Na aké novinky sa môžeš tešiť v apríli?

Aj v apríli budeš mať na Netflixe čo pozerať. Nový mesiac na streamovacej platforme prináša množstvo zaujímavých titulov, ktoré sľubujú, že ťa pobavia, vystrašia aj prinútia premýšľať. Tešiť sa môžeš na K-drama, napínavé thrillery, kultové klasiky, ale aj nezvyčajné reality show.

Popri veľkých hollywoodskych produkciách Netflix pridáva aj nezávislé filmy, animované dobrodružstvá a zaujímavé medzinárodné snímky, ktoré divákom umožnia nahliadnuť do rôznych kultúr a žánrov. Ak hľadáš inšpiráciu na dlhšie večery, prečítaj si, čo nové nájdeš na Netflixe a ktoré filmy by si si nemal nechať ujsť!

POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.

Najobľúbenejšie filmy, ktoré v apríli nájdeš na Netflixe:

1. apríl

Lucy – strhujúci sci-fi akčný film so Scarlett Johansson o žene, ktorá po užití experimentálnej látky získa nadľudské schopnosti

The Place Beyond the Pines – temná kriminálna dráma s Ryanom Goslingom a Bradleym Cooperom, ktorá skúma osud, rodinu a dôsledky životných rozhodnutí



10. apríl

Black Mirror (7) – nové sci-fi/hororové príbehy budú pokračovaním antologického seriálu, ktorý zostáva verný svojmu formátu. Príbehy sa budú odohrávať v blízkej budúcnosti, ktorá je taká blízka, že sa v mnohom prelína s dobou, ktorú práve prežívame.



13. apríl

Life or Something Like It – Angelina Jolie a Edward Burns v romantickej komédii o novinárke, ktorej sa po stretnutí s bezdomovcom s vešteckými schopnosťami úplne zmení pohľad na život.



15. apríl

Young Sheldon – posledná séria obľúbeného sitcomu z produkcie CBS, ktorý slúži ako prequel k Teórii veľkého tresku.



21. apríl

American Sniper – Bradley Cooper hrá Chrisa Kylea v tomto dramatickom vojenskom príbehu



23. apríl

UnBroken – dokument o siedmich židovských súrodencoch, ktorí prežili nacistické Nemecko vďaka svojej odolnosti a dobrote cudzincov.



24. apríl

You (5) – záverečná kapitola tejto kultovej kriminálnej série, kde osud Joea Goldberga dosahuje napínavý vrchol.



25. apríl

Havoc – akčný thriller s Tomom Hardym v hlavnej úlohe

1. apríla

Bonnie and Clyde (1967): Viacnásobne ocenená klasika o slávnom páre, ktorý sa v 20. rokoch vydal na zbesilú bankovú lúpežnú jazdu.

Big Daddy (1999): Adam Sandler si zahrá muža, ktorý si adoptuje dieťa, aby zapôsobil na svoju ex, no objaví nečakané výzvy aj dojímavé chvíle.

Conan the Destroyer (1984): Arnold Schwarzenegger sa vracia v jednej zo svojich najikonickejších úloh v pokračovaní fantasy hitu Conan Barbar.

Draft Day (2014): Kevin Costner hrá manažéra, ktorý musí robiť ťažké rozhodnutia počas NFL Draftu.

Field of Dreams (1989): Kevin Costner stvárňuje muža, ktorý počuje hlasy nabádajúce ho, aby premenil svoje kukuričné pole na baseballové ihrisko.

Get Him to the Greek (2010): Jonah Hill a Russell Brand v bláznivej komédii o hudobnom manažérovi, ktorý sa snaží dopraviť nekontrolovateľnú rockovú hviezdu na koncert do Los Angeles.



Geostorm (2017): Gerard Butler v sci-fi katastrofickom filme o satelitoch riadiacich počasie, ktoré sa začnú vymykať spod kontroly.

Heat (1995): Kriminálny triler s legendárnym súbojom medzi Robertom De Nirom a Al Pacinom v príbehu o geniálnom zlodejovi a neúnavnom detektívovi.

Insidious: 2 (2013): Nadprirodzený horor, ktorý pokračuje v desivej ságe rodiny Lambertovcov a ich spojení so svetom duchov.

Lucy (2014): Scarlett Johansson v úlohe ženy, ktorá po užití experimentálnej drogy získa nadľudské schopnosti a prístup k plnému potenciálu svojho mozgu.

Psycho (1960): Klasický horor Alfreda Hitchcocka, ktorý sa stal ikonou žánru a priniesol jednu z najznámejších filmových scén všetkých čias.

Sicario: Day of the Soldado (2018): Akčné pokračovanie, v ktorom sa Benicio Del Toro a Josh Brolin opäť ocitajú v bezohľadnej vojne drogových kartelov na hranici USA a Mexika.

The Breakfast Club (1985): Kultová komédia o piatich stredoškolákoch z rôznych spoločenských vrstiev, ktorí počas trestu v škole objavia nečakané spojenie.

The Croods (2013): Animované dobrodružstvo o pravekej rodine, ktorá musí opustiť svoj domov a objavuje nový, neznámy svet plný prekvapení.

The Place Beyond the Pines (2012): Strhujúca kriminálna dráma s Ryanom Goslingom a Bradleym Cooperom o osude, otcovstve a dôsledkoch rozhodnutí, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu.

2. apríl

Banger (2025) Netflix Original: Francúzska dráma o kedysi slávnom DJ-ovi, ktorého francúzska tajná služba naverbuje, aby umlčal rastúceho konkurenta.

Garnachas: Glorious Street Food! (1) Netflix Original: Španielsky dokumentárny seriál o pouličnom jedle.

Love on the Spectrum (3) Netflix Original: Návrat obľúbenej zoznamovacej dokureality šou.

The Parisian Agency: Exclusive Properties (5) Netflix Original: Francúzsky dokumentárny seriál nahliadajúci do sveta úchvatných a luxusných nehnuteľností.

3. apríl

Devil May Cry (1) Netflix Original: V tomto animovanom debute sa lovec démonov Dante vydáva na neúprosnú cestu pomsty pod vizionárskou réžiou Adiho Shankara.

Jurassic World: Chaos Theory (3) Netflix Original: Zažite ďalšiu kapitolu sequelového seriálu nadväzujúceho na Camp Cretaceous.

Pulse (1) Netflix Original: Nová nemocničná dráma sledujúca pracovníkov rušnej nemocnice v Miami, ktorú čoskoro zasiahne hurikán.

4. apríl

Karma (1) Netflix Original: Strhujúca k-dráma, v ktorej sa šesť životov prepletá v nekonečnom cykle osudu a nečakaných následkov.

Test (2025) Netflix Original: Indický dramatický film o krikete.

The 101st Proposal (1): Japonský romantický dramatický seriál z roku 1991.

7. apríl

Blippi’s Job Show (Season 1) Netflix Original: Hraný seriál, v ktorom Blippi prijíma nové úlohy v zábavnom a vzdelávacom dobrodružstve pre deti.

Kill Tony (1 – epizóda 1) Netflix Original: Prvá zo troch špeciálnych epizód populárnej YouTube show s komikom Tonym Hinchcliffom.

8. apríl

How to Sell Drugs Online (Fast) (4) Netflix Original: Výbušná finálna séria úspešného nemeckého seriálu, kde digitálne podvody a chaos dosiahnu svoj vrchol.

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman (nová epizóda) Netflix Original: Caitlin Clark je hosťom novej epizódy tejto populárnej talkshow.

Kian’s Bizarre B&B (1) Netflix Original: Kórejská reality show, kde súťažiaci prekonávajú bizarné prekážkové dráhy na mori.

9. apríl

Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing (1) Netflix Original: True-crime dokumentárny seriál odhaľujúci temnú stránku detských influencerov.

Minted: The Rise (And Fall?) Of The NFT (2023): Dokumentárny film o vzostupe a páde NFT umenia.

The Addams Family (1991): Klasická rodinná komédia Barryho Sonnenfelda s ikonickými postavami, ktoré neskôr inšpirovali Netflixový seriál Wednesday.

The Dad Quest (2025) Netflix Original: Mexická komediálna dráma o otcovsko-synovskej dvojici, ktorá zisťuje, že možno nie sú pokrvní príbuzní, a vydáva sa na cestu za pravdou.

The Hating Game (2021): Romantická komédia s Lucy Hale a Austinom Stowellom o rivalite kolegov, ktorá prerastie do niečoho viac.

10. apríl

Black Mirror (7) Netflix Original: Nové sci-fi/hororové príbehy v populárnom antologickom seriáli od Netflixu, pričom jedna epizóda bude pokračovaním USS Callister.

Frozen Hot Boys (2025) Netflix Original: Bláznivá thajská komédia o oddanom učiteľovi a jeho energických študentoch, ktorí sa zúčastnia súťaže v tvorbe ľadových sôch v Japonsku.

North of North (Season 1) Netflix Original: Kanadská koprodukcia o dievčati, ktoré sa snaží nájsť svoju vlastnú cestu v odľahlom arktickom mestečku.

11. apríl

Meet the Khumalos (2025) Netflix Original: Juhoafrická komédia. Dve matky – kedysi najlepšie priateľky, dnes úhlavné nepriateľky – rozpútajú susedskú vojnu, keď zistia, že ich deti sa do seba bezhlavo zamilovali.

The Gardener (Season 1) Netflix Original: Španielsky romantický triler od Miguela Sáeza Carrala o Elmerovi a jeho manipulatívnej matke La China Jurado, ktorí vedú záhradnícke centrum slúžiace aj ako krytie pre nájomné vraždy.

12. apríl

How To Make Millions Before Grandma Dies (2024): Kriticky oceňovaný thajský film o mužovi, ktorý odchádza z práce, aby sa staral o svoju umierajúcu babičku – nie však z lásky, ale pre jej bohatstvo. Vymýšľa plán, ako si ju získať pred jej smrťou.

Resident Playbook (1) Netflix Original: Spin-off kórejskej drámy Hospital Playlist, sledujúci prvoročných rezidentov gynekológie v Yulje Medical Center.

13. apríl

Life or Something Like It (2002): Angelina Jolie a Edward Burns v romantickej komédii o novinárke, ktorej sa po stretnutí s bezdomovcom s vešteckými schopnosťami úplne zmení pohľad na život.

15. apríl

Kian’s Bizarre B&B (1) Netflix Original: Nekonvenčná reality šou z Južnej Kórey, kde súťažiaci prekonávajú bizarné výzvy v jedinečnom penzióne.

The Glass Dome (1) Netflix Original: Napínavá švédska kriminálna dráma odhaľujúca tajomstvá záhadnej, odrazovej kupoly.

Young Sheldon (7): Posledná séria obľúbeného sitcomu z produkcie CBS, ktorý slúži ako prequel k Teórii veľkého tresku.

16. apríl

I Am Not Mendoza (1) Netflix Original: Mexická dramatická séria o Juliánovi, ktorého unesú, aby predstieral, že je skorumpovaný majiteľ kasína, oženil sa s jeho snúbenicou a prekabátil mafiu.

Project UFO (1) Netflix Original: Poľská dráma skúmajúca ďalekosiahle dôsledky mimoriadneho pristátia UFO vo Warmii.

The Diamond Heist (Limited Series) Netflix Original: Britský dokumentárny seriál pod produkčným vedením Guya Ritchieho sledujúci pokus o lúpež 200-miliónového diamantu uprostred bieleho dňa v Londýne.

18. apríl

iHostage (2025) Netflix Original: Napínavý holandský thriller na základe skutočných udalostí, kde Bobby Boremans rieši krízovú situáciu so zajatcami s vysokými stávkami.

Oklahoma City Bombing: American Terror (2025) Netflix Original: Dokumentárny film režiséra Grega Tillmana, ktorý sa venuje udalostiam 19. apríla 1995, keď bomba explodovala v budove Alfreda P. Murraha vo vzdialenom Oklahoma City.

20. apríl

The Sea Beyond: Talianska séria, ktorá skúma príbeh Carmineho a Filippoho, ktorí sa snažia vytvoriť si priateľstvo, lásku a sny počas pobytu v detskom väzenském zariadení.

21. apríla

American Sniper (2014): Bradley Cooper hrá Chrisa Kylea v tomto dramatickom vojenskom príbehu.

Pangolin: Kulu’s Journey (2025) Netflix Original: Srdcervúci prírodopisný dokument od Pippy Ehrlich, ktorý sleduje výnimočný život mláďaťa pangolína, ktoré bolo zachránené mužom po tajnej operácii v Južnej Afrike.

23. apríl

A Tragedy Foretold: Flight 3054 Netflix Original: Dokumentárny seriál o najsmrteľnejšej leteckej katastrofe Latinskej Ameriky.

Battle Camp (1) Netflix Original: Súťažiaci z rôznych Netflix reality show sa stretávajú a súťažia v tomto špeciálnom vydaní.

Bullet Train Explosion (2025) Netflix Original: Adrenalínová japonská obnova, ktorá redefinuje vysokorýchlostnú akciu pod režijným vedením Shinji Higuchi.

Carlos Alcaraz: My Way (1) Netflix Original: Španielsky dokumentárny seriál o najmladšom svetovom šampiónovi v tenise. Produkované spoločnosťou Morena Films.

UnBroken (2023): Dokument o siedmich židovských súrodencoch, ktorí prežili nacistické Nemecko vďaka svojej odolnosti a dobrote cudzincov.

24. apríl

A Dog’s Way Home (2019): Rodinný dobrodružný film podľa rovnomennej knihy, ktorý režíroval Charles Martin Smith.

You (5) Netflix Original: Záverečná kapitola tejto kultovej kriminálnej série, kde osud Joea Goldberga dosahuje napínavý vrchol.

25. apríl

Havoc (2025) Netflix Original: Akčný thriller s Tomom Hardym v hlavnej úlohe, ktorý režíroval Gareth Evans.

Pokémon Horizons 2 —The Search for Laqua (Part 2) Netflix Original: Nová várka epizód najnovšej iterácie anime série Pokémon.

28. apríl

Chef’s Table: Legends (1) Netflix Original: Jamie Oliver, José Andrés, Alice Waters a Thomas Keller sú hlavnými postavami tejto špeciálnej dokumentárnej série na 10. výročie.

30. apríl

Astérix & Obelix: The Big Fight (1) Netflix Original: Živá francúzska animovaná séria, ktorá hravo znovu prežíva epické dobrodružstvá legendárnej komiksovej dvojice.

Exterritorial (2025) Netflix Original: Keď jej syn zmizne na americkom konzuláte, bývalá špeciálna vojačka Sara urobí všetko, aby ho našla, a odhalí temnú konšpiráciu.

The Eternaut Netflix Original: Vizionárska argentínska sci-fi sága, ktorá divákov posúva na futuristickú odyseu prežitia a intrigy.

Turning Point: The Vietnam War Netflix Original: Dokumentárna séria skúma cenu a dôsledky vojny vo Vietname.