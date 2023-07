FOTO: Latino Snehulienka a sedem politicky korektných magických bytostí. Rozprávka od Disney sa v remaku drasticky zmení

Denník Daily Mail sa dostal k fotkám z nakrúcania nového hraného remaku od štúdia Disney. Tí prerábajú legendárnu rozprávku Snehulienka a sedem trpaslíkov so skutočnými hercami. Snímka vyjde na jar 2024, bude však úplne iná, než si diváci pamätajú.

Namiesto trpaslíkov sa Snehulienka (Rachel Zagler z West Side Story) skamaráti s magickými bytosťami. Zlú čarodejnicu si v snímke zahrá Gal Gadot. Podľa vyjadrenia od Disney sa tvorcovia obávali toho, že zobrazia trpaslíkov nevhodným spôsobom a budú tak podporovať stereotypy s nimi spojené. Preto vo filme vôbec nie sú.

Trpaslíci sú však mýtické, magické bytosti, a aj keď sú si podobní s ľuďmi žijúcimi s nanizmom (poruchou rastového hormónu), nezastupujú a nereprezentujú ich (rovnako ako ich nereprezentovali v sérii filmov o Hobitovi).

New cast photos from Disney's live action "Snow White" 😬

Yeah, that's Snow White on the left and the seven dwarves on the right... pic.twitter.com/JxluQvlUVw