Vyber si najlepšie modely z Oregonu, ktoré nájdeš v aktuálnej ponuke.

Dizajnérsky tím značky Nike pracuje naplno a každý týždeň predstavuje atraktívne vyhotovenia nielen svojich najznámejších tenisiek, ale aj nové štýly, ktoré budú ozdobou tvojich outfitov.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali TOP 10 modelov s ikonickým logom swoosh z aktuálnej ponuky – tešiť sa môžeš na obľúbené Nike P-6000, Nike Zoom Vomero Roam, ktoré si obľúbil aj Kendrick Lamar, či Nike Shox Ride 2. Nezabudni využiť náš zľavový kód REF13FS, vďaka ktorému ušetríš desiatky eur z každého nákupu. Akcia platí len na nezľavnené produkty.

P. S. Ak máš rád klasiku, vyber si niektorú z dostupných verzií modelov Nike Air Max 1/90 či Plus.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Tenisky Nike P-6000 vychádzajú z bežeckej estetiky 00. rokov a sú neprehliadnuteľné, vďaka čomu si získali srdcia nielen generácie Z.

Model so športovými líniami je zahalený do priedušnej bielej sieťoviny so syntetickými prekrytiami v metalickom striebornom vyhotovení a ponúka dokonalú kombináciu moderného vzhľadu a pohodlia. Penové odpruženie dodáva zdvihnutý, atletikou inšpirovaný postoj a neuveriteľné tlmenie. Navyše, ak použiješ náš zľavový kód REF13FS, ušetríš 15 eur.

Nike Air Force 1 '07 LV8 – 129,95 €

Ikonický, robustný a nadčasový – takto by sme v stručnosti charakterizovali model Nike Air Force 1, ktorý nájdeš v ponuke online obchodu Footshop v mnohých vyhotoveniach.

Tentoraz sme vybrali verziu '07 LV8 s klasickou konštrukciou z 80. rokov v kombinácii s pútavými detailmi vrátane lesklej úpravy či šnúrok, ktoré pripomínajú lano. Kvalitné materiály sú zárukou, že tenisky budú tvojím spoločníkom niekoľko sezón bez výrazných znakov opotrebovania.

Nike Air Max Waffle SP – 138,33 €

Schéma tohto vyhotovenia Nike Air Max Waffle SP je inšpirovaná ikonickou spoluprácou s japonskou značkou Sacai v podobe tenisiek Nike Vaporwaffle „Dark Iris“, ktoré reselleri predávajú od približne 300 eur.

Atraktívna novinka v sebe spája dva najrevolučnejšie modely s logom Nike a výsledkom je odvážny dizajn, ktorý má korene v dedičstve značky. Dizajnérsky tím spojil medzipodrážku z modelu Air Max Plus s ľahkým zvrškom a podrážkou z modelu Waffle Trainer zo 70. rokov minulého storočia. Vyhotovenie v čierno-fialovo-oranžovej kombinácii vyzerá viac ako dobre. Čo povieš?

Nike Air Max Muse SE – 151,65 €

Model Nike Air Max Muse je nový futuristický prírastok do rodiny Air Max. Má výrazné proporcie, sofistikovaný vzhľad a vysokú klenbu, ktorá zvýrazňuje technológiu Max Air umiestnenú v medzipodrážke.

Model Nike Air Max Muse SE je dostupný v ženských veľkostiach. K dispozícii je tiež sivá verzia za rovnakú cenu. Podčiarkni svoj športový mestský vzhľad.

Nike Air Zoom Spiridon SP – 162,95 €

Legendárny model Nike je späť. Model Air Zoom Spiridon, ktorý bol prvý raz vydaný v roku 1997, predstavuje kľúčový míľnik vo vývoji dizajnu značky zameraného na zlepšenie tlmenia pri každom dopade.

Vedenie Nike nás obdarovalo vernou aktualizáciou OG verzie, ktorá disponuje prvkami ako reflexné lemovanie, priedušný sieťovinový zvršok aj fresh farebnou schémou. Zlaď ich s baggy džínsami či šortkami počas leta a získaš skvelý mestský outfit. S naším zľavovým kódom REF13FS ušetríš viac ako 20 eur.

Nike Air Max Craze – 169,08 €

Druhú polovicu zoznamu otvárame modelom Nike Air Max Craze v bielom vyhotovení, ktorý si v posledných týždňoch získal našu pozornosť.

Tenisky s inovatívnym dizajnom z roku 2001 so stabilizátorom, ktorý obopína pätu, majú elastický zvršok a perfektné tlmiace vlastnosti technológie Max Air v pružnej medzipodrážke. Plný počet bodov udeľujeme tiež verzii s názvom „Laser Orange“. Cena je v oboch prípadoch rovnaká – s naším zľavovým kódom REF13FS na úrovni 145 eur.

Nike Air Max TL 2.5 – 177,95 €

Ľudia milujú retro a vedenie značky Nike preto oživuje obľúbený model Air Max TL 2.5 z druhej polovice 90. rokov, pre ktorý je charakteristická zvlnená estetika.

Vzdušné textílie sa spájajú s hladkou syntetickou kožou pre čistý povrch, zatiaľ čo celoplošné odpruženie Max Air prináša pružný pocit na každom kroku. Bielo-modro-žltá schéma má jedinečné čaro, ktoré máme spojené s kopačkami Nike Mercurial Vapor z roku 1998. Rovnako zaujímavo vyzerá tiež metalická strieborná verzia s čiernymi detailmi.

Nike Air Max SNDR – 179,99 €

Medzi najatraktívnejšie modely s logom Nike patrí tiež model Air Max SNDR, ktorý vedenie značky uviedlo na trh v roku 1999, a teraz prichádza v oveľa hlasnejšej podobe.

Tenisky, ktoré predbehli svoju dobu, naďalej lámu zaužívané štandardy vrátane plášťa na zips. Sú vybavené tlmením Max Air v päte a Nike Air v prednej časti pre mäkký odraz a pohodlie, ktoré si zaslúži každý z nás. Neprehliadnuteľná žlto-čierna schéma vyzerá na futuristickej siluete veľmi elegantne a ľahko ju zakomponuješ do svojho štýlu.

Nezabudni použiť náš zľavový kód REF13FS, vďaka ktorému ušetríš skoro 25 eur z pôvodnej ceny.

Nike Zoom Vomero Roam – 182,95 €

V zozname pokračujeme teniskami, ktoré nosí napríklad aj Kendrick Lamar. Model Nike Zoom Vomero Roam je vyrobený z odolných materiálov a disponuje ochranným gumovým blatníkom, ktorý ťa ochráni pred nečistotami a kalužami.

Pohodlie pri každom kroku v tomto prípade zabezpečuje hrubá medzipodrážka s technológiou Zoom. Ak chceš byť v uliciach neprehliadnuteľný/-á, pozri sa na žltú verziu, ktorá je v zľave.

Nike Shox Ride 2 – 184,95 €

Nike Shox Ride 2 je kontroverzný model, ktorý priťahuje pohľady ľudí. Je postavený na štyroch podporných stĺpikoch pod pätou, zatiaľ čo v prednej časti je umiestnená technológia Max Air pre vynikajúcu odozvu tlmenia pri dopade.

Vyhotovenie s označením „Metallic Platinum“ kombinuje odolnú kožu a priedušné textilné materiály. Povrchová úprava s vzhľadom, ktorý pripomína popraskanú hadiu kožu, dodáva ikonickému štýlu drzosť. Ak máš dostatok odvahy, neváhaj.

