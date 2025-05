Boli sme na Samsung Home of Vision na Ibize. Značka predstavila inovatívny produkt do domácnosti s AI funkciami (REPORTÁŽ)

S touto TV si vytvoríš domácnosť ako z budúcnosti.

Ako to vyzerá, keď sa spoja inovatívne smart technológie a bývanie? Vďaka Samsungu, ktorý nás pozval na exkluzívny event Home of Vision, sme to mohli vidieť na vlastné oči. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo na španielskom ostrove Ibiza nám ukázalo, ako môže fungovať nadupaná umelá inteligencia pri pozeraní filmov, zápasov či hraní hier – a musíme povedať, že to bolo jednoducho „wow.“

Dychberúci Movie Room

Event prebiehal v luxusnej vile, takže sme sa cítili ako na dovolenke. Priestory boli vytvorené s dôrazom na dizajn, estetiku, funkčnosť a vyzerali ako z katalógu. Atmosféra bola neuveriteľne príjemná a srdečná.

Našou prvou zastávkou bola Movie Room. Tu sme si na smart televízoroch s umelou inteligenciou mohli pozrieť filmy inak než sme boli doposiaľ zvyknutí. Veľmi sa nám páčila možnosť ovládať televízor cez smart hodinky. Nehovoriac o zvuku, ktorý bol absolútne dokonalý – keď sme počuli spev Freddieho Mercuryho, až nám naskočila husia koža.

AI režim obrazu v TV dokázal analyzovať scénu a okolitý priestor, podľa ktorého upravil hĺbku a jas obrazu. O skvelý zvuk sa nám postarala funkcia AI zvuk, ktorá analyzovala akustické vlastnosti miestnosti, a tak dokázala automaticky regulovať zvuk počas prehrávania, čím sme si vychutnali bohatý priestorový efekt ako v kine.

„Tento rok televízory meníme na skutočných spoločníkov s umelou inteligenciou, na srdce každej domácnosti. Na tomto podujatí je dobre vidieť, aká je naša televízna séria rozsiahla – ponúkame zariadenia pre všetky typy domácej zábavy. Je jedno, či sa najradšej pozeráš na filmy, fandíš obľúbeným športovcom alebo hráš hry s priateľmi – naše televízory to všetko zvládajú na jednotku a technológia Samsung Vision AI ich posúva na ešte vyššiu úroveň,“ uviedol viceprezident TV a AV divízie Samsung Europe, Jose Barreiro-Lopez.

AI Vision je doslova „game-changer“

Zistili sme, že AI technológia televízora dokázala doostriť obraz s nižším rozlíšením a odstrániť pohybovú neostrosť. Pre milovníkov futbalu je tento televízor ideálny, pretože AIčko dokáže odsledovať pohyb lopty a v reálnom čase ju zvýrazniť, takže ti nikdy neujde z očí.

Pustili sme sa do hrania multiplayer hry Overwatch, pri ktorej je ostrý obraz a vysoké FPS must-have. Televízor všetko zvládol na jednotku a hra nás pohltila tak, že sme zabudli pojem o čase a priestore. Najviac nás fascinovalo to, že sme nepotrebovali hernú konzolu, hra bola integrovaná priamo v TV, takže nám stačilo len zobrať ovládač a začať hrať.

Ako to vlastne funguje? Samsung Gaming Hub umožňuje streamovanie hier priamo na smart televízoroch Samsung. Jednoducho si vyberieš medzi cloud službami NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna či Xbox Cloud Gaming, zvoľ hru, pripoj ovládač a môžeš ihneď hrať.

Špeciálny inteligentný režim AI Auto Game Mode dokáže automaticky rozpoznať aktuálne hraný titul a žáner a nastaví jednotlivé obrazové parametre tak, aby bol zážitok z hrania naozaj jedinečný. Nemusíš nič nastavovať ručne. Ak hráš real-time stratégiu a následne prejdeš na strieľačku FPS, režim AI Auto Game Mode obraz okamžite prispôsobí, takže sa nemusíš báť, že ťa protivník stihne zneškodniť.

Poslednou zastávkou bol Art Room, kde sme mali krásnu prezentáciu o tom, ako celý AI systém funguje. Obzvlášť nás zaujalo matné prevedenie obrazovky dizajnového televízora The Frame – bolo také realistické, že sme miestami nevedeli, či sa pozeráme na reálny namaľovaný obraz alebo na obrazovku.

„Boli časy, kedy sa ľudia chceli pochváliť so svojimi technológiami, ako napríklad vtedy, kedy prvýkrát vyšli ploché televízne obrazovky. Teraz tu máme nový Samsung televízor s ultra-tenkým rámom a matným displejom, na ktorom si môžme vybrať ľubovoľný umelecký obraz a využiť ho ako bytovú dekoráciu,“ vysvetľuje produktová manažérka pre Samsung Art Store v Európe, Sofia Monteiro.

Frame ponúka na výber viac ako 2 500 obrazov zo svetových galérií, takže si môžeš premeniť obývačku na hotovú umeleckú výstavu kedykoľvek budeš chcieť.

