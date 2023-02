Kourtney Kardashian promuje cukríky, ktoré majú z vagíny urobiť „zdravú a sladkú pochúťku“. Odborníci upozorňujú, že ide o podvod

OK

Americká hviezda reality šou Kourtney Kardashian predstavila na svojej webovej stránke Poosh nový produkt, ktorý má podľa jej slov zlepšiť zdravie a chuť ženskej vagíny. Kardashianka predstavila už minulý rok na trhu líniu výživových doplnkov s názvom Lemme. Nový prírastok Lemme Purr však zdvihol obočie mnohým odborníkom, píše BBC.

„Vaginálne zdravie je veľmi dôležitou súčasťou celkovej ženskej pohody (a nehovorí sa o ňom dostatočne), preto sme nadšení, že sme sa pustili do tohto projektu,“ píše Kourtney na svojom Instagrame. „Doprajte svojej vagíne sladké potešenie, ktoré si zaslúži (a premeňte ju na sladkú pochúťku). Viete, čo sa hovorí... ste to, čo jete.“

Štyridsaťtriročná Američanka tvrdí, že vo výrobku skĺbila „skutočný ananás a vitamín C so silou klinicky skúmaných probiotík SNZ 1969™, ktoré zlepšujú vaginálne zdravie a úroveň pH, podporujú sviežosť a chuť“. Na e-shope Lemme stojí jedna krabička cukríkov 30 dolárov.

Odborníci produkt označujú za podvod

Doktorka Jen Gunterová, gynekologička a autorka bestselleru The Vagina Bible, ktorý búra mýty o ženskom tele, povedala, že „každý, kto naznačuje, že vaša vagína nie je svieža alebo potrebuje zlepšiť chuť, je mizogýn a hrozný človek“. Na Instagrame vysvetlila, že tým myslí aj Kourtney a jej „Lemme podvod“.

Odborníčka poprela aj zaužívaný názor, že ananás môže ovplyvniť chuť telesných tekutín. „Tento ananásový mýtus musí zomrieť.“ Ľudí upozornila: „Vaša vagína je úžasná. Ak si myslíte, že máte zdravotný problém, poraďte sa s odborníkom, nie s Kardashiankou.“

Podľa britského reťazca Lloyd’s Pharmacy je normálne, že „vagíny a vaginálne tekutiny majú mierny zápach, ktorý sa mení v závislosti od hormónov, aktivity, hygieny a stravy“.

Každá vagína vonia inak

Lekárka Maddy Dannová, ktorá pravidelne hovorí o sexuálnom zdraví na Tiktoku, pre BBC vysvetlila, prečo si myslí, že doplnky nebudú fungovať. „Každý človek s vagínou bude mať iný zápach, inú vôňu, inú chuť a iné množstvo výtoku. Tento výrobok naznačuje, že každá žena musí mať rovnako chutnú, rovnako voňajúcu vagínu alebo výtok – a to jednoducho nie je reálne.“

Lekárka sa obáva, že reklama ženám vnukne myšlienku, že niečo, čo je „úplne normálne“, je problém, ktorý dokáže vyriešiť len tento výrobok. Dodala, že cukríky „pravdepodobne nebudú pre väčšinu ľudí užitočné“ a že „nič také ako nečistá vagína neexistuje, pretože vagína sa čistí sama“.

„Hoci Kardashianka uvádza silné argumenty so všetkými tými módnymi slovami, ako je vaginálne pH a mikrobióm, zdravý človek by probiotiká a doplnky výživy nemal brať, pokiaľ mu lekár nezistí ich nedostatok,“ dopĺňa s radou, že každá nezvyčajná zmena by sa mala riešiť s gynekológom, nie s Kardashiankou.

