Lieky ako Ozempic majú ďalšiu výhodu. Znižujú chuť na alkohol a spomaľujú jeho vstrebávanie.
Nový výskum z Fralin Biomedical Research Institute naznačuje, že populárne lieky na diabetes a chudnutie, známe ako GLP-1 agonisty (napr. Ozempic, Wegovy, semaglutid, tirzepatid, liraglutid), môžu znižovať konzumáciu alkoholu.
Pilotná štúdia uverejnená v Scientific Reports ukázala, že tieto lieky spomaľujú vstrebávanie alkoholu do krvi, čím sa spomaľuje jeho účinok na mozog. Podľa Alexe DiFeliceantonia, dočasnej spoluriaditeľky Centra pre výskum zdravotného správania, rýchlejšie pôsobiace látky majú vyšší potenciál zneužitia, preto spomalenie účinku alkoholu môže znížiť jeho pôsobenie a podporiť nižšiu konzumáciu.
V USA pije alkohol viac ako polovica dospelých, pričom približne 10 % má poruchu užívania alkoholu. Chronická konzumácia alkoholu zvyšuje riziko hypertenzie, rakoviny, srdcových a pečeňových ochorení. V januári 2025 vydal americký chirurg Vivek Murthy výstrahu, že alkohol je tretia hlavná preventabilná príčina rakoviny po tabaku a obezite.
V štúdii dostali 20 účastníkov s BMI ≥30 (polovica užívala GLP-1, polovica nie) štandardizovanú desiatu a po 90 minútach alkoholický nápoj (0,6 oz alkoholu na porciu). GLP-1 účastníci mali pomalší nárast hladiny alkoholu v krvi a subjektívne sa cítili menej opití.
Údaje sa zbierali: krvný tlak, pulz, hladina alkoholu v dychu, glukóza v krvi a subjektívne hodnotenia „ako opitý sa cítim“ (škála 0–10). Po konzumácii sa merania opakovali každých 30 minút, po 4 hodinách a pri hladine alkoholu v dychu <0,02 % mohli účastníci odísť.
Podľa DiFeliceantonia existujúce lieky na zníženie konzumácie alkoholu (naltrexon, akamprozát) pôsobia na centrálnu nervovú sústavu, zatiaľ čo GLP-1 spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka, čo znižuje rýchlosť vstrebávania alkoholu.
Štúdia vychádzala aj z analýzy príspevkov na Reddite, kde používatelia hlásili znížené chute na alkohol pri užívaní liekov na diabetes a obezitu.
Autori zdôraznili, že hoci ide o pilotnú štúdiu, rozdiely medzi skupinami sú jasné a podporujú väčšie štúdie testujúce GLP-1 ako terapiu na zníženie konzumácie alkoholu. Fatima Quddos, prvá autorka štúdie, vyzdvihla potenciál týchto liekov priniesť rýchlu pomoc ľuďom bojujúcim s alkoholizmom.