mangu s ilustráciami Katsumiho Tacuzawy, ktorá začala vychádzať v roku 2022. Príbeh je zasadený na koniec 19. storočia, počas obdobia Meiji, keď sa Japonsko mení a éra samurajov pomaly končí.

Celkom 292 bojovníkov sa vydáva do Kjóta, kde v chráme Tenrjúdži stretnú muža, ktorý im dá jednoduchú ponuku. Majú možnosť zúčastniť sa hry, v ktorej víťaz získa obrovské bohatstvo (100 miliárd jenov), ale každý porazený zaplatí životom. Hra sa tak zmení na krvavý boj, kde prežije len ten, kto dokáže byť rýchlejší, chladnokrvnejší a krutejší než ostatní.

Odporúčané
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec 28. októbra 2025 o 17:14

Ak ti tento popis príde trochu povedomý, nie si ďaleko od pravdy. Podobný námet totiž nájdeme napríklad v sériách Hunger Games či Squid Games. Vzhľadom na to, aký úspech tieto formáty zažili, nie je divu, že sa filmoví tvorcovia a tvorkyne vydávajú podobným smerom.

Originálny pohľad na japonskú históriu

Producent a hlavný herec Junichi Okada uviedol, že sa spolu so scenáristom a režisérom Michihitom Fujiiom rozhodli „prepracovať“ typické historické dielo. „Mojím skrytým cieľom bolo vytvoriť nový druh historickej drámy, ktorá by bola zároveň akčná. Niečo, čo by bolo úplne vyrobené v Japonsku, ale určené pre celý svet,“ povedal. „Seriál je založený na vážnych témach, ale postavy sú ostro vykreslené a príbeh je naozaj zábavný,“ dodal.

Okrem Okadu sa v seriáli objavia napríklad Riho Yoshioka, Yumia Fujisaki, Kaya Kiyohara, Masahiro Higashide alebo Hiroshi Tamaki. Na streamovaciu platformu dorazí už 13. novembra 2025.

Odporúčané
Na lyžovačku, ale aj na kávu v meste. Slovenská značka predstavila outdoorovú bundu v spolupráci s raperom SIMILIVINLIFE Na lyžovačku, ale aj na kávu v meste. Slovenská značka predstavila outdoorovú bundu v spolupráci s raperom SIMILIVINLIFE 29. októbra 2025 o 8:41
Odporúčané
Známy internetový gigant ruší 14 000 pracovných miest. Radšej chce investovať do umelej inteligencie Známy internetový gigant ruší 14 000 pracovných miest. Radšej chce investovať do umelej inteligencie 28. októbra 2025 o 19:26
Odporúčané
Aj jedno pivo denne môže mať vážne následky. Odborníčka varuje pred rizikami Aj jedno pivo denne môže mať vážne následky. Odborníčka varuje pred rizikami 28. októbra 2025 o 18:41
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FILMY A SERIÁLY JAPONSKO NETFLIX SQUID GAME
Odporúčame
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
pred 2 dňami
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
pred 2 dňami
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
včera o 17:00
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
22. 10. 2025 9:00
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
refresher+
Odporúčané
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
pred 3 dňami
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Storky
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Lifestyle news
Nový samurajský seriál v štýle Hunger Games a Squid Game mieri na Netflix. Prežije v ňom len ten najchladnokrvnejší pred hodinou
Internetovým expertom odzvonilo. Influenceri v Číne sa už nebudú môcť vyjadrovať k odborným témam bez príslušného vzdelania pred 2 hodinami
Na lyžovačku, ale aj na kávu v meste. Slovenská značka predstavila outdoorovú bundu v spolupráci s raperom SIMILIVINLIFE pred 3 hodinami
Známy internetový gigant ruší 14 000 pracovných miest. Radšej chce investovať do umelej inteligencie včera o 19:26
Aj jedno pivo denne môže mať vážne následky. Odborníčka varuje pred rizikami včera o 18:41
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec včera o 17:14
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju? včera o 16:26
Milión rozhovorov o samovražde týždenne. OpenAI hovorí o znepokojujúcich číslach na ChatGPT včera o 15:31
Kórejská skupina BTS chystá veľkolepý návrat. Prichádza s novým albumom a rekordným turné včera o 14:41
VIDEO: Pred pražskou nemocnicou sa pobili dvaja muflóni. Zábery z ich stretu sa stali virálnymi včera o 13:54
Spravodajstvo
Polícia SR Rusko Európska únia Dôchodky
Viac
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
pred 5 minútami
Vyhrážky z Moskvy: Známy propagandista hovoril o útoku jadrovými zbraňami na Európu (+ video)
pred 39 minútami
FOTO: Poradca Pellegriniho sa stretol s Lavrovom. Konferencie sa zúčastnili aj Maďarsko a KĽDR
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec
Seriály
včera o 17:14
Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec
včera o 17:14
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli
22. 10. 2025 10:06
TRAILER: Tvorca Breaking Bad prichádza so sci-fi seriálom, v ktorom je šťastie doslova nákazlivé
TRAILER: Tvorca Breaking Bad prichádza so sci-fi seriálom, v ktorom je šťastie doslova nákazlivé
24. 10. 2025 16:12
November na Netflixe: Stranger Things sú späť, Ed Sheeran ťa prevedie New Yorkom a pozrieš si aj vianočné novinky
November na Netflixe: Stranger Things sú späť, Ed Sheeran ťa prevedie New Yorkom a pozrieš si aj vianočné novinky
pred 3 dňami
Disney zrušilo nové pokračovanie Star Wars. Hlavnú rolu mal stvárniť Adam Driver
Disney zrušilo nové pokračovanie Star Wars. Hlavnú rolu mal stvárniť Adam Driver
22. 10. 2025 11:24
Toto sú prvé reakcie na seriál IT: Welcome to Derry. Ako sa vydaril návrat strašidelného klauna Pennywisea?
Toto sú prvé reakcie na seriál IT: Welcome to Derry. Ako sa vydaril návrat strašidelného klauna Pennywisea?
24. 10. 2025 12:04
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23
Viac z Refresher Všetko
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
Slovensko
pred 3 hodinami
Odporúčané
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Viac z Osobnosti Všetko
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
pred 2 dňami
Hailey Bieber prehovorila o kozmetických úpravách svojej tváre. Prezradila, čo všetko má urobené
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Zomrel známy herec s prezývkou „najkrajší chlapec na svete“
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Na lyžovačku, ale aj na kávu v meste. Slovenská značka predstavila outdoorovú bundu v spolupráci s raperom SIMILIVINLIFE
Móda
pred 3 hodinami
Na lyžovačku, ale aj na kávu v meste. Slovenská značka predstavila outdoorovú bundu v spolupráci s raperom SIMILIVINLIFE
pred 3 hodinami
Hardshell bunda od značky 1617 sa hodí do každého počasia.
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
Odporúčané
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
pred 3 hodinami
HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
HON NA ČARODEJNICU v Love Islande? Miška odhaľuje ZÁKULISIE, zmenu názoru na Honzu a sklamanie z Martina (OUT LOUD)
včera o 18:00
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
včera o 17:00
Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens
V spolupráci
Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens
včera o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Muž vyhral 100 000 eur za to, že netrafil ani jedno číslo. Nová lotéria priniesla kurióznu výhru
Muž vyhral 100 000 eur za to, že netrafil ani jedno číslo. Nová lotéria priniesla kurióznu výhru
včera o 13:19
Aj jedno pivo denne môže mať vážne následky. Odborníčka varuje pred rizikami
Aj jedno pivo denne môže mať vážne následky. Odborníčka varuje pred rizikami
včera o 18:41
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Domov
Zdieľať
Diskusia