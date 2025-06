Na aké novinky sa môžeš tešiť v júli?

Aj v lete sa pozerajú filmy či seriály. Júl je ideálny čas na filmové večery pod dekou, s kamarátmi na gauči alebo si urobiť letné kino pod hviezdami. Či už sa chceš schovať pred horúčavami, alebo len hľadáš spôsob, ako si oddýchnuť po dlhom dni, Netflix ti aj tento mesiac ponúka poriadnu nálož nových filmov.

Medzi čerstvými titulmi nájdeš veľké hollywoodske hity, napínavé thrillery, akčné komédie, ale aj silné drámy, ktoré ťa zaručene vtiahnu do deja. Nezabudlo sa ani na fanúšikov hororov či animákov. Vybrali sme pre teba tie najpopulárnejšie a najočakávanejšie filmy, ktoré sa na Netflixe objavia v júli.

POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.

Redakcia pre teba každý mesiac pripravuje prehľad filmových a seriálových noviniek, ale aj kultových klasík, ktoré pribudnú na Netflixe, aby ti nič neušlo. Ak nechceš nič zmeškať, daj odber téme Novinky na Netflixe a dostaneš upozornenie vždy, keď o nej napíšeme nový článok.

Najobľúbenejšie filmy, ktoré v júli nájdeš na Netflixe:

The Old Guard 2 – Charlize Theron sa vracia ako Andy v pokračovaní akčného hitu.

The Sandman – Druhá a zároveň posledná sezóna ikonického fantasy seriálu od DC.

Mr. Robot – Kultový hackerský triler s Rami Malekom.

Happy Gilmore 2 – Adam Sandler sa opäť vracia na golfové ihrisko v pokračovaní legendárnej komédie.

A Star is Born – Hudobná romantická dráma s Lady Gagou a Bradleym Cooperom.

Mission: Impossible – Rogue Nation – Ethan Hunt vs. nebezpečná tajná organizácia.

The Hitman’s Wife’s Bodyguard – Akčná komédia s Ryanom Reynoldsom, Samuelom L. Jacksonom a Salmou Hayek.

Trainwreck: The Real Project X – Šialená párty inšpirovaná filmom spôsobí chaos v Holandsku.

Untamed – Kriminálna miniséria s Ericom Banom a Samom Neillom.

WWE: Unreal – Dokumentárny pohľad do zákulisia wrestlingového sveta WWE.

1. júl

A Hundred Flowers (2022) – Japonská dráma o synovi, ktorý sa musí zmieriť s tým, že jeho matka s demenciou pomaly zabúda na spoločné chvíle.

Attack on London: Hunting the 7/7 Bombers – Seriál o najničivejšom teroristickom útoku na britskej pôde v roku 2005.

Grown Ups 2 (2013) – Komédia s Adamom Sandlerom a priateľmi o návrate do rodného mesta.

Horrible Bosses (2011) – Traja kamaráti plánujú vraždy svojich neznesiteľných šéfov v tejto čiernej komédii.

Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) – Ethan Hunt čelí nebezpečnej tajnej organizácii v akčnom špionážnom trileri.

PAW Patrol (Sezóny 1–2) – Animovaný seriál o hrdinských šteniatkach, ktoré chránia svoju komunitu.

Mom – Sitkom o žene, ktorá sa po rokoch závislosti od drog snaží zmeniť svoj život.

The Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021) – Akčná komédia s Ryanom Reynoldsom, Samuelom L. Jacksonom a Salmou Hayek.

Trainwreck: The Cult of American Apparel (S1E4) – Epizóda seriálu o kontroverznom zakladateľovi značky American Apparel.

Yellowjackets (Sezóna 2) – Pokračovanie mysteriózneho seriálu o preživších z havárie lietadla.

2. júl

The Old Guard 2 (2025) – Pokračovanie akčného filmu s Charlize Theron v úlohe nesmrteľnej bojovníčky.

Tour de France: Unchained (Sezóna 3) – Záverečná séria dokuseriálu o legendárnych cyklistických pretekoch.

3. júl

Mr. Robot (Sezóny 1–4) – Seriál s Rami Malekom o geniálnom hackerovi, ktorý bojuje s realitou a systémom.

The Sandman (Sezóna 2 – Volume 1) – Prvá časť záverečnej série temnej fantasy o pánovi snov.

5. júl

The Summer Hikaru Died (Sezóna 1) – Psychologický hororový anime seriál o entite, ktorá nahradí človeka.

Zdroj: IMDB/The Old Guard 2

8. júl

A Star is Born (2018) – Romantická dráma o speváčke a jej komplikovanom vzťahu so slávnym hudobníkom.

Better Late Than Single (Sezóna 1) – Kórejská reality šou o láske a vzťahoch.

Star Is Born (2018). Zdroj: Warner Bros. US

Sullivan’s Crossing (Sezóny 1–2) – Kanadská dráma o neurochirurgičke, ktorá sa vracia do rodného mesta.

Trainwreck: The Real Project X (S1E5) – Oslava narodenín tínedžerky vyústila do obrovskej a nekontrolovateľnej párty.

9. júl

The Gringo Hunters (Sezóna 1) – Mexická kriminálna dráma o elitnej jednotke loviacej utečencov.

Under a Dark Sun (Sezóna 1) – Francúzsky mysteriózny seriál o žene obvinenej z vraždy, ktorá zistí, že obeť je jej otec.

Ziam (2025) – Thajský zombie triler o bojovníkovi, ktorý zachraňuje svoju ženu počas apokalypsy.

10. júl

7 Bears (Limited Series) – Rodinné animované dobrodružstvo s medveďmi namiesto trpaslíkov.

Brick (2025) – Nemecký triler o páre, ktorý uviazne v budove obohnanej tajomným múrom.

Leviathan (Sezóna 1) – Anime podľa románu o dvoch mladých hrdinoch snažiacich sa zabrániť vojne.

Offroad (Sezóna 1) – Izraelskí herci vyrážajú na nezabudnuteľný roadtrip v dokumentárnom seriáli.

Too Much (Sezóna 1) – Britská komédia od autorky seriálu Girls, Leny Dunham.

11. júl

Almost Cops (2025) – Holandská komédia o dvoch outsideroch, ktorí sa musia spojiť a riešiť vraždu.

Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 (LIVE) – Druhé boxerské podujatie Netflixu v Madison Square Garden.

Madea’s Destination Wedding (2025) – Madea sa vracia a tentoraz sa svadba koná na Barbadose.

14. júl

Apocalypse in the Tropics (2025) – Brazílsky dokument o tom, ako evanjelické hnutie pomohlo zvoliť Jaira Bolsonara.

15. júl

Trainwreck: Balloon Boy (S1E6) – Celé USA sleduje údajný let 6-ročného chlapca v domácej vzducholodi.

21. júl

The Hunting Wives (Sezóna 1) – Mysteriózna dráma o žene, ktorú stiahne do sveta posadnutosti a vrážd skupina texaských žien.

22. júl

Trainwreck: P.I. Moms (S1E7) – Príbeh reality šou o súkromných detektívkach, ktorý skončil škandálom.

24. júl

A Normal Woman (2025) – Indonézska dráma o spoločenskej žene, ktorá po tom, čo ochorie, musí zmeniť celý svoj život.

My Melody & Kuromi (Sezóna 1) – Japonské stop-motion anime pre deti.

The Sandman (Sezóna 2 – Volume 2) – Pokračovanie druhej série legendárnej fantasy.

25. júl

Happy Gilmore 2 (2025) – Adam Sandler sa vracia ako golfista, ktorý si opäť potrebuje rýchlo zarobiť.

29. júl

Trainwreck: Storm Area 51 (S1E8) – Záver série sa venuje virálnej výzve „Storm Area 51“ z roku 2019.

WWE: Unreal (Sezóna 1) – Pohľad do zákulisia WWE, kde je dráma aj mimo ring.

31. júl

Glass Heart (Sezóna 1) – Japonská hudobná dráma o študentke, ktorá sa po vylúčení z kapely znovu nájde v hudbe.

Leanne (Sezóna 1) – Sitkom od producenta Chucka Lorreho s Leanne Morgan, všetkých 16 epizód naraz.

Marked (Sezóna 1) – Juhoafrický triler o žene, ktorá sa stane súčasťou lúpeže, aby zachránila dcéru.

The Sandman (Sezóna 2 – Volume 3) – Záverečná časť druhej a poslednej série fantasy eposu.