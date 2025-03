Jedna z najlepších hororových sérií posledných rokov prichádza s pokračovaním. Kedy sa dočkáme tretieho dielu?

Tvorcovia divákov upozorňujú, že na filme pracujú. Na pokračovanie si však ešte budeme musieť počkať.

Fanúšikovia hororovej série A Quiet Place (Tiché miesto) sa dočkajú tretieho dielu. V rozhovore pre The Direct to potvrdil producent Brad Fuller.

Tretia epizóda mala mať pôvodne premiéru koncom marca tohto roka. Štúdio Paramount však začiatkom roka 2022 zmenilo plány a oznámilo, že najprv vydá prequelový spin-off s názvom A Quiet Place: Day One. Prequel v réžii Michaela Sarnoskiho mal premiéru minulý rok a počas otváracieho víkendu zarobil 52 miliónov dolárov.

Kedy sa dočkáme tretieho dielu, zatiaľ nie je úplne jasné. Tvorcovia verejnosť ubezpečujú, že na filme pracujú. Najväčším problémom je vraj momentálne nedostatok času režiséra Johna Krasinského.

„A Quiet Place 3 začíname dávať dokopy práve teraz. Keď sme točili prvý diel, John [Krasinski] nemal až tak veľa práce. Práve skončil v The Office a chcel sa venovať réžii. Teraz je o neho veľký záujem a nie je ľahké ho zastihnúť... Momentálne pracuje na inom filme, ale keď ho dokončí, dúfajme, že sa pustí do A Quiet Place 3. Všetci chceme tú trilógiu uzavrieť a verím, že to nebude posledný film z tejto franšízy,“ povedal producent Brad Fuller pre magazín The Direct.

John Krasinski momentálne pracuje na filme inšpirovanom jeho seriálom Tom Clancy’s Jack Ryan z platformy Amazon Prime Video. Jeho manželka Emily Blunt, ktorá hrala v predchádzajúcich dieloch A Quiet Place, predtým uviedla, že by sa do svojej úlohy nevrátila, pokiaľ by film nerežíroval práve Krasinski.