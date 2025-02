Marvel pokračuje vo vydávaní zlých filmov a seriálov. Najnovšie divákov sklame štvrtý Captain America.

Nie je otázkou, či je Marvel v problémoch, ale kedy sa z nich konečne vyhrabe. Komiksové štúdio natáča od premiéry Avengers: Endgame jeden slabý film a seriál za druhým, pričom úspech dorazí len kde-tu (ako napríklad s Deadpoolom a Wolverinom). Prekvapením je, že nefungujú ani stávky na istotu, akou mal byť štvrtý Captain America s názvom Brave New World (Prekrásny nový svet).

Rolu „Capa“ po tom, čo šiel Steve Rogers (Chris Evans) na dôchodok, prevzal Sam Wilson, ktorý bol donedávna hrdinom menom Falcon, čo sa zmenilo v seriáli Falcon and the Winter Soldier.

Nový prezident je Red Hulk

Captainovu pomoc si vyžiada novo zvolený prezident Thaddeus Ross (Harrison Ford). Ten sa snaží vytvoriť medzinárodnú dohodu, vďaka ktorej budú mať všetky národy rovnaký nárok na najvzácnejší a najsilnejší kov na Zemi – adamantium (má ho napríklad aj Wolverine). To objavili na takzvanom Celestial Island, a teda Celestiálnom ostrove, čo je vlastne mŕtva časť vyčnievajúceho tela Celestiála, ktorý ostal trčať z planéty po udalostiach snímky Eternals.

Zdroj: Marvel Studios

Prerozdelenie tohto kovu spôsobuje medzinárodný konflikt, ktorý sa snaží vyvolať hlavný záporák Leader (Tim Blake Nelson). Toho si diváci môžu pamätať ešte zo snímky The Incredible Hulk z roku 2008. Bol to práve Leader, vlastným menom Samuel Sterns, ktorý vytvoril záporáka Abomination. Brave New World je tak pokračovaním príbehu Captaina Americu zo spomínaného seriálu, ale je aj priamym pokračovaním The Incredible Hulk.

Vo filme sa okrem Leadera objaví aj Rossova dcéra Betty (Liv Tyler) a veľkým lákadlom je aj Red Hulk v podaní Harrisona Forda. Ten sa síce ukáže iba na niekoľko minút v samom závere, kde bojuje s Captainom, no z hľadiska trikov a akčnej bitky to stojí za to. Diváci si vďaka nemu spomenú, čo im chýba na aktuálnej verzii Hulka z posledných rokov – zvieracia agresivita a deštrukcia.

Veľa ďalšieho vo filme ale za to nestojí. Režisér Julius Onah (The Cloverfield Paradox) natočil vážnejšiu marvelovku s minimom humoru. Príbeh občas okorení zaujímavými replikami, ale je veľmi plytký a nedeje sa v ňom nič veľkolepé. To by bolo v poriadku, keby to tvorcovia vynahradili zameraním sa na hlbokú charakterizáciu postáv, čo sa však nestalo. Keď tak film skončí, divák si uvedomí, že vlastne nevie, prečo vznikol.