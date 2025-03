Kapela Oasis bude mať vlastný film. Snímka bude z dielne režiséra Peaky Blinders a natočia ju počas tour

Dátum premiéry zatiaľ nezverejnili.

O kapele Oasis čoskoro natočia film. Tvoriť ho budú tento rok počas reunion turné. Projekt bude režírovať uznávaný umelec Steven Knight, ktorý stojí napríklad za réžiou úspešného seriálu Peaky Blinders. Informuje o tom portál Variety.

O filme zatiaľ nevieme žiadne ďalšie informácie. Tvorcovia si detaily nechávajú pre seba. Vo štvrtok však prezradili, že nahrávanie sa začne už tento rok počas spomínaného turné. To začne v júli a potrvá až do novembra tohto roka. To, kedy film uvedú do kín, zatiaľ tiež ešte neprezradili.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Oasis (@oasis)

O produkciu dokumentu sa postará Magna Studios a snímku bude ďalej distribuovať gigant Sony Music Vision. Steven Knight má na konte viacero úspešných snímok. Okrem Peaky Blinders sa podieľal napríklad na filme Maria v hlavnej úlohe s Angelinou Jolie či Dirty Pretty Things os Tomom Hardym.

Rocková kapela Oasis vznikla ešte v 90. rokoch. Hlavným spevákom je Liam Gallagher a na konte majú viacero úspešných hitov. Poznať môžeš napríklad skladby WONDERWaLL, Champagne Supernova či Don't Look Back In Anger.