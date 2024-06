Pieseň k filmu Vlny s Maštalírom a Pauhofovou zložil primátor Bratislavy Vallo. Spolu s Kirschner ju tvorili v kuchyni

Pesničku Na tenkom ľade spieva Jana Kirschner a spevák kapely Korben Dallas Juraj Benetin.

Špionážny triler Vlny s Táňou Pauhofovou a Tomášom Maštalírom predstavia už 1. júla na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. Film, na ktorom jeho režisér Jiří Mádl pracoval 10 rokov, príde do kín už 1. augusta.

Okrem skvelého hereckého obsadenia sa na tvorbe podieľali aj mnohí hudobníci. Ruku k dielu priložil aj primátor mesta Bratislava Matúš Vallo. Pre film totižto zložil titulnú pieseň, informovali Bratislavské noviny.

„Téma, o ktorej hovorí film Vlny, je veľmi dôležitá. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to pripomienka minulosti – obdobia, ktoré sa už nikdy nevráti, film je však svojím príbehom aktuálny aj dnes. Keď sa ma pýtali, či nemám nejakú skladbu, ktorú by mohli použiť do filmu, zobral som do ruky gitaru a zahral pár akordov vrátane základného textu. Následne som pieseň pustil Janke a v podobnom duchu, ako sme skladali skladby na posledný album Pary, sme nahrali aj pieseň Na tenkom ľade,“ uvádza primátor.

Titulnú pieseň od primátora naspievala Jana Kirschner, ktorá priznala, že „Matúš doniesol nápad a u neho v kuchyni sme začali na piesni hneď aj pracovať“. Pesničku dotvára aj spevák kapely Korben Dallas Juraj Benetin.