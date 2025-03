S režisérom Paulom Thomasom Andersonom, ktorý má na konte množstvo nominácií na Oscara, a hviezdnym obsadením, film sľubuje silný príbeh plný revolučného ducha.

Očakávaný film One Battle After Another, v hlavnej úlohe s hereckou ikonou Leonardom DiCapriom, sa dočkal oficiálneho traileru. Leo si v ňom zahrá šialeného revolucionára, ktorý sa snaží zachrániť svoju dcéru.

Trailer nám predstavuje postavu Boba Fergusona (Leonardo DiCaprio) – rebela, ktorý sa v župane a čiapke pokúša cez telefón nadviazať kontakt pomocou tajných hesiel. Keď si však jedno z nich nepamätá, spojenie je prerušené a Bob sa rozhodne konať. Svoju dcéru bude hľadať sám.

Okrem DiCapria sa vo filme objavia aj ďalšie hviezdy, ako Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn, Alana Haim a Benicio del Toro, ktorý stvárni Bobovho senseia. O réžiu sa postaral uznávaný režisér Paul Thomas Anderson, ktorý má na konte už 11 nominácií na Oscara a ocenenie BAFTA.

Podľa informácií portálu Variety je film čiastočne inšpirovaný románom Thomasa Pynchona Vineland z roku 1990. Ide o satirický román o bývalom hippiem, ktorý sa snaží ochrániť svoju dcéru pred tajným agentom, symbolom štátnej represie. Do slovenských kín by sa mal film One Battle After Another dostať už na jeseň, 26. septembra, pričom bude premietaný aj vo formáte IMAX.