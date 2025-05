VIDEO: Bitka na koncerte Beyoncé. Ľudia sa mlátili priamo pod pódiom

Speváčka si nič nevšimla a spievala ďalej.

Beyoncé je aktuálne na turné k svojmu novému country albumu Cowboy Carter. S novou hudbou spôsobila ošiaľ a ľudia jej koncerty vo veľkom vypredávajú.

Atmosféra na koncertoch je zvyčajne veselá a radostná. Koncert v Chicagu je však pravdepodobne výnimkou. Beyoncé prišla na pódium o dve hodiny neskôr, ako mala. Dôvodom bolo nepriaznivé počasie.

FIGHTING DURING ll Hands ll heaven IS DIABOLICAL!! 😭😭 #CowboyCarterWorldTour pic.twitter.com/u1uMGDd29k — ✭ : Marii ∞ 𐚁₊⊹ seeing BEY 5/15 & 5/18 🤠 (@Mari_Interlude) May 16, 2025

Počas toho, ako speváčka spievala svoju pieseň „II HANDS II HEAVEN“, pod pódiom sa zvrtla roztržka. Na videu, ktoré obletelo internet, majú medzi sebou konflikt štyria ľudia. Zo začiatku sa bili traja z nich, no do fyzického konfliktu sa neskôr zapojil ďalší človek, ktorý inému mužovi uštedril ranu do hlavy.

Situácia neskôr slovne eskalovala a do konfliktu sa verbálne zapojili aj ďalší ľudia, ktorí sa snažili situáciu ukľudniť. Na krátkom videu je vidno, že atmosféra sa následne trochu ukľudnila. To, či zmier medzi návštevníkmi trval až do konca koncertu, však nevieme. Nie je známy ani dôvod konfliktu. Niektorí sa domnievajú, že ľudia boli podráždení kvôli neskoršiemu koncertu, iní to pripisujú osobným dôvodom.

Celý konflikt sa odohrával relatívne blízko speváčky. Ľudia sa bili v prvých radoch pod pódiom. Beyoncé konflikt nespozorovala a spievala ďalej.