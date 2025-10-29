Kategórie
dnes 29. októbra 2025 o 13:07
Čas čítania 1:12
Michaela Kedžuchová

Ozempic znižuje chuť na alkohol, tvrdí nová štúdia. Takéto lieky by vraj mohli pomôcť so závislosťou

Ozempic znižuje chuť na alkohol, tvrdí nová štúdia. Takéto lieky by vraj mohli pomôcť so závislosťou
Zdroj: RuNews24/se svolením
Lieky ako Ozempic majú ďalšiu výhodu. Znižujú chuť na alkohol a spomaľujú jeho vstrebávanie.

Nový výskum z Fralin Biomedical Research Institute naznačuje, že populárne lieky na diabetes a chudnutie, známe ako GLP-1 agonisty (napr. Ozempic, Wegovy, semaglutid, tirzepatid, liraglutid), môžu znižovať konzumáciu alkoholu.

Pilotná štúdia uverejnená v Scientific Reports ukázala, že tieto lieky spomaľujú vstrebávanie alkoholu do krvi, čím sa spomaľuje jeho účinok na mozog. Podľa Alexe DiFeliceantonia, dočasnej spoluriaditeľky Centra pre výskum zdravotného správania, rýchlejšie pôsobiace látky majú vyšší potenciál zneužitia, preto spomalenie účinku alkoholu môže znížiť jeho pôsobenie a podporiť nižšiu konzumáciu.

ozempic
Zdroj: Profimedia

V USA pije alkohol viac ako polovica dospelých, pričom približne 10 % má poruchu užívania alkoholu. Chronická konzumácia alkoholu zvyšuje riziko hypertenzie, rakoviny, srdcových a pečeňových ochorení. V januári 2025 vydal americký chirurg Vivek Murthy výstrahu, že alkohol je tretia hlavná preventabilná príčina rakoviny po tabaku a obezite.

V štúdii dostali 20 účastníkov s BMI ≥30 (polovica užívala GLP-1, polovica nie) štandardizovanú desiatu a po 90 minútach alkoholický nápoj (0,6 oz alkoholu na porciu). GLP-1 účastníci mali pomalší nárast hladiny alkoholu v krvi a subjektívne sa cítili menej opití.

Údaje sa zbierali: krvný tlak, pulz, hladina alkoholu v dychu, glukóza v krvi a subjektívne hodnotenia „ako opitý sa cítim“ (škála 0–10). Po konzumácii sa merania opakovali každých 30 minút, po 4 hodinách a pri hladine alkoholu v dychu <0,02 % mohli účastníci odísť.

Okrem drinkov tu nájdeš aj naturálne vína a craftové pivá.
Okrem drinkov tu nájdeš aj naturálne vína a craftové pivá. Zdroj: Refresher/Dorota Jedináková

Podľa DiFeliceantonia existujúce lieky na zníženie konzumácie alkoholu (naltrexon, akamprozát) pôsobia na centrálnu nervovú sústavu, zatiaľ čo GLP-1 spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka, čo znižuje rýchlosť vstrebávania alkoholu.

Štúdia vychádzala aj z analýzy príspevkov na Reddite, kde používatelia hlásili znížené chute na alkohol pri užívaní liekov na diabetes a obezitu.

Autori zdôraznili, že hoci ide o pilotnú štúdiu, rozdiely medzi skupinami sú jasné a podporujú väčšie štúdie testujúce GLP-1 ako terapiu na zníženie konzumácie alkoholu. Fatima Quddos, prvá autorka štúdie, vyzdvihla potenciál týchto liekov priniesť rýchlu pomoc ľuďom bojujúcim s alkoholizmom.

ALKOHOL LIEKY
Všetko
Po nehode s opitým vodičom prišiel o polovicu tváre. Vďaka 3D tlačiarni dostal muž nový život
Zahraničné
včera o 12:07
Po nehode s opitým vodičom prišiel o polovicu tváre. Vďaka 3D tlačiarni dostal muž nový život
včera o 12:07
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
17. 10. 2025 15:23
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
pred 2 dňami
Milión rozhovorov o samovražde týždenne. OpenAI hovorí o znepokojujúcich číslach na ChatGPT
Milión rozhovorov o samovražde týždenne. OpenAI hovorí o znepokojujúcich číslach na ChatGPT
včera o 15:31
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
20. 10. 2025 17:00
Virálny trik na odkysľovanie môže uškodiť. Odborníčka varuje pred pravidelným pitím sódy ako zázračného lieku
Virálny trik na odkysľovanie môže uškodiť. Odborníčka varuje pred pravidelným pitím sódy ako zázračného lieku
20. 10. 2025 12:04
