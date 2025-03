Ako presný je film Vlny? Pozri sa, ako v skutočnosti vyzerali hlavné postavy a aký bol ich osud

Urobili sme malý fact-check o Vlnách Jiřího Mádla. Do akej miery sa postavy v dráme podobajú svojim skutočným náprotivkom?

Pred týždňom získali Vlny neskutočných 6 Českých levov a Cenu divákov, ale českou filmovou udalosťou roka sa stali už v júli, hneď po premiére. Osvetľujú príbehy hrdinov a hrdiniek, ktoré si možno bežne nespájame s Pražskou jarou a rokom 1968 - redakcie, ktorá sprostredkovávala obyvateľstvu pravdivé informácie o prebiehajúcej okupácii Československa.

Od historických filmov málokedy očakávame, že budú verne opisovať skutočnosť. Mádl však pri písaní scenára vo veľkej miere čerpal zo skutočných udalostí a aspoň verne opísal dôležité postavy redakcie Medzinárodného života. Trochu sme si overili fakty a doplnili, ako pokračovali osudy hrdinov a hrdiniek Vlny.

Milan Weiner

Vedúci oddelenia Medzinárodného života Československého rozhlasu (RMŽ ČsRo)

Hral ho Stanislav Majer

Na plagáte Vlny má najväčšiu hlavu, čo celkom výstižne hovorí o jeho dôležitosti. "Najmä vďaka Milanovi Weinerovi nadobudla redakcia na význame a stala sa najodvážnejšou redakciou politického vysielania. (...) Podľa spomienok bol jednou z najvýraznejších postáv celého rozhlasu," píše Zdenka Kotalová vo svojej rigoróznej práci venovanej práve tejto redakcii a jej ústredným postavám. Weiner mal prezývku šéf.

Pod jeho vedením sa v rozhlase vyvinul úplne nový, profesionálnejší prístup k informáciám, ktoré už neboli tak deformované propagandou a cenzúrou. Mádlov film opisuje jeho postavu pomerne presne, hoci historické fotografie zaznamenávajú Weinera bez fúzov a hranatých okuliarov, ktoré ho vo filme robia takým ikonickým.

Čo sa do Vlny nezmestilo, bola Weinerova temná minulosť. Mal česko-židovské korene, kvôli ktorým ho vylúčili zo strednej školy, a následne prešiel Terezínom, Osvienčimom a Buchenwaldom, aby nakoniec na konci vojny ušiel z pochodu smrti.

Stanislav Majer (vľavo) alias Milan Weiner. Zdroj: Wikimedia Commons/volně k užití, Bontonfilm/propagační materiál

V 50. rokoch pracoval ako korešpondent v Číne a po návrate domov sa dlho liečil na tuberkulózu. V roku 1963 sa stal šéfom Československého rozhlasu a jeho zásluhou začala RMŽ napríklad prijímať neskreslené správy zo sveta priamo od agentúr Reuters a AFP.

Zaviedol tiež priame prenosy po 23.00 h, keď cenzúra spala, takže redakcia mohla hovoriť o svetovom dianí prakticky bez obmedzení. Jeho strýkom bol legendárny novinár a spisovateľ Ferdinand Peroutka. Zomrel predčasne 25. februára 1969 v dôsledku nádoru na mozgu.

Jiří Dienstbier

Zahraničný spravodajca z Ďalekého východu (východná Ázia, Hanoj) a neskôr z USA

Hral ho Vojtěch Kotek

Do rozhlasu nastúpil v roku 1958 ako študent tretieho ročníka a v priebehu niekoľkých rokov sa podľa ohlasov poslucháčov stal spolu s Věrou Šťovíčkovou jedným z najobľúbenejších zahraničných spravodajcov.

Táto jeho kolegyňa ho vo svojich spomienkach opísala ako "bystrého a pohotového, s neutíchajúcim záujmom o vysokú politiku a dámy". Dienstbier bol jedným z redaktorov, ktorí zostali v budove rozhlasu až do jej obsadenia sovietskymi vojskami.

Vojtěch Kotek (vľavo) ako Jiří Dienstbier. Zdroj: Centrum pro dokumentaci totalitních režimů/volně k užití, Bontonfilm/propagační materiál

Po okupácii pracoval ako korešpondent v USA, ale v roku 1970 bol prepustený ako aktívny účastník protiokupačného vysielania. Potom pracoval ako dokumentarista v projekčnom ústave, nočný strážnik a kurič. Podpísal Chartu 77, stal sa jej hovorcom a bol uväznený za "podvracanie republiky".

V rokoch 1989 až 1992 bol ministrom zahraničných vecí. Potom bol od roku 2008 až do svojej smrti v roku 2011 členom Senátu. Mádl vystihol jeho osobu obsadením Vojtu Kotka výstižne a vizuálne, uznajte sami. Čo však nesedí, je hlasový prejav, keďže Dienstbier mal výrazný chrapľavý prejav.

Věra Šťovíčková

Zahraničná spravodajkyňa vo Varšave a neskôr pre Afriku

Hrala ju Táňa Pauhofová

"Keď Věra Šťovíčková prišla na pravidelnú piatkovú tlačovú konferenciu na ministerstvo zahraničných vecí, vyskočilo päť mužov a ponúklo jej stoličku," píše o nej jej kolega Jaroslav Jíra. Bola jednou z prvých novinárok, ktoré vycestovali do zahraničia ako zahraničné spravodajkyne.

V roku 1955 odcestovala do Varšavy, aby informovala o udalostiach okolo podpisu Varšavskej zmluvy, a v roku 1960 sa stala spravodajkyňou z oslobodzujúcej sa Afriky. Diváci si obľúbili jej "veľmi prenikavé a presvedčivé reportáže a komentáre".

Táňa Pauhofová (vľavo) ako Věra Šťovíčková. Zdroj: Paměť národa, Post Bellum/se svolením, Bontonfilm/propagační materiál

Aktívne sa zúčastňovala aj na protiokupačnom vysielaní a v roku 1970 za svoju účasť zaplatila zamestnaním. Potom nastúpila do Náprstkovho múzea, kde sa zoznámila so svojím manželom Erichom Heroldom.

Naďalej pracovala ako upratovačka a nakoniec nastúpila do Ústredných skladov, kde mohli prijať aj ľudí, ktorí sa nehodili do kádra. Jej kolegom tam bol Petr Pithart. V skladoch pracovala až do dôchodku a pôsobila aj ako prekladateľka. Zomrela v roku 2015.

Karel Jezdinský

Zahraničný spravodajca v Belehrade

Hral ho Maryáš Řezníček

Túto novinárku, ktorá sa len letmo mihla vo filme Vlny, si zahral Matyáš Řezníček. Absolvent blízkovýchodných štúdií na katedre orientalistiky prišiel do rozhlasu v roku 1963. O tri roky neskôr nastúpil do RMŽ a pracoval ako spravodajca z Belehradu, ale počas augustového prelomu 1968 bol na dovolenke v Prahe, a tak sa zapojil do protiokupačného vysielania.

Počas normalizácie sa vrátil do Belehradu, ale odtiaľ sa odmietol vrátiť do Československa. Namiesto toho nastúpil do Slobodnej Európy a v roku 1983 začal viesť jej newyorskú redakciu. Po prevrate pracoval ako novinár v Lidových novinách a inde. Zomrel v roku 1998.

Luboš Dobrovský

Zahraničný spravodajca z Moskvy

Hral ho Martin Hoffman

"Vzdelaný rusista," píše o ňom Šťovíčková vo svojich spomienkach. V rokoch 1959 - 1968 pracoval v oddelení medzinárodného života rozhlasu, v rokoch 1967 - 1986 ako korešpondent z Moskvy. Po invázii, 1. septembra 1968, z rozhlasu odišiel. Pracoval aj ako literárny kritik, napríklad v časopise Plameň.

Po odchode ho čakali aj nekvalifikované zamestnania, umýval výklady, pracoval ako kúrenár a skladník. Pred Nežnou revolúciou nastúpil do samizdatových Lidových novín, po revolúcii sa stal ministrom obchodu alebo kancelárom prezidenta Havla. Zomrel v roku 2020.

Martin Hofmann ako Luboš Dobrovský. Zdroj: Bontonfilm/propagační materiál

Jan Petránek

Zahraničný spravodajca z Indie, Moskvy a Londýna

Hral ho Petr Lněnička

Bol zahraničným spravodajcom v RMŽ z Indie. Chcel pokračovať v práci v New Yorku, ale namiesto toho ho pridelili do Moskvy, odkiaľ informoval o kubánskej kríze. Neskôr sa tam k nemu pripojil Dobrovskij. Následne podával správy z Londýna. Keď prišiel 21. august, bol s rodinou na dovolenke na chate, ale vrátil sa do Prahy, aby dokumentoval udalosti v uliciach.

Rozprával sa napríklad so sovietskymi vojakmi: "Sú to väčšinou mladí chlapci, málo skúsení a málo politicky zmýšľajúci. Oslovoval som preto najmä dôstojníkov a bol som prekvapený, akí boli prekvapení. Prekvapení čím? Boli k nám vyslaní potlačiť kontrarevolúciu a sú prekvapení, že situácia je úplne iná," citujú ho v knihe Rádiom proti tankom Karel Lanský a Jiří Dienstbier.

Petr Lněnička ako Jan Petranek. Zdroj: Bontonfilm/propagační materiál

Po auguste už nemohol pracovať ako zahraničný spravodajca a prešiel do vedeckej rubriky, takže to bol on, kto sprostredkoval československým poslucháčom pristátie na Mesiaci v roku 1969. V roku 1970 bol prepustený a neskôr sa zamestnal v spoločnosti Mitas, ktorá vyrábala pneumatiky. Po páde režimu nastúpil do redakcie Lidových novín. Zomrel v roku 2018.

Tomáš a Pája Havlíkovci

Rozhlasový technik a jeho brat

Hrali ich Vojtěch Vodochodský, Ondřej Stupka

Postavy opatrného technika Tomáša a jeho revolučne naladeného brata sú fiktívne, hoci práve ich konflikt dodáva Vlnám ten správny, takmer hollywoodsky nádych. Celý príbeh filmu je z veľkej časti založený práve na nich - najmä na tom staršom. Hoci je postava Tomáša fiktívna, chceme zdôrazniť, že je veľmi dobre napísaná. Vďaka jeho opatrnosti a nezáujmu o spoločenské dianie môžeme postupne spoznať všetky výrazné osobnosti Vĺn.