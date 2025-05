Mnohí by si mysleli, že bude žiariť šťastím, no v skutočnosti prežívala úplne iné pocity.

Mladá herečka zažila v posledných rokoch obrovskú vlnu slávy. Priniesol ju najmä Netflix seriál Wednesday, kde stvárnila hlavnú postavu Wednesday Addams. V rozhovore pre Harper's Bazaar prezradila, že aj napriek veľkému úspechu prežívala náročné obdobie.

„Úprimne povedané, po skončení šou som sa snažila všetkému porozumieť a bola som nešťastný človek. Ten tlak a pozornosť pre niekoho, kto je introvert, bol intenzívny a desivý,“ povedala Ortega. Okrem toho sa vyjadrila, že sa cítila nepochopená. Pramenilo to práve z vysokej popularity, s ktorou ide ruka v ruke aj online šikana. Prežila si ju na vlastnej koži.

Ľudia sa k nej správajú povýšenecky

Jenna má síce 22 rokov, no charakter, ktorý stvárňuje, je mladší. Myslí si, že to, že hrá dievča, ktoré stále chodí do školy, má vplyv aj na jej ďalšiu kariéru. V podstate ju vo filmovom svete škatuľkuje k takýmto postavám. Práve kvôli týmto pocitom sa okrem Wednesday vrhla aj do iných projektov a stvárňuje odlišné postavy. Chce ukázať, že je schopná hrať kohokoľvek.

„Robím na šou, v ktorej budem hrať žiačku celé roky. Ale som aj mladá žena. Keď ste oblečená v kostýme školáčky, nemáte pocit, že vás berú vážne. Ľudia sa cítia povýšenecky. Navyše, keď ste nízky ako ja, tak sa na vás pozerajú zvrchu,“ vysvetľuje svoje obavy o budúcnosť vo filmovom priemysle.