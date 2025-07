Beyoncé v sobotu ukončila svoje turné Cowboy Carter skutočne veľkolepo. Na pódiu sa k nej totiž pridali aj bývalé členky skupiny Destiny’s Child, s ktorými začínala svoju kariéru. Išlo o ich prvé spoločné vystúpenie od roku 2018 a fanúšikovia boli z neho nadšení.

Slávne trio predviedlo svoje najväčšie hity – ako uvádza magazín People, zazneli legendárne skladby Bootylicious, Lose My Breath či Independent Women.

Destiny’s Child reunite at the final COWBOY CARTER Tour show in Las Vegas tonight. #COWBOYCARTERTour pic.twitter.com/2K7qZP4Cea