Na aké novinky sa môžeš tešiť v júni?

Letné dni sa pomaly predlžujú a ty možno hľadáš niečo, čo si pustíš večer po práci alebo cez víkend s kamošmi. Netflix aj v júni prináša čerstvú dávku filmov a seriálov, ktoré ti spríjemnia voľné chvíle. Nájdeš medzi nimi oscarové drámy, napínavé trháky, horory, pri ktorých ti zamrzne úsmev, aj klasiky, ktoré nikdy neomrzia.

Nech už ťa baví čokoľvek, či sú to vizuálne prepracované sci-fi filmy, nadupané akčné jazdy, alebo psychologické príbehy s hlbokým posolstvom, tento mesiac si určite prídeš na svoje. Pribudli aj nové tituly pre milovníkov ázijských drám, fanúšikov napätia aj rozprávok. Pozri si výber tých najzaujímavejších kúskov, ktoré sa v júni objavia na Netflixe.

POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.

POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.

Najobľúbenejšie filmy, ktoré v júni nájdeš na Netflixe:



Teória všetkého – Príbeh o vzťahu Stephena Hawkinga a jeho prvej manželky, keď čelili jeho diagnóze ALS a jeho vzostupu ako jedného z najvýznamnejších fyzikov.



Podfukári – Štvorica iluzionistov počas svojich predstavení okráda skorumpovaných boháčov a rozdáva peniaze divákom, zatiaľ čo ich prenasleduje FBI.



Us – Rodinná dovolenka sa zmení na horor, keď ich začne terorizovať skupina záhadných dvojníkov.



Vtáky – Pokojné kalifornské mestečko sa ocitne pod útokom vtákov v tomto ikonickom horore Alfreda Hitchcocka.



Duna – Adaptácia sci-fi klasiky Franka Herberta sleduje mladého Paula Atreidesa v boji o púštnu planétu Arrakis



Stážista – Robert De Niro ako senior stážista v módnom startupe vedenom šéfkou Anne Hathaway.



Titan: The OceanGate Disaster – Dokumentárny film o podmorskej tragédii, ktorá sa odohrala pred pár rokmi.

1. jún

Vertigo (1958) – Bývalý detektív trpiaci závratmi je najatý, aby sledoval ženu, ktorá môže byť posadnutá duchom.

Rear Window (1954) – Fotograf pripútaný na invalidný vozík špehuje svojich susedov a začne podozrievať jedného z vraždy.

Frenzy (1972) – V Londýne zúri sériový vrah a nespravodlivo obvinený muž sa snaží dokázať svoju nevinu.

The Man Who Knew Too Much (1956) – Dovolenkový výlet manželského páru sa zmení na nočnú moru, keď ich dieťa unesú, aby ich umlčali.

Family Plot (1976) – Falošná veštkyňa a jej partner sa zapletú do zložitého kriminálneho plánu pri hľadaní nezvestného dediča.

Vtáky (1963) – Pobrežné mestečko je záhadne napadnuté agresívnymi kŕdľami vtákov bez varovania či vysvetlenia.

Barbarian (2022) – Žena prichádza neskoro v noci do svojho Airbnb a zistí, že je už obsadené neznámym mužom.

Bee Movie (2007) – Včela Barry B. Benson zažaluje ľudstvo za vykorisťovanie včiel.

Duna (1984) – Princ Paul Atreides sa zapletie do boja o kontrolu nad púštnou planétou Arrakis.

Focus (2015) – Skúsený podvodník sa zapletie s mladou podvodníčkou, čo skomplikuje ich profesionálny vzťah.

Hitchcock (2012) – Portrét Alfreda Hitchcocka počas natáčania filmu Psycho, zameraný na jeho tvorivé a manželské zápasy.

Hop (2011) – Syn Veľkonočného zajaca odchádza do Hollywoodu, aby sa stal bubeníkom.

Podfukári (2013) – Skupina iluzionistov vykonáva bankové lúpeže počas svojich vystúpení.

The Blues Brothers (1980) – Dvojica hudobníkov sa snaží znovu spojiť svoju kapelu a zachrániť sirotinec.

The Devil’s Own (1997) – Írsky terorista sa ukrýva v dome newyorského policajta.

Teória všetkého (2014) – Príbeh Stephena Hawkinga a jeho boja s ALS.

The Town (2010) – Zlodej bánk sa zamiluje do ženy, ktorú predtým držal ako rukojemníčku.

U-571 (2000) – Posádka americkej ponorky sa snaží získať nemecký kódovací stroj počas druhej svetovej vojny.

Us (2019) – Rodina je terorizovaná svojimi dvojnásobníkmi počas dovolenky.

3. jún

Sara: Woman in the Shadows (Season 1) – Talianska dráma o bývalej tajnej agentke, ktorá vyšetruje smrť svojho syna.

4. jún

Criminal Code (Season 2) – Brazílska kriminálna dráma sleduje pokračovanie vyšetrovania zločinov.

Eva Lasting (Season 3) – Kolumbijská romantická dráma o dospievaní a láske.

Power Moves with Shaquille O’Neal (Season 1) – Dokumentárna séria o podnikateľských a športových úspechoch Shaqa.

5. jún

Barracuda Queens (Season 2) – Švédska dráma o skupine žien, ktoré sa zapletú do sveta umenia a krádeží.

Ginny & Georgia (Season 3) – Matka a dcéra čelia novým výzvam vo svojom živote.

LEGO: Dreamzzz (Season 2) – Animovaný seriál o deťoch, ktoré bojujú proti nočným morám.

Tires (Season 2) – Komediálny seriál z prostredia autoservisu.

Uninvited (2024) – Filipínska dráma o nepozvanom hosťovi, ktorý naruší rodinnú oslavu.

6. jún

K.O. (2025) – Francúzsky akčný thriller o bývalom bojovníkovi hľadajúcom zmiznutého syna svojho protivníka.

Mercy for None – Kórejská kriminálna séria o bývalom gangstrovi vyšetrujúcom smrť svojho brata.

STRAW (2025) – Thriller od Tylera Perryho o slobodnej matke na pokraji zrútenia.

The Survivors (Season 1) – Austrálska mysteriózna dráma o skupine ľudí po katastrofe.

7. jún

Becoming Led Zeppelin (2025) – Dokument o vzniku a začiatkoch legendárnej rockovej kapely Led Zeppelin.

Boys on the Side (1995) – Cestovná dráma o troch ženách, ktoré nachádzajú priateľstvo a nové začiatky.

Piece by Piece (2024) – Animovaný LEGO dokument o živote a kariére Pharrella Williamsa.

9. jún

Get Hard (2015) – Komédia o bohatom mužovi, ktorý sa pripravuje na väzenie s pomocou bývalého väzňa.

10. jún

Families Like Ours (Limited Series) – Trvalá evakuácia v Dánsku premení jeho občanov na utečencov. Dráma sleduje tínedžerku, ktorá musí urobiť nemožné rozhodnutie.

Trainwreck: The Astroworld Tragedy – Prvá epizóda novej dokumentárnej série sleduje tragédiu na koncerte Travisa Scotta, pri ktorej zomrelo 10 ľudí.

11. jún

Aniela (Season 1) – Po tom, čo ju bohatý manžel nechá bez peňazí, musí snobská žena z Varšavy použiť svoju jedinú zbraň – bystrý rozum.

Cocaine Air: Smugglers at 30,000FT – Francúzsky dokument o štyroch mužoch zatknutých so 700 kg kokaínu, pričom sa objavujú otázky, kto za tým skutočne stál.

Our Times (2025) – Sci-fi film z Mexika o dvoch vedcoch zo 60. rokov, ktorí vytvoria stroj času a cestujú do roku 2025.

Titan: The OceanGate Disaster (2025) – Dokumentárny film o podmorskej tragédii, ktorá sa odohrala pred pár rokmi.

12. jún

Cells At Work! (Season 1) – Japonská hraná adaptácia populárneho anime.

FUBAR (Season 2) – Arnold Schwarzenegger sa vracia ako agent Luke Brenner, tentokrát so spoluúčinkujúcou Carrie-Anne Moss.

Plane (2023) – Pilot (Gerard Butler) musí po núdzovom pristátí v nebezpečnej oblasti ochrániť pasažierov pred ozbrojenými vzbúrencami.

The Fairly OddParents: A New Wish (Season 2) – Nové epizódy rebootu klasického animáku.

13. jún

Kings of Jo’Burg (Season 3) – Nová sezóna fantasy krimi seriálu z Južnej Afriky.

Too Hot to Handle: Spain (Season 1) – Španielska verzia známej zoznamovacej reality šou.

16. jún

Summer Playlist (Season 1) – Kompilačný seriál pre deti plný ich obľúbených pesničiek a postavičiek.

The Last Witch Hunter (2015) – Vin Diesel ako nesmrteľný lovec čarodejníc musí zabrániť smrtiacej nákaze, ktorú šíri znovuzrodená Čarodejná kráľovná.

17. jún

Justin Willman: Magic Lover (2025) – Prvý kúzelnícky stand-up špeciál od Netflixu.

Kaulitz & Kaulitz (Season 2) – Pokračovanie reality šou o dvoch hudobníkoch žijúcich v Los Angeles.

Scandal (Seasons 1-7) – Všetky série politického thrilleru od Shondy Rhimes.

18. jún

AMERICA’S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders (Season 2) – Nová sezóna dokumentu o slávnych roztlieskavačkách.

Rosario Tijeras (Mexico) (Season 4) – Pokračovanie mexického thrilleru.

Somebody Feed Phil (Season 8) – Phil Rosenthal pokračuje vo svojich kulinárskych dobrodružstvách po svete.

YOLANTHE (Season 1) – Holandská reality šou o Yolanthe Cabau, ktorá sa sťahuje do Los Angeles.

19. jún

The Waterfront (Season 1) – Rodinná dráma, ktorá pripomína mix seriálov Outer Banks, Ozark a Succession.

20. jún

Grenfell: Uncovered (2025) – Britský dokument o požiari v obytnom dome v Londýne, ktorý sa stal jednou z najväčších tragédií posledných rokov.

KPop Demon Hunters (2025) – K-pop hviezdy sú zároveň tajnými lovkyňami démonov, ktoré musia čeliť diabolskému boybandu.

Olympo (Season 1) – Španielska tínedžerská dráma o elitnej športovej akadémii, kde súťažiaci zájdu veľmi ďaleko, aby sa dostali na vrchol.

Semi-Soeter (Season 1) – Juhoafrická dráma o manželskom páre, ktorý sa kvôli práci musí hrať na dokonalých rodičov.

22. jún

Stážista (2015) – Robert De Niro ako senior stážista v módnom startupe vedenom šéfkou Anne Hathaway.

24.jún

Steph Tolev: Filth Queen (2025) – Stand-up špeciál komičky Steph Tolev.

Trainwreck: Poop Cruise – Dokument o luxusnej výletnej lodi, ktorá uviazla bez vody a elektriny.

25. jún

The Ultimatum: Queer Love (Season 2) – Druhá séria zoznamovacej reality šou zameranej na queer páry.

27. jún

Pokémon Horizons: (Season 2) —The Search for Laqua (Part 3) – Nové časti Pokémon série.

Squid Game (Season 3) – Záverečná sezóna populárneho kórejského seriálu.