Herečka, ktorá sa objavila v troch filmoch o Harrym Potterovi, si založila účet OnlyFans. Chce sa tak zbaviť dlhov a finančne sa zabezpečiť.

37-ročná britská herečka Jessie Cave stvárnila vo filme Harry Potter postavu Lavender Brown. V štvrtej epizóde nadviazala románik s Ronom Weasleym. Dnes je šťastnou mamou štyroch detí a žije so stand-up komikom Alfiem Brownom.

O svoj rodinný život sa delí na Instagrame, ale má aj vlastný podcast, kreslí komiksy, napísala bestseller, ktorý vyšiel v angličtine, a stále hrá – hoci v menších úlohách. Je známa svojimi dlhými blond vlasmi, ktoré často nosí zapletené do vrkočov po pás. A práve kvôli nim si vytvorila účet na OnlyFanse, na ktorom chce zverejňovať „zmyselné videá o vlasoch“, ako aj rôzne ASMR videá, ako sa češe a stará sa o ne, informuje Variety.

Zdroj: ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection

„Je to fetiš. A to nemusí nutne znamenať niečo sexuálne. Jeden rok. Skúsim to na jeden rok. Môj cieľ? Zabezpečiť si dom, dať naň novú strechu a tak ďalej. Môj cieľ? Dostať sa z dlhov. Môj ďalší cieľ? Dodať si viac sily? Ukázať všetkým, ktorí ma zle odhadli, že možno nie som len to dobré dievča? Venovať svoj čas niečomu, čomu som sa predtým nevenovala: láske k sebe samej,“ povedala vo vlastnom podcaste Before We Break Up Again.

Na Instagrame zdieľala svoje prvé profesionálne fotografie zamerané výlučne na jej vlasy.