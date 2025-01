Január na NETFLIXE: Walking Dead má spin-off a Nicolas Cage hrá sám seba v akčnej komédii

Na aké novinky sa môžeš v januári tešiť?

S príchodom nového roka sa streamovacia platforma pripravuje na rozmanité filmové premiéry, ktoré budú zahŕňať napínavé thrillery, emotívne drámy, komédie aj akčné blockbustery. Okrem originálnych Netflix titulov sa môžeme tešiť aj na niekoľko nových filmov, ktoré prinesú svetové hviezdy a pútavé príbehy. Tento mesiac sa teda rozhodne bude na čo pozerať, a to od oddychoviek na ráno, psychologických thrillerov na poobedie až po večerné maratóny.



POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.

1. január 2025

Inception (2010) – Leonardo DiCaprio ťa zavedie do sveta snov, kde nič nie je, ako sa zdá

Interstellar (2014) – sci-fi so skvelým hereckým obsadením o ceste za záchranou ľudstva a preskúmavaní nových svetov

Schindlerov zoznam (1993) – silná vojnová dráma o mužovi, ktorý zachránil stovky Židov počas holokaustu

Bruce Almighty (2003) – Jim Carrey dostáva božské schopnosti a zisťuje, že byť Bohom nie je jednoduché

Spider-Man Trilogy (2002, 2004, 2007) – Tobey Maguire ako ikonický superhrdina v boji proti zloduchom

Zdroj: Marvel Studios/Sony

Dallas Buyers Club (2013) – skutočný príbeh muža, ktorý bojuje proti AIDS a farmaceutickým spoločnostiam

Erin Brockovich (2000) – Julia Roberts získala Oscara za úlohu právnej asistentky, ktorá sa v skutočnom príbehu postaví proti nespravodlivosti

The Net (1995) – Sandra Bullock hrá inžinierku zapletenú do siete krádeží identity a konšpirácií

Colombiana (2011) – vrahyňa, ktorá hľadá pomstu za vraždu svojej rodiny

Apollo 13 (1995) – skutočný príbeh posádky, ktorá sa stretáva s problémami vo vesmíre počas misie na Mesiac

Melancholia (2011) – Lars von Trier rozpráva príbeh o psychologickej devastácii počas apokalyptickej udalosti

Hotel Transylvania (2012 a 2015) – animovaná séria, ktorá baví deti aj dospelých príbehmi o monster hoteli

Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever (2024) – Netflix Original dokument o Bryanovi Johnsonovi a jeho experimentoch na predĺženie života

2. január

Bhool Bhulaiyaa 3 (2024) – bollywoodsky horor.

Cunk on Life (2025) – komediálny špeciál od Netflixu s Diane Morgan v úlohe veľmi serióznej dokumentaristky, ktorá si pri hľadaní zmyslu života berie na mušku filozofov a akademikov

Kaka Boss (2024) – indonézska komédia

Stranded with my Mother-in-Law – druhá sezóna brazílskej komédie

3. január

Bandidos (2. séria) – návrat mexického dobrodružného seriálu podobného seriálu Outer Banks

Love Is Blind (1. séria) – ďalší spin-off k zoznamovaciemu reality seriálu od Netflixu

Selling the City (1.séria) – Spin-off k seriálu Selling Sunset sledujúci realitných agentov, ktorí sa pohybujú v krutom svete luxusných nehnuteľností v New Yorku

Umjolo: My Beginning, My End! (2024) – dramatický film z Južnej Afriky

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (2025) – animovaná komédia

4. január

80 for Brady (2023) – futbalová komédia, v ktorej sa skupina priateľov vydáva na stretnutie so superhviezdou NFL Tomom Bradym

When the Stars Gossip (1. séria) – týždenné vydanie sci-fi romantického seriálu v Južnej Kórei

6. január

My Happy Marriage (2.séria) – animovaný seriál

RAW (LIVE) – prelomový seriál wreslingu (WWE) plný superhviezd v ringu prináša každý pondelok večer živú akciu, drámu a bezkonkurenčný športový výkon

7. január

Gabriel Iglesias (2024) – stand-up komediálny špeciál

Jerry Springer (1.séria) – dvojdielny dokumentárny seriál rozprávajúci príbeh dennej talkshow, ktorá nanovo definovala reality TV

The Breakthrough (1.séria) – švédsky dramatický seriál o dvojnásobnej vražde, ktorá zostáva 16 rokov nevyriešená



Younger (1. - 7. sezóna) – celá kolekcia epizód komediálnej drámy od Darrena Stara (rovnakého tvorcu seriálov Emily v Paríži a Sex v meste)

8. január

Dubai Bling (3.séria) – reality šou

Fake Profile (2.séria) – kolumbijský dramatický seriál sa vracia v novom pokračovaní

Hound's Hill (1.séria) – poľský dramatický seriál o spisovateľovi, ktorý sa vracia domov, aby sa vyrovnal so svojou nevyriešenou minulosťou, pričom ho vydiera záhadná entita

I AM A KILLER (6.séria) – šesť úplne nových epizód s rozhovormi s vrahmi za mrežami

Subteran (1.séria) – život mladej matky sa zvrtne, keď sa začne skrývať za tajnou identitou, aby unikla gangu, ktorý je zodpovedný za smrť jej snúbenca

9. január

American Primeval (limitovaný seriál) – akčná westernová dráma, rozpráva príbeh Ameriky v roku 1857

Asura (1. séria) – japonský dramatický seriál o štyroch sestrách, ktoré koncom 70. rokov minulého storočia odhalia predčasnú aféru svojho otca

I Am Ilary (1.séria) – taliansky dokumentárny reality seriál o televíznej moderátorke Ilary Blasi

Lion (2016) – Dev Patel a Nicole Kidman hrajú v tomto hlboko dojímavom skutočnom príbehu mladého muža, ktorý pomocou Google Earth nájde svoju dávno stratenú rodinu v Indii. Nominácia na šesť Oscarov vrátane ceny za najlepší film

The Upshaws (6.epizóda) – záver sitcomu z produkcie Netflixu

10. január

Ad Vitam (2024) – francúzsky akčný thriller

Alpha Males (3.séria) – nová sezóna španielskeho komediálneho seriálu

Black Warrant (1.séria) – indická dráma o väzenskom dôstojníkovi, ktorý je odhodlaný odstrániť problémy vo väznici

11. január

Baban Baban Ban Vampire (1. séria) – anime seriál prichádza na Netflix každý týždeň

SAKAMOTO DAYS (1. séria) – anime seriál

12. január

Chef & My Fridge (1. séria) – kuchárska šou

13. január

The Walking Dead: Dead City (1. séria) – Maggie a Negan cestujú na postapokalyptický Manhattan v tomto spin-offe seriálu The Walking Dead

The Walking Dead: The Ones Who Live (1. séria) – Rick Grimes a Michonne sa vracajú v tejto minisérii

14. január

Ari Shaffir: America's Sweetheart (2024) – špeciálna stand-up komédia.

Single's Inferno (4. séria) – juhokórejský zoznamovací reality seriál sa vracia s novou sériou epizód

15. január

Hereditary (2018) – psychologický horor skúma rodinné traumy a temné tajomstvá

Krapopolis (1. séria) – animovaný sitkomový seriál pre dospelých od spolutvorcu Ricka a Mortyho z dielne Foxu.

Public Disorder (1. séria) – taliansky kriminálny seriál

16. január

Castlevania Nocturne (2. séria) – najnovšia (a možno posledná?) sezóna spin-offu anime seriálu

The Unbearable Weight of Massive Talent (2022) – akčná komédia, kde Nicolas Cage hrá sám seba, má problémy s kariérou a peniazmi, a tak prijme ponuku od fanúšika (Pedro Pascal), ktorý ho pozve na svoju luxusnú oslavu



XO, Kitty (2. séria) – romantický komediálny dramatický seriál

17. január

Back in Action (2025) – špiónky, ktoré sa vzdali svojho života, aby si založili rodinu, no tieto plány sa rozplynú po tom, čo ich problémy vtiahnu späť do ich bývalého života

The Roshans (2025) – dokumentárny film o kultovej bollywoodskej rodine

21. január

The Storied Life of A.J. Fikry (2022) – komediálna dráma

You Gotta Believe (2024) – debut baseballovej drámy s Lukeom Wilsonom a Gregom Kinnearom v hlavných úlohách

22. január

W.A.G.s to Riches (1. séria) – nová telenovela sledujúca manželky a priateľky slávnych športovcov a rapových hviezd

23. január

NCIS (1-5. séria) – dramatický seriál CBS

The Night Agent (2. séria) – očakávané pokračovanie akčného špionážneho thrilleru spoločnosti Netflix

Zdroj: Netflix

26. január

You Hurt My Feelings (2023) – vtipná dráma o manželstve, úprimnosti a krehkej rovnováhe vzťahov

28. január

Liza Treyger: Night Owl (2024) – stand-up špeciál

29. január

Six Nations: Full Contact (2. séria) – športový dokument

30. január

Mo (2. séria) – druhá a záverečná sezóna komediálnej drámy

The Recruit (2. séria) – špionážny seriál

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse (2. séria) – nová séria epizód obľúbeného anime seriálu

31. január

Lucca's World (2024) – brazílska dráma o žene, ktorá cestuje do Indie v nádeji, že experimentálna liečba pomôže jej synovi s detskou mozgovou obrnou.

The Snow Girl (2. séria) – španielsky kriminálny seriál, v ktorom sa vyšetruje elitná škola, ktorej zmizli dve mladé dievčatá