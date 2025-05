Univerzálnosť a minimalistický čistý vzhľad, ktorý budeš milovať.

Zatiaľ čo v pondelok sme sa pozreli na 10 najkrajších bielych tenisiek z dielní módnych domov, dnes sa vrátime naspäť do reality a ukážeme si TOP modely v bielom vyhotovení s cenou do 200 eur, ktoré kúpiš z pohodlia obývačky v online obchode Footshop. Jedinou výnimkou je silueta s podpisom Lanvin, ktorá by sa nestratila ani vo vyššie spomenutom zozname.

Tešiť sa môžeš tiež na novinky z dielní Adidas, Nike, Asics, Reebok či New Balance.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Model Asics Gel-1130 je v našich zoznamoch relatívne často, a to vďaka univerzálnemu retro športovému vzhľadu s nádychom 90. a 00. rokov, ktorý ľahko zakomponuješ do svojich každodenných mestských outfitov.

Biely základ z priedušnej sieťoviny v kombinácii so syntetickými prekrytiami v metalickej striebornej a s tmavozelenými detailmi siluete veľmi pristane. Cena tenisiek Asics Gel-1130 „Rainy Lake" je 89 eur.

New Balance 530 – 120 €

Do pozornosti dávame aj model New Balance 530 v schéme „Reflection“, ktorá má svetlý základ a jemné, svetlomodré akcenty v podobe podpisu značky a menších detailov na zvršku aj podrážke.

Tenisky predstavujú klasickú športovú obuv z 90. rokov, avšak v odľahčenej verzii zo syntetických materiálov, s odpružením ENCAP® a technológiou ABZORB® pre lepšie tlmenie pri každom kroku. K dispozícii je tiež model bez farebných akcentov.

Adidas Originals Samba OG – 120 €

Tenisky, ktoré sme videli v posledných sezónach na každom kroku, ale jednoducho majú svoje čaro a biela farba im pristane.

Ikonický model Adidas Originals Samba OG s bielym koženým zvrškom a semišovým „nárazníkom“ v tvare písmena T v oblasti špicu ponúka univerzálny vzhľad a pohodlie, ktoré si nebudeš vedieť vynachváliť. Výborná obuv na každodenné nosenie a navyše za výhodnú cenu.

Nike Air Pegasus 2005 SE – 141,40 €

Pozitívne hodnotíme aj retro novinku v podobe modelu Nike Air Pegasus 2005 SE, ktorá má originálny športový vzhľad inšpirovaný bežeckou estetikou z prelomu 90. a 00. rokov a nadčasové vyhotovenie z kvalitných materiálov.

Tenisky ponúkajú mäkké polstrovanie a pohodlie, ktoré zabezpečuje technológia Air v medzipodrážke. Zvršok je zahalený do kombinácie kože, semišu a priedušnej sieťoviny.

Adidas Originals BW Army Lux – 150 €

Menej je niekedy viac – čo v prípade tenisiek Adidas Originals BW Army Lux platí na sto percent. Obuv s vintage vzhľadom v minimalistickej estetike, ktorá pripomína modely Maison Margiela Replica, je skvelou voľbou k sofistikovaným aj mestským outfitom.

Luxusný model je vyrobený z popraskanej kože s T-čkovým špicom a ďalšími semišovými prekrytiami, hladkú koženú podšívku a nízkoprofilovú gumovú podrážku postavenú tak, aby zvládla všetko, čo si ulice pripravia. Skombinuj ich s džínsami alebo chinos nohavicami.

New Balance WRPD Runner – 160 €

Z produktového portfólia New Balance sme vybrali ešte jeden model v svetlom vyhotovení, a to WRPD Runner, ktorý má jedinečný vzhľad a ponúka to najlepšie zo sveta behu aj lifestylu.

Vrchná časť tenisiek je pokrytá do zmesi semišu a sieťoviny, ktorá zabezpečuje dokonalú priedušnosť v letných horúčavách, zatiaľ čo podrážka je nabitá patentovanými technológiami značky vrátane FuelCell pre lepší návrat energie aj tlmenie pri dopade.

Nike Zoom Vomero 5 – 161,90 €

Model, ktorý v posledných týždňoch nosil v uliciach aj Kendrick Lamar, môžeš mať v zbierke aj ty. Tenisky Nike Zoom Vomero 5 majú komplexnú technickú výbavu, hĺbku a jednoduchý štýl ľahko zladiteľný v rámci každodenných vzhľadov.

Bohato vrstvený vzhľad obsahuje priedušnú textíliu, syntetickú kožu a plastové akcenty, ktoré spolu vytvárajú jedny z najúžasnejších tenisiek na sezónu jar a leto 2025. Skontroluj tiež verziu Nike Zoom Vomero Roam s ochranným gumovým blatníkom v prednej časti zvršku.

Nike Air Max Craze W – 169,08 €

Síce to v posledných dvoch týždňoch za oknami vyzerá ako jeseň, tak leto je za dverami a ak hľadáš pohodlnú obuv, v ktorej zvládneš horúčavy ľavou zadnou, máme pre teba pripravený skvelý tip v podobe modelu Nike Air Max Craze.

Novinka s odvážnym vzhľadom má otvorenú pätu, vďaka čomu budú počas chôdze tvoje nohy dýchať, a navyše ponúka moderné technológie značky vrátane odpruženia Max Air. Zvršok je vyrobený z kombinácie textílie a syntetiky. Je zahalený do minimalistickej bielej schémy s čiernymi prvkami a zlatými detailmi v podobe loga Nike alebo nápisu Max Air na päte.

Reebok Premier Road Ultra LTD – 174,25 €

V zozname pokračujeme modelom s podpisom značky Reebok, ktorý nesie názov Premier Road Ultra LTD, a získal si nás na prvý pohľad vďaka modernému mestskému vzhľadu.

Tenisky majú ostrý športový výraz, zvršok z kombinácie textílie a syntetiky v bielo-striebornej schéme, s ktorou budeš neprehliadnuteľný/-á, a stoja na pružnej gumovej podrážke s dynamickým odpružením DMX foam pre dokonalú ľahkosť pod nohami. Ak hľadáš fresh športovú obuv, ktorú neuvidíš na každom, neváhaj nad kúpou ani minútu.

Adidas Predator Megaride – 180 €

Futbalová estetika je aktuálne medzi najväčšími módnymi trendami, a to vrátane klasických kopačiek. Návrhársky tím značky Adidas preto predstavuje model Predator Megaride v štýle legendárneho modelu kopačiek, v ktorom hral napríklad David Beckham alebo Zinedine Zidane, s nekompromisným tlmením Megaride.

Tenisky majú priedušný zvršok zo syntetickej kože, pričom vrstvy sieťoviny a tvarované diely dodávajú siluete textúru. V modeli Adidas Predator Megaride v bielo-čiernom vyhotovení so zlatými detailmi v podobe podpisovej značky vynikneš všade, kam vkročíš.

BONUS

Lanvin JLA – 790 €

Záver zoznamu sme venovali high-end modelu od módneho domu Lanvin s neutrálnym mestským vzhľadom, ktorý v sebe ukrýva športového ducha. Prémiová silueta Lanvin JLA ti bude pri dobrom zaobchádzaní robiť radosť niekoľko dlhých rokov.

Zdroj: Footshop