Od detstva sa cez objektív snaží pochopiť svet aj seba samého. Jeho snímky balansujú na hrane estetiky, autenticity a nevyslovenej emócie.

Samuel Petras, 25-ročný fotograf z Prievidze, sa od svojich 12 rokov venuje fotografii ako forme terapie a spôsobu, ako zdieľať svoje pocity a pohľad na svet. Jeho tvorba, charakteristická „edgy“ estetikou, ho priviedla k spolupráci s renomovanými dizajnérmi a umelcami, ako aj k realizácii kampaní pre prestížne magazíny, ako Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Vogue CS, DolceVita či Elle.



Fotograf, ktorý zachytáva dušu módy

Spočiatku bola pre neho fotografia forma terapie a spôsob, ako zdieľať svoje pocity a pohľad na svet. Postupne sa jeho záujem prehlboval a začal vyhľadávať ľudí, ktorí ho inšpirovali. Niektorí z nich sa stali jeho múzami a spolupracovníkmi.

Študoval fotografiu na Strednej škole umeleckého priemyslu v Trenčíne, kde spoznal množstvo talentovaných ľudí z iných ateliérov. Títo ľudia sa stali jeho priateľmi a profesionálnymi partnermi. Po strednej škole sa presťahoval do Prahy, kde začal spolupracovať s dizajnérmi, ako Tomáš Němec, Valérie Jurčíková, Alex Gnidiaková a Tomáš Višňovský. Všetci boli jeho spolužiakmi z UMPRUM, ktorú však nakoniec nedokončil.

Napriek tomu sa jeho kariéra rozbiehala úspešne. Začal pracovať ako Development a Scouting manager v PURE MODEL Management, renomovanej modelingovej agentúre v Prahe. Popri tom sa venoval vlastným projektom a zákazkám.

Mal možnosť pracovať s umelcami, ako Tolstoys, FVLCRVM, Age Of Adonx, a realizovať prvé spolupráce s magazínmi, ako Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Vogue CS, DolceVita či Elle. Jednou z jeho prvých a veľkých skúseností bola kampaň Adidas x Pride Month 2021, ktorú fotografoval ako 21-ročný.

V posledných rokoch sa venuje aj videu, ktoré mu umožňuje dať fotografiu do pohybu a vyjadriť sa aj iným spôsobom. Jeho snom je raz natočiť vlastný art/fashion film.

OTÁZKY:



Robíš niekedy projekty, ktoré sú určené len pre teba a neplánuješ ich dať von? Ak áno, prečo ostávajú skryté?

Keď si zapisujem nápady/myšlienky na projekty, tak sa ich vždy snažím realizovať, aj keď je to úvaha aj polrok či rok stará – niekedy je to fajn vidieť s odstupom, vďaka čomu môžem pridať niečo nové alebo eliminovať čosi, čo mi vtedy prišlo validné. Sú aj projekty, ktoré sa zvládnu spraviť hneď a môže to byť hit or miss, ale stále je to pre mňa o tom, že sa každým fotením učím a viem, čomu sa vyvarovať na tom ďalšom.

Máš nejaké osobné pravidlá pri tvorbe – niečo, čo by si si nikdy nedovolil alebo čo je pre teba ako posvätné?

Nikdy by som nechcel človeka do niečoho nútiť počas fotenia, to je za mňa veľké nie. Vždy sa dopredu pripravujem a spýtam, či je všetko v poriadku a sú s tým uzrozumení, keďže mám aj ľudí, s ktorými môžem fotiť počas náročnejších podmienok, akými sú napríklad počasie, neskoré nočné hodiny či odhalenie pokožky.

Ku každému pristupujem individuálne a snažím sa naňho počas fotenia ‘napojiť’ a svojím spôsobom to s ním prežívať. Mám radosť, keď si fotenie ľudia užijú až zabudnú, že sú vlastne fotení. A samozrejme zostať svojej tvorbe verný, autentický, pokorný, nekopírovať a neporovnávať sa je za mňa dôležité.

Čo je pre teba dobrá fotka? A existuje moment, keď si povieš, že 'toto je ono'?

Keď mám nejakú víziu/predstavu, mám pocit, že v mojej hlave sa ten obraz vyskladá a podľa toho idem aj do fotenia. Keď fotím, vyskladá sa svetlo, styling, póza a sústredíme sa na to. Je to aj praktickejšie než len bezducho fotiť a ‘strieľať do tmy’. Pri niektorých foteniach mi v tom zápale príde, ako keby som bol v tranze.

Aký pocit by si chcel, aby v ľuďoch zostal po tom, čo uvidia tvoju prácu?

Aby sa nachvíľku zastavili a aby v nich moje umenie vyvolalo určité pocity, úvahu alebo aj inšpiráciu. Či už sú tie emócie pozitívne alebo negatívne, je na nich. Príde mi, že niektoré moje veci majú ‘wau efekt’, ale potom idú všetci ďalej – ako keby sa to nestalo.

Preto nerád pridávam tak často fotky/videá za sebou, hoci ich mám hotové a ready zdieľať, pretože trochu zápasím s tým, ako je všetko zrýchlené. Vtedy sa mi zdá, že je celkové vnímanie veci potom už len povrchné.