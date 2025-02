Viacero slovenských mladíkov nám prezradilo, ako dlho brali steroidy, prečo to robili a aké doživotné následky z toho majú.

„Vedel som aj o negatívach, ale povedal som si, že som mladý a že sa mi nič nemôže stať. Najprv som si všimol, že som viac agresívny a postupne sa to začalo nabaľovať. Uvedomil som si, že ak v tom budem pokračovať, pôjde mi o život,“ hovorí pre Refresher Ján, ktorý bral steroidy už od 19 rokov, najprv orálne a potom aj injekčne.

Všetci respondenti v článku (až na fitness influencera menom Mike Fitko) nám porozprávali svoje skúsenosti s užívaním steroidov pod podmienkou anonymity. V článku budú preto figurovať so zmenenými menami.

Niektorí ľudia vede a medicíne dôverujú menej ako svojim „gym bros“. Dokazujú to aj výpovede našich respondentov, z ktorých ani jeden pred užívaním steroidov nevyhľadal odbornú či lekársku pomoc a konzultoval užívanie len s inými kulturistami a ľuďmi z prostredia posilňovní.

Ak má však niekto veľa odcvičené a veľké svaly, ešte to neznamená, že disponuje správnymi informáciami, hovorí expertka na steroidy Lenka Honesová, ktorá pôsobí v laboratóriu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) v belgickom Gente: „Na anti-dopingových konferenciách som videla množstvo amatérskeho prístupu trénerov aj lekárov v profesionálnom športe. Podávali športovcom nesprávne formy látok a nesprávne vypočítané dávky. Ak toto dokážu „odborníci“ na najvyššej úrovni, predstava, že nejaký tréner dokáže „bezpečne“ dávkovať steroidy, je absolútna hlúposť. Toto nie sú jednoduché výpočty ako množstvo bielkovín na kilogram hmotnosti.“

Čo sú to steroidy?

Anabolicko-androgénne steroidy sú syntetické deriváty hormónu testosterónu. Podporujú rast svalov (anabolický účinok) a rozvoj mužských pohlavných znakov (androgénny účinok) u oboch pohlaví, mužov aj žien. Laicky povedané, zvyšujú silu a vytrvalosť, urýchľujú regeneráciu, znižujú množstvo tuku v tele a v prvom rade sa starajú o zvýšený rast svalstva.

Ignorujú a podceňujú následky. Steroidy zmenia aj fyziognómiu ženy

Steroidy nie sú samy o sebe zlé. Lekári ich napríklad využívajú pri liečbe ťažkých popálenín, svalovej straty či nahradzovaní testosterónu u starších ľudí. Mnohí ľudia, ktorí ich berú aby nabrali svaly sa však o negatívnych následkoch ich užívania dozvedia až po tom, ako si ich začnú všímať sami na sebe.

Peter, ktorý so „sypaním“ začal už v 16-tich rokoch, to tiež zistil až po odstrašujúcich následkoch: „Akné s následným vznikom jaziev, mastná pokožka, strie, vysoký krvný tlak, hustá krv, zníženie „dobrého“ cholesterolu a zvýšenie „zlého“ cholesterolu, nízke libido, veľmi vysoké libido, gynekomastia (nárast pŕs, pozn. red.), zvýšené pečeňové parametre, zmenšenie semenníkov, rýchlejší rast ochlpenia, výkyvy nálad, depresie, podráždenosť,

paranoja, agresívne správanie a zostarnutie v tvári o niekoľko rokov.“

Expertka na steroidy ich dopĺňa úzkosťami, plešatením, rizikom pečeňových a obličkových chorôb, zlyhaním srdca, impotenciou či spomalením rastu pri deťoch. „A tých rizík je ešte viac.“

Peter chcel mať väčšie svaly, výdrž, sebavedomie a cítiť sa nepremožiteľný. „Síce sa mi to podarilo, ale za akú cenu? Tričko si nemôžem ani vyzliecť pred ľuďmi, pretože mi zostali jazvy po akné. A o zdravotných problémoch ani nehovorím.“, smutne konštatuje Peter.

Každý deň mám 20 000 krokov, odbicyklujem minimálne 45 minút na stacionárnom bicykli a mám dvojfázový tréning v posilňovni a to len na to, aby som sa udržal, inak extrémne priberiem. Steroidy mi zničili telo.

Netýka sa to však iba mužov. Steroidy berú aj ženy a okrem vyššie spomínaných negatív sa musia pripraviť aj na zhrubnutie hlasu, zväčšenie klitorisu, „výpadok“ menštruácie či rast ochlpenia. Problémom je aj strata tvorby testosterónu.

„Pri vysokých dávkach steroidov môže byť produkcia testosterónu úplne zastavená v priebehu 1–2 týždňov. U mužov, ktorí užívali steroidy menej ako rok, sa zvyčajne prirodzená sekrécia obnoví do jedného roka po ukončení užívania. Pri užívaní steroidov vo vysokých dávkach dlhšie ako rok môže prísť neplodnosť.“, hovorí Lenka Honesová.

Steroidy berie čoraz viac ľudí... a sú čoraz mladší

Kedysi sa ľudia krivo pozeralo už na branie proteínu či kreatínu. Dnes mladí ľudia v posilňovni neriešia, či si dajú proteín, ale či začnú so steroidmi. Ich užívanie normalizujú aj sociálne siete. Potvrdilo nám to viacero respondentov, ktorí steroidy neberú, ale pohybujú sa medzi ľuďmi, ktorí to robia: „Na Instagrame sledujem, že je to novodobá rakovina medzi „gymrats. Nikdy nebolo takto verejne prezentované a schvaľované užívanie steroidov.“

„U mňa v posilke to berie skoro každý mladý chalan v rozmedzí 17-25 rokov, sú aj ozaj veľkí a makajú celé dni, takže je to asi už normalizované a populárnejšie ako kedysi.“, hovorí ďalší. „Väčšina mojich rovesníkov z gymu s tým experimentovala už od cca 18-tky.”, pripája sa tretí.