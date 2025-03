Nová kontroverzná Snehulienka od Disney je prepadák. Na ČSFD má len 15 %

Nový remake Snehulienky pre Gen Z mal byť osviežením klasiky, no miesto toho sa stal predmetom kritiky.

Disney sa opäť pokúsil o remake svojej klasiky, ale výsledok je ďalším dôkazom, že nie všetky nostalgické príbehy by mali prejsť modernizáciou. Nová verzia Snehulienky totiž získala skôr negatívne reakcie než nadšenie.

Od premiéry 20. marca 2025 sa film stretol s ostrou kritikou, pričom mnohí fanúšikovia sa domnievajú, že Disney zašlo príliš ďaleko v snahe prispôsobiť sa dnešným „woke“ hodnotám a kultúrnym trendom.

Nová Snehulienka, ktorú stvárňuje Rachel Zegler, bola zvolená kvôli svojej výzorovej inakosti, no rozhodnutie obsadiť herečku s latinskoamerickými koreňmi (konkrétne kolumbijského pôvodu) vyvolalo búrlivú diskusiu. Fanúšikovia pôvodného filmu, ktorí čakali vernejšie stvárnenie, kritizujú, že Disney zabudol na historický kontext a zmenil postavy, ktoré diváci poznali po desaťročia. Napríklad aj na to, že Snehulienka by mala mať snehovo-bielu pokožku (z anglického Snow White).

Samotná herečka sa dokonca vyjadrila, že pôvodná rozprávka je divná a princa označila za „stalkera“, čím si ešte viac znepriatelila časť fanúšikov. Animovaná klasika z roku 1937 mala svoju magickú jednoduchosť, kým nový remake sa pokúsil vložiť súčasné trendy a prvky pre Gen Z divákov. Tvorcovia ho vyhlásili sa za modernú adaptáciu, no výsledok je podľa viacerých divákov skôr mätúci.

Trailer zverejnený na internete bol prijatý s veľkým sklamaním, a reakcie na ČSFD po premiére hovoria za všetko – film má momentálne iba 15 % hodnotenie. Kritici tvrdia, že Disney sa príliš vzdialil od podstaty príbehu a obávajú sa, že snímka môže poškodiť úspech tejto slávnej rozprávky.