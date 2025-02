Jozef Greguš z filmu ČERNÁK: „V súkromí som vysmiaty chlap, nie agresor.“ (Rozhovor)

Jozef Greguš nám porozprával svoje zážitky z natáčania filmu ČERNÁK. Zaspomínal si na vtipné momenty či chvíľu, keď ho svojím zmyslom pre detail úplne odrovnala kolegyňa zo štábu.

Jozef Greguš je úspešný fitness tréner a kulturista. Dosiahol pozíciu vicemajstra Európy v kategórii Masters. Po novom je aj herec, keďže debutoval vo vydarenom filme ČERNÁK, kde stvárnil jedného z černákovcov. V rozhovore nám prezradil, ako sa mu natáčalo s Milanom Ondríkom, ako ho hlavný kameraman stiahol zo scény lebo sa mu nedarilo, a či sa Jozef Greguš v súkromí usmieva viac ako jeho filmová postava.

Na Facebooku si obsadenie vo filme oznámil so slovami, že im neprekážalo, že nie si herec, ale presvedčil ich tvoj „ľúbivý pohľad“.

(smiech) Tak ja si zo seba rád uťahujem. Nemám problém priznať, že princa hrať asi zrejme nikdy nebudem a asi preto ma do filmu obsadili, lebo som sa im hodil koncepčne. Podľa mňa ma lustrovali cez môj Instagram a zrejme posúdili, že sa na rolu hodím.

Zdroj: Archív: Jozef Greguš

Aký je teda Jozef Greguš v súkromí? Dúfam, že sa usmievaš častejšie ako vo filme.

Aký máš pocit ty?

Náš rozhovor si začal so širokým úsmevom, takže rozdiel medzi tvojou postavou a tebou bude asi markantný.

Takýto presne som v súkromí. Celý život som robil s ľuďmi a trvá to dodnes. Pracoval som ako čašník, kde je úsmev potrebný. Ak chceš zarobiť, musíš sa vedieť správať na úrovni. Úsmev a príjemné vystupovanie ku mne patria a taký som stále.

Som nekonfliktný, ale samozrejme, akcia vyvoláva reakciu, takže viem promptne zareagovať na nejaké nepríjemné stimuly, ale to je pre chlapa s toľkým testosterónom normálne. Štandardne ma ale stretneš s úsmevom na tvári.

Nemal si teda problém dostať sa do hlavy chladnokrvného zabijaka?

Úprimne nie. Človek podľa mňa dokáže zahrať aj niekoho takého zlého. Ja som napríklad v súkromí milý a vieš ma natrieť na chleba ako medík. Všetci ľudia podľa mňa ale majú v sebe trochu niečoho zlého a dokážu to aspoň zahrať.

Zdroj: Archív: Jozef Greguš

Ako si sa na rolu pripravoval?Vôbec som nečakal, že ma ako neherca vyberú, takže hneď ako mi to oznámili, som si to začal študovať. Nechcel som tam pôsobiť ako jediný amatér v celom filme, tak som začal zhŕňať informácie o tej dobe, o černákovcoch všeobecne a, samozrejme, špecificky o tej postave, pri ktorej tvorbe sa inšpirovali tým mafiánom. Niečo som si aj pamätal, však všetci sme to sledovali vtedy, keď sa to dialo.

Pred natáčaním som si skúšal nejaké scénky. Priateľka ma natáčala, aby som na videu videl, ako pôsobím a ako sa tvárim. Skúšal som si tú rétoriku a poriadne sme sa na tom doma zabavili.

Ako to vyzeralo na natáčaní?

Postavili ma na scénu a povedali mi, kde mám stáť, ako sa mám tváriť a aké emócie zo mňa majú ísť. Našťastie som dostal celý scenár, tak som si to čítal, aby som sa do tej situácie vedel lepšie vžiť a chápal kontext. To ti dá veľa.

Vo filme máš scénu, v ktorej odrezávaš hlavu obeti. Do čoho si to vtedy rezal?

Doma som skúšal rezať do kureniec, aby som si to nacvičil, ale nakoniec mi kameraman na pľace povedal, že to mám robiť úplne inak. Ja som totiž držal len rúčku noža bez čepele. Držím to v tej scéne tak kŕčovito, pretože som ním nesmel veľmi hýbať. V postprodukcii potom dorobili čepeľ, krv a všetko ostatné cez počítačové triky.

Mrzí ťa, že si v snímke nemal viac dialógov?

Nie, som začiatočník, neherec a bol som tam na to, aby som sa čo najviac naučil. Som rád za tú príležitosť.

Aké si mal od režiséra inštrukcie?

Myslím, že môj výzor bol dostačujúci. Viac-menej tam išlo o správne výrazy tváre v daných scénach. Špecificky som mal zmeniť aj spôsob chôdze, chodiť tak agresívne a rázne.

Ako sa ti pracovalo s režisérom Jakubom Kronerom?

Perfektne. Keďže som v živote nikde neúčinkoval, chcel som spraviť všetko, čo odo mňa vyžiadajú. Aj som ho požiadal, nech mi okamžite povie, ak niečo budem robiť zle. Ja som tam bol amatér medzi profesionálmi a bolo to vidieť. Napríklad Milan Ondrík bol stále maximálne sústredený. Sem-tam sme hodili reč a spravili fotku, ale medzi prestávkami si neustále opakoval texty. Veľmi sa mi páčilo, aké to bolo profesionálne na každej úrovni. Cítil som sa tam ako taký študent.