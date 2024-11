S príchodom zimného obdobia a sviatočnej atmosféry prináša Netflix bohatú nádielku filmov, seriálov a špeciálnych programov, ktoré spríjemnia chladné decembrové dni. Na aké novinky sa môžeš tešiť?

Netflix opäť dokazuje, že v jeho ponuke si každý nájde to svoje, či už túži po sviatočnej pohode, napätí alebo zábave. Tento mesiac prinesie rozmanité príbehy pre každého – od romantických seriálov a akčných filmov až po animované príbehy pre celú rodinu. Nechýbajú ani dokumenty, stand-up komédie či živé športové prenosy, ktoré spríjemnia sviatočné dni.

POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.

1. december

Bunk’d (7. séria) – posledná séria sitcomu od Disney Channel

Burlesque (2010) – hudobný romantický film so Cher a Christinou Aguilerou

Daddy Day Care (2003) – komédia s Eddiem Murphym

Faster (2010) – akčný thriller o pomste sledujúci bývalého väzňa na misii pomstiť smrť svojho brata, pričom ho prenasleduje policajt a nájomný vrah

InuYasha: The Final Act (2009) – anime

Jin (1.–2. séria) – japonský dramatický seriál

Little (2019) – komédia s Reginou Hall, Issou Rae a Marsai Martin

Midway (2019) – vojnový film o stretnutí americkej flotily a japonského námorníctva

Open Season: Scared Silly (2015) – animovaný film

Project X (2012) – komédia o troch mladých študentoch, ktorí spravili nezabudnuteľnú párty



Transformers (2007) – akčný film založený na populárnej sérii

The Dark Tower (2017) – fantasy film podľa série kníh Stephena Kinga o mladom chlapcovi, ktorý objaví paralelný vesmír a pridá sa k osamelému pištoľníkovi, aby zabránili zničeniu Temnej veže

The Happytime Murders (2018) – detektívny príbeh s Melissou McCarthy

Top Five (2014) – komediálna dráma o komikovi, ktorý sa snaží preraziť vo vážnej hereckej kariére.

Upon Open Sky (2024) – mexická kriminálna dráma o dvoch bratoch a ich novej nevlastnej sestre na ceste k hranici medzi USA a Mexikom

We’re the Millers (2013) – známa komédia s Jasonom Sudeikisom a Jennifer Aniston

Zero Dark Thirty (2012) – akčný thriller s Jessicou Chastain

2. december

30 for 30 Collection – športové dokumenty od ESPN:

30 for 30: This Magic Moment (2016)

30 for 30: Bad Boys (2014)

30 for 30: Winning Time (2010)

30 for 30: This Was The XFL (2016)

Kneecap (2024) – premiéra írskeho filmu o rapovej skupine, ktorá sa stala symbolom zachovania vymierajúceho írskeho jazyka

Run All Night (2015) – akčný thriller s Liamom Neesonom

3. december

Borderless: Ae! Groups Debut (1. séria – nové epizódy každý týždeň) – japonský hudobný dokumentárny seriál

Sleeping Princess (2024) – brazílsky hraný film pre deti

Fortune Feimster: Crushing It (2024) – stand-up komediálny špeciál

The Ultimatum: Choices (iOS a Android) – mobilná hra zo série reality šou simulácií

4. december

Churchill at War (Limitovaná séria) – historický dokumentárny seriál o Winstonovi Churchillovi a jeho úlohe v druhej svetovej vojne

Maple Leaf Dreams (2024) – filipínska dráma

That Christmas (2024) – animovaný vianočný film

The Children’s Train (2024) – taliansky film

The Only Girl in the Orchestra (2024) – krátky dokumentárny film o kontrabasistke Orin O’Brien.

The Star (2017) – animovaný biblický vianočný film

The Ultimatum: Marry or Move On (3. séria) – reality šou

Tomorrow and I (1. séria) – thajský sci-fi seriál podobný Black Mirror



5. december

Beastars (1. časť, 3. séria) – anime seriál

Black Doves (1. séria) – akčný špionážny thriller o matke a profesionálnej špiónke na tajnej misii, v hlavnej úlohe Keira Knightley

Civilization VI (iOS a Android) – populárna strategická hra v mobilnej verzii

Compliance (2012) – thriller o nečakaných morálnych dilemách

Heartbreak Motel (2024) – indonézska komediálna dráma

Jentry Chau vs. the Underworld (1. séria) – animovaný seriál pre tínedžerov

Subservience (2024) – sci-fi film s Megan Fox o AI asistentovi, ktorý sa začne správať nebezpečne

Top Chef (viaceré série) – z Bostonu, Kentucky a Seattlu



6. december

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (2024) – hudobný vianočný špeciál

Beautiful Life (1. séria) – japonská dráma

Biggest Heist Ever (2024) – dokumentárny film o najväčšej lúpeži v histórii, ktorú spáchali zlodeji prezývaní „Bitcoin Bonnie a Clyde“

Camp Crasher (2024) – argentínska komédia

Echoes of the Past (1. séria) – dráma o mužovi, ktorý sa snaží pomstiť po obvinení z vraždy svojej sestry

Mary (2024) – nábožensky ladený film s Anthonym Hopkinsom

7. december

Shiva Baby (2021) – komédia o bisexuálnej židovskej žene

9. december

It Ends With Us (2024) – romantická dráma s Blake Lively a Justinom Baldonim, ktorá mala tento rok premiéru v kinách

Rubble & Crew (1. séria) – spin-off Nickelodeonu k PAW Patrol

The Great British Baking Show: Holidays (7. séria) – Paul Hollywood a Prue Leith privítajú bývalých súťažiacich, ktorí sa pokúsia vytvoriť tie najlepšie sviatočné pochúťky



10. december

Alaskan Bush People (viaceré série) – reality šou o prežití v divočine

Jamie Foxx: What Had Happened Was… (2024) – stand-up komediálny špeciál

Polo (1. séria) – dokumentárny seriál o živote profesionálnych hráčov pola, ktorý produkoval Princ Harry a Meghan Markle

Rugged Rugby: Conquer or Die (1. séria) – kórejská reality šou



11. december

Makayla’s Voice: A Letter to the World (2024) – krátky dokument o tínedžerke, ktorá celý život bojuje so zriedkavou formou autizmu

Maria (2024) – Angelina Jolie v úlohe opernej speváčky Marie Callas, ktorá prežíva posledné dni v Paríži

One Hundred Years of Solitude (1. séria) – kolumbijský seriál

Queer Eye (9. séria)

The Kings of Tupelo: A Southern Crime Saga (1. séria) – dokumentárny seriál o feudálnych sporoch, čiernom trhu a pokuse o atentát na prezidenta



12. december

Happiness (1. séria) – kórejský dramatický seriál

La Palma (Limitovaná séria)

No Good Deed (1. séria) – komediálna dráma



13. december

1992 (Limitovaná séria) – španielsky kriminálny thriller

Carry-On (2024) – napínavý thriller o pracovníkovi TSA, ktorý musí zabrániť neznámej osobe s podozrivým balíkom nastúpiť do lietadla

Disaster Holiday (2024) – juhoafrická rodinná sviatočná komédia

15. december

Saucedo (2024) – dokument o mexicko-americkom profesionálnom boxerovi, ktorý utrpel život meniace zranenie



16. december

The Dead Don’t Die (2019) – komediálny horor s Billom Murrayom a Adamom Driverom

The Equalizer (1.–3. séria) – prvé tri série rebootu klasického kriminálneho seriálu CBS

17. december

Aaron Rodgers: Enigma (2024) – dokument o bývalom hráčovi NFL

Ronny Chieng: Love to Hate It (2024) – stand-up komediálny špeciál

Squid Game: Unleashed (iOS a Android) – multiplayerová mobilná hra na motívy populárneho K-dramatického seriálu



18. december

Julia’s Stepping Stones (2024) – krátky dokument o ceste režisérskej dvojice Julie Reichert a Stevena Bognara vo filmárskom priemysle

The Manny (2. séria) – mexická komediálna séria



19. december

Project Runway (viaceré série) – reality šou

The Dragon Prince (7. séria) – animovaný seriál pre deti

Virgin River (6. séria)



20. december

Ferry 2 (2024) – pokračovanie filmu, ktorý nadväzuje na holandský seriál

The Six Triple Eight (2024) – dráma o ženách, ktoré doručovali poštu počas druhej svetovej vojny

Umjolo: Day Ones (2024) – juhoafrická dráma

UniverXO Dabiz (1. séria) – španielsky dokumentárny seriál



21. december

Flipping Out (6.–8. séria) – reality séria o renováciách domov



24. december

Your Friend, Nate Bargatze (2024) – stand-up komediálny špeciál



25. december

Christmas Gameday: Chiefs vs. Steelers (LIVE) – prvý živý NFL zápas na Netflixe s Kansas City Chiefs proti Pittsburgh Steelers, vrátane polčasového vystúpenia Beyoncé

Christmas Gameday: Ravens vs. Texans (LIVE) – Baltimore Ravens sa stretnú s Houston Texans



26. december

Squid Game (2. séria) – dlho očakávané pokračovanie juhokórejského seriálu, ktorý sa stal jedným z najsledovanejších na Netflixe. Režisér Hwang Dong-hyuk o pokračovaní povedal, že bude poriadne šialené



28. december

Maestro in Blue (3. séria) – grécky mysteriózny seriál



30. december

Mad Max: Fury Road (2015) – kriticky oceňovaný reboot filmu Mad Max s Tomom Hardym a Charlize Theron



31. december

Avicii – I’m Tim (2024) – dokument o švédskom DJ-ovi a hudobníkovi, ktorý bude rozprávačom svojho príbehu vďaka doteraz nezverejneným nahrávkam z rozhovorov pred jeho tragickou smrťou v roku 2018

Avicii – My Last Show (2024) – hudobný koncert zosnulého Tima Berga

Evil (3. séria) – predposledná séria paranormálnej drámy od Paramount+

Michelle Buteau: A Buteau-Ful Mind at Radio City Musical Hall (2024) – stand-up komediálny špeciál

The Millionaire Matchmaker (5.–7. séria) – reality zoznamovacia séria.