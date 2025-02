Február na NETFLIXE: Nahliadni do života princeznej Diany, uži si Valentín v talianskej vile a spoznaj oscarového Parazita

Na aké novinky sa môžeš tešit vo februári?

Február na Netflixe prinesie bohatú nádielku nových filmov, ktoré potešia fanúšikov všetkých žánrov. Či už máš chuť na nostalgické klasiky, akčné trháky, romantické komédie alebo horúce novinky – streamovacia platforma má pripravené niečo pre každého.

Tento mesiac na teba čakajú obľúbené tituly ako kultový Space Jam, hororový IT, oceňované drámy ako Spencer či Parazit a zaujímavé pokračovania obľúbených sérií, vrátane The Witcher: Sirens of the Deep.

Popri veľkých hollywoodskych produkciách Netflix pridáva aj nezávislé filmy, animované dobrodružstvá a zaujímavé medzinárodné snímky, ktoré divákom umožnia nahliadnuť do rôznych kultúr a žánrov. Ak hľadáš inšpiráciu na zimné večery, prečítaj si, čo nové nájdeš na Netflixe a ktoré filmy by si si nemal nechať ujsť.

POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.

1. február 2025

It (2017): Adaptácia slávneho románu Stephena Kinga o skupine detí, ktoré čelia desivému klaunovi menom Pennywise. Bill Skarsgard dokonale stvárňuje klauna, ktorý mení tvary a desí malé mesto.



Parazit (2019): Oscarom ocenený juhokórejský film, ktorý brilantne kombinuje drámu, satiru a napätie, keď chudobná rodina infiltruje domácnosť bohatej rodiny.



Space Jam (1996): Kultová klasika, v ktorej basketbalová legenda Michael Jordan zachraňuje svet v epickom basketbalovom zápase.



The Nice Guys (2016): Akčná komédia, kde Russell Crowe a Ryan Gosling stvárňujú nepravdepodobných detektívnych partnerov riešiacich zmiznutie dievčaťa v Los Angeles 70. rokov.



Queen & Slim (2019): Intenzívna dráma o páre na úteku, ktorý sa stane symbolom boja za spravodlivosť po tragickom incidente. Výrazné výkony Daniela Kaluuya a Jodie Turner-Smith.



Magic Mike XXL (2015): Pokračovanie populárneho filmu o skupine striptérov, kde sa Channing Tatum vracia, aby predviedol svoju charizmu a tanečné schopnosti.



Cult of Chucky (2017): Hororový slasher, ktorý prináša späť ikonickú bábku Chucky. Fanúšikovia hororov si užijú dávku napätia a krviprelievania.



The Wedding Planner (2001): Romantická komédia s Jennifer Lopez a Matthewom McConaugheym, ktorá prináša humor aj štipku romantiky.



Happy Feet (2006): Animovaný film, ktorý poteší celé rodiny. Sleduj príbeh tučniaka Mumblea, ktorý namiesto spevu ukazuje svoje tanečné schopnosti.

2. február - 5. február

The Founder (2016): Biografický film s Michaelom Keatonom o vzostupe McDonald's ako jednej z najväčších značiek rýchleho občerstvenia na svete.

Bogotá: City of the Lost (2024): Kórejský film o mladíkovi, ktorý sa dostane do kolumbijského podsvetia.

Rurouni Kenshin (1. séria): Reboot japonského anime seriálu z roku 2023. Sleduje príbeh Kenshina Himura, potulného šermiara, ktorý prichádza do Tokia v roku 1878, aby sa vyrovnal so svojou desivou minulosťou, pričom si nachádza nových priateľov.

Alone: Australia (1. séria): Reality seriál sledujúci skupinu survivalistov, ktorí bojujú o prežitie a šancu získať hlavnú cenu 250 000 dolárov.



Celebrity Bear Hunt (1. séria): Reality show, v ktorej Bear Grylls loví celebrity, ktoré sa pokúšajú prežiť v divočine.



Grimsburg (Sezóna 1): Animovaná situačná komédia pre dospelých. Špičkový detektív rieši nielen prípady vo svojom meste, ale aj záhady svojho vlastného rodinného života.

6. február

Apple Cider Vinegar (1. séria): Austrálska dramatická séria adaptovaná podľa knihy. Sleduje príbeh dvoch mladých žien, ktoré propagujú beauty procedúry, o ktorých veria, že dokážu zachrániť, no v skutočnosti ide o jeden veľký podvod.



Cassandra: Nemecký sci-fi seriál o rodine, ktorá sa nasťahuje do inteligentného domu ovládaného umelou inteligenciou. Dom bol nejaký čas opustený, čo vedie k nečakaným udalostiam.



Sumala: Indický hororový film, ktorý prinesie poriadnu dávku napätia a strašidelných momentov.



Supreme Models: Dokumentárna séria o priekopníkoch z radov černošských modelov vo svete módy, ktorí posúvali hranice a menili módny priemysel.



The Åre Murders (1. séria): Švédsky kriminálny seriál o záhadných vraždách v malom mestečku Åre. Dramatické zvraty a napätie sú zaručené.

7. február

A Different World (1-6. séria): Klasický sitcom z konca 80. rokov a začiatku 90. rokov, vytvorený Billom Cosbym. Séria sleduje životy študentov na fiktívnej univerzite Hillman College.



Adventures of the Super Monkey: Journey to the West (1. séria): Japonská akčná dráma z roku 2006, známa aj pod názvom Saiyūki.



Death Whisperer 2 (2024): Thajský nadprirodzený horor, ktorý pokračuje v strašidelnom príbehu plnom duchov a temných tajomstiev.



The Conners (6. séria): Predposledná sezóna spin-offu Roseanne, kde hrá hlavnú rolu John Goodman. Séria sa zameriava na výzvy a radosti rodiny Connerovcov.



Wrong Side of the Tracks (4. séria): Záverečná sezóna španielskeho dramatického seriálu, ktorý sleduje konflikty a zločin v problematickej štvrti Madridu.

8. február

Spencer (2021): Kristen Stewart stvárňuje princeznú Dianu vo filme, ktorý sa sústredí na jej existenčnú krízu. Tento intímny biografický príbeh zachytáva jej osobné boje a napätie v kráľovskej rodine.

Zdroj: IMDb/Spencer

The Way We Wore With Celeste Barber (1. séria): Austrálsky dokumentárny seriál, ktorý skúma históriu módy. Moderátorka Celeste Barber prináša zábavný a informatívny pohľad na ikonické štýly, trendy a ich kultúrny význam.

10. február

Aftermath (2024): Akčný triler. Film sleduje veterána, ktorý sa po návrate domov ocitá v nebezpečných situáciách, kde musí bojovať za svoju rodinu a pravdu.

American Pickers (16. séria): Reality seriál o dvojici zberateľov, ktorí cestujú po Amerike a hľadajú skryté poklady v starožitnostiach a predmetoch s historickým významom.



Surviving Black Hawk Down: Dokumentárna séria od produkčnej spoločnosti Ridleyho Scotta, ktorá rozpráva skutočný príbeh.

11. február

Felipe Esparza: Raging Fool (2025): Stand-up komediálny špeciál, v ktorom Felipe Esparza prináša svoj charakteristický humor a postrehy o každodennom živote, vzťahoch a kultúre.



Peninsula (2020): Pokračovanie kultového zombie filmu Train to Busan. Sleduje skupinu ľudí, ktorí sa snažia prežiť v postapokalyptickej Kórei, ktorá je ovládnutá zombíkmi a ľudskou chamtivosťou.



The Witcher: Sirens of the Deep (2025): 90-minútový anime film zo sveta Zaklínača. Geralt z Rivie je najatý, aby vyšetril sériu tajomných útokov v prímorskej dedine, kde sa zapletie do konfliktu medzi ľuďmi a morskými bytosťami.



Train to Busan (2016): Jeden z najvplyvnejších zombie hororov posledných rokov. Režisér Yeon Sang-ho sleduje napínavú cestu vlaku, kde pasažieri bojujú o prežitie, zatiaľ čo sa vírus rýchlo šíri.

13. február

Cobra Kai (6. séria, 3. epizóda): Záverečná sezóna spin-off seriálu The Karate Kid, ktorý sleduje osudy rivala Johnnyho Lawrencea a Daniela LaRussa. Finále sľubuje emocionálne rozuzlenie príbehov, ktoré začali už v roku 2021.



La Dolce Villa (2025): Romantický film režírovaný Markom Watersom. Príbeh sleduje osudy niekoľkých postáv počas Valentína v krásnom prostredí talianskej vily. Vo filme hrajú Scott Foley, Maia Reficco, Giuseppe Futia a Violante Placido.



Resident Alien (3. séria): Ďalšia sezóna sci-fi komédie, kde Alan Tudyk stvárňuje mimozemšťana, ktorý sa maskuje ako doktor v malom meste, ale jeho misia sa skomplikuje, keď začne chápať a cítiť ako človek.



The Exchange (2. séria): Druhá sezóna kuvajtského dramatického seriálu, ktorý sa zameriava na ženy pracujúce v burzovom svete na Blízkom východe.



Trial By Fire (2018): Dráma s Laurou Dern v hlavnej úlohe o žene, ktorá si vytvorí blízky vzťah s mužom odsúdeným na smrť, pričom odhaľuje detaily jeho prípadu.

14. február

Love is Blind (8. séria): Ďalšia séria obľúbenej reality šou, kde si nezadaní ľudia vytvárajú spojenia a zamilujú sa, pričom sa vidia prvýkrát až po sobáši.



Melo Movie (2025): Kórejský film o filmovom nadšencovi, ktorý sa zamiluje do začínajúcej režisérky. Ich románik rýchlo skončí, no keď sa po rokoch opäť stretnú, vzniká otázka, či môže láska nájsť druhú šancu.



The Most Beautiful Girl in the World (2025): Romantický film, ktorý sa sústredí na lásku, krásu a emócie. Príbeh skúma, čo je skutočne dôležité vo vzťahoch.



Valeria (4. séria): Záverečná sezóna španielskej romantickej komediálnej série o štyroch ženách, ktoré čelia radostiam a výzvam, ktoré prináša do života tridsiatka.

16. február

Ted 2 (2015): Neslušný plyšový medveď Ted tentoraz bojuje za svoje práva. Spolu so svojím najlepším kamarátom Johnom (Mark Wahlberg) zažívajú ďalšiu vtipnú, absurdnú a často nevhodnú sériu dobrodružstiev. Toto pokračovanie komediálneho hitu ponúka veľkú dávku humoru.

Zdroj: Universal Pictures US

18. február

Court of Gold (1. séria): Športová dokumentárna séria, ktorá reflektuje úsilie a úspechy rôznych krajín počas Olympijských hier v Paríži 2024. Séria ponúka pohľad do zákulisia športovcov, ich tréningu a ich cesty k medailám.



Rosebud Baker: The Mother Lode (2025): Stand-up komediálny špeciál, v ktorom Rosebud Baker prináša ostrý a nekompromisný humor o živote, materstve a spoločenských témach.

20. február

Operation Finale (2018): Historický film z obdobia 2. svetovej vojny s Oscarom Isaacom v hlavnej úlohe. Snímka sleduje skupinu tajných agentov, ktorí sa vydávajú na nebezpečnú misiu s cieľom chytiť Adolfa Eichmanna, architekta holokaustu, a postaviť ho pred spravodlivosť.

Uncredited: The Story of Passinho (2025): Dokumentárny film o brazílskom pouličnom tanečnom štýle Passinho, ktorý zachytáva jeho históriu, kultúrny význam a vplyv na mladú generáciu.



Zero Day: Politický triler s Robertom De Nirom v hlavnej úlohe. Seriál sleduje prezidenta Spojených štátov, ktorý musí čeliť zničujúcemu kybernetickému útoku. Zero Day ponúka pohľad na politiku, technologické hrozby a morálne dilemy v čase krízy.

25. február

Full Swing (3. séria): Športová dokumentárna séria, ktorá ponúka pohľad do zákulisia sveta profesionálneho golfu. Tretia sezóna pokračuje v skúmaní životov hráčov na turnajoch a ich úsilia o dosiahnutie športových úspechov.

Really Love (2020): Romantická dráma od režisérky Angel Kristi Williams. Film sleduje príbeh afroamerického maliara, ktorý sa snaží presadiť vo svete konkurenčného umenia. Kvôli jeho vášnivému vzťahu s mladou právničkou čelí rôznym životným skúškam.



Watcher (2022): Hororový triler s Maikou Monroe v hlavnej úlohe. Príbeh mladej ženy, ktorá sa presťahuje do Bukurešti, kde sa začína cítiť sledovaná. Jej nový domov skrýva temné tajomstvá a bezpečie, ktoré očakávala, sa mení na hrôzu.

27. februára

Demon City (2025): Film sleduje bývalého policajta, ktorý sa vracia do rodného mesta ovládaného zločinom, aby pomstil smrť svojho brata a odhalil temné tajomstvá podsvetia.

Running Point (1. séria): Nový basketbalový komediálny seriál, kde Kate Hudson stvárňuje prehliadanú sestru v slávnej rodine športovcov.

Toxic Town: Dramatická miniséria inšpirovaná skutočnými udalosťami. Sleduje odvážne matky, ktoré bojujú za spravodlivosť a odhalenie pravdy o environmentálnej katastrofe, ktorá otrávila ich komunitu.

The Wrong Track (2025): Nórska dráma o mladej slobodnej matke, ktorá čelí najťažším obdobiam svojho života. Rozhodne sa nájsť nový zmysel a sebavedomie tým, že sa zapojí do diaľkového lyžiarskeho maratónu. Film prináša silné posolstvo o prekonávaní prekážok a sebapoznaní.

28. februára

Despicable Me 4 (2024): Najnovšie pokračovanie populárnej animovanej série o Gruovi, jeho rodine a nezbedných Mimoňoch. Netflix bude exkluzívne streamovať tento film od 28. februára iba na 10 mesiacov.



Sonic the Hedgehog 2 (2022): Pokračovanie obľúbenej adaptácie videohry, ktoré režíroval Jeff Fowler.



Squad 36 (2025): Francúzsky dramatický triler o policajtovi, ktorý spustí vlastné vyšetrovanie po sérii vrážd, ktoré si vyžiadali životy členov elitnej jednotky, z ktorej bol nútený odísť. Napínavý a emotívny príbeh o spravodlivosti a pomste.